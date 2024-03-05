Intel Arrow Lake işlemciler hyper-threading'e sahip olmayacak, Intel 20A kısıtlı kullanılacak

- Hyper-threading ve ekstra düşük tüketimli E çekirdekleri olmayacak
- Intel 20A kısıtlı olarak kullanılacak, birçok kısmı TSMC üretecek
- Yorumlar
Yani Arrow Lake CPU'ları, mobil çiplerle benzer bir adlandırma şeması kullanacak dolayısıyla karmaşık adlandırma artık son bulacak. Intel Arrow Lake-S Masaüstü CPU'larını özellikleri şöyle olacak:
- LGA 1851 soket ömrünün 2026'ya kadar uzatılması planlanıyor
- Yalnızca DDR5 uyumluluğu olacak, DDR4 desteği olmayacak
- 800 serisi anakartlarla çıkış yapacak
- DDR5-6400'e kadar bellek desteği (doğal JEDEC)
- CPU ve PCH yoluyla artırılmış PCIe Gen 5.0 hatları
- P-Çekirdek başına 3 MB L2 önbellek bulunacak
- Alchemist iGPU'lara (4 Xe-Çekirdeği) sahip olacak
- GPU karosu için entegre LLC "Adamantine" özelliğine sahip olacak
- 8+16, 8+0, 6+8 çekirdek konfigürasyonları bulunacak
- 2024'ün 2. yarısında piyasaya sürülecek
Hyper-threading ve ekstra düşük tüketimli E çekirdekleri olmayacak
Sızıntı kaynağı, Intel Arrow Lake-S Masaüstü CPU'larının, önceki masaüstü ve mobil işlemcilerde var olan iki özellikten yoksun olacağını iddia ediyor. Bunlar hyper-threading desteği ve ekstra düşük tüketimli E-çekirdekleri. Düşük tüketimli E-çekirdekleri, ilk olarak Meteor Lake işlemcilerinde karşımıza çıkmıştı. Mobilde kullanılmaya devam edecek olsa da masaüstü işlemcilerinde olmayacak gibi görünüyor. Hyper-threading özelliğinin de kaldırılacağı daha önceki sızıntılarda belirtilmişti. Yeni sızıntı da bu bilgiyi doğruluyor.
Intel 20A kısıtlı olarak kullanılacak, birçok kısmı TSMC üretecek
Son olarak, Arrow Lake işlemcilerinden sadece 6 P ve 8 E çekirdeğe sahip orta seviye işlemcilerin hesaplama modülünün Intel 20A ile üretileceği belirtiliyor. Sızıntıyı yapan kişinin bunu özellikle mobil CPU'lar için mi kastettiğini yoksa bunun masaüstü modeller için de geçerli olup olmadığını söylemek zor, ancak her iki durumda da bu büyük bir iddia. Intel'in 20A'yı ne kadar çok öne çıkardığı ve PowerVia arka güç dağıtımını ve RibbonFET'leri tanıttığı göz önüne alındığında, Intel'in bunu Arrow Lake serisinin çoğunda kullanmayacağını hayal etmek zor.
Sızıntıyı yapan kişi Intel'in hangi TSMC düğümünü kullanacağından bahsetmedi. Öte yandan Intel'in Lunar Lake MX için TSMC'nin 3nm sürecine güveneceği söyleniyor, ancak bu görünüşe göre Lunar Lake'in bir varyantı olacak. Ek olarak Intel'den gelen slaytlar, 2024 ve 2025'te 20A ve 18A yongaları için çok fazla kapasitenin olmayacağını gösteriyor. Bu söylenti doğruysa, bunun nedeni Intel'in üretim kapasitesinin yetersiz olması olabilir. Yine de, Intel'in üretim süreci liderliğini hedeflediği işlemcilerinin, yalnızca alt düzey mobil işlemciler için geçerli olsa bile, büyük ölçüde TSMC tarafından üretilmesi şaşırtıcı bir gelişme.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.