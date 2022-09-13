Intel, grafik birimi ile ilgili iddiaları yine reddetti

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Son aylarda bir dedikodu çarkı ile Intel’in kıyasıya mücadelesini izliyoruz. Özellikle firma içi kaynaklara dayandırılan pek çok iddia Intel Arc masaüstü ekran kartlarının iptal edileceğine odaklanıyor. Intel ise iddiaları reddediyor.

Intel Arc devam edecek

Geçen ay başlayan iddialarda Intel Arc masaüstü ekran kartlarının Nvidia ve AMD ile rekabet edebilmesi için firmanın sonu belli olmayan bir bütçe ayırmak istemediği ve bu nedenle sunucu ile taşınabilir sistemlerde yola devam edeceği gündeme gelmişti. Bu hafta da bazı güçlendirilmiş iddialar dile getirildi.

Intel, Arc serisi ekran kartlarını iptal edilebir 1 gün önce eklendi

Intel yöneticisi Raja Khoduri ise bu iddiaları ikinci kez reddetti. Khoduri aslı olmayan bu iddialar ile grafik bölümünün çalışmalarına darbe vurulduğunu ve moral bozulduğunu ifade etti. Ayrıca topluluğun da bundan kötü etkilendiğini dile getirdi. Ünlü isim Arc yol haritasında beklediklerinden çok daha fazla engelle karşılaştıklarını ancak bunları bir şekilde aşacaklarını vurguladı.

Kısacası Intel Arc projesinde net resim nedir görmek pek mümkün değil. Khoduri’nin dediği gibi bazı önemli engeller ortaya çıktı zira ilk ekran kartları çok sınırlı bir bölgede satışa çıktı. Üstelik Nvidia ve AMD’nin yeni nesil ekran kartlarının çıkmasına az bir süre kala dişe dokunur bir rekabet ortaya konmuş değil. Belki de Intel’in masaüstü tarafında proje için verdiği son kararın yansıması bu şekilde küçük ölçekli bir süreç yönetimi olabilir, bunu da tam bilemiyoruz.

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