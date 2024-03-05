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    Anlık Bildirim

    Intel Arrow Lake işlemciler hyper-threading'e sahip olmayacak, Intel 20A kısıtlı kullanılacak

    Intel'in yeni nesil Arrow Lake-S Masaüstü CPU'larına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre işlemcilerde hyper-threading desteği olmayacak ve Intel 20A süreci kısıtlı olarak kullanılacak.
    Intel Arrow Lake işlemciler hyper-threading'e sahip olmayacak Tam Boyutta Gör
    Intel'in yeni nesil Arrow Lake-S masaüstü CPU'larına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Sosyal medya platformu Bilibili'deki Golden Pig Upgrade isimli kullanıcıdan gelen bilgilere göre işlemciler hem masaüstü hem de mobilde "Core Ultra Series 2" markasına sahip olacak.

    Yani Arrow Lake CPU'ları, mobil çiplerle benzer bir adlandırma şeması kullanacak dolayısıyla karmaşık adlandırma artık son bulacak. Intel Arrow Lake-S Masaüstü CPU'larını özellikleri şöyle olacak:

    • LGA 1851 soket ömrünün 2026'ya kadar uzatılması planlanıyor
    • Yalnızca DDR5 uyumluluğu olacak, DDR4 desteği olmayacak
    • 800 serisi anakartlarla çıkış yapacak
    • DDR5-6400'e kadar bellek desteği (doğal JEDEC)
    • CPU ve PCH yoluyla artırılmış PCIe Gen 5.0 hatları
    • P-Çekirdek başına 3 MB L2 önbellek bulunacak
    • Alchemist iGPU'lara (4 Xe-Çekirdeği) sahip olacak
    • GPU karosu için entegre LLC "Adamantine" özelliğine sahip olacak
    • 8+16, 8+0, 6+8 çekirdek konfigürasyonları bulunacak
    • 2024'ün 2. yarısında piyasaya sürülecek

    Hyper-threading ve ekstra düşük tüketimli E çekirdekleri olmayacak

    Sızıntı kaynağı, Intel Arrow Lake-S Masaüstü CPU'larının, önceki masaüstü ve mobil işlemcilerde var olan iki özellikten yoksun olacağını iddia ediyor. Bunlar hyper-threading desteği ve ekstra düşük tüketimli E-çekirdekleri. Düşük tüketimli E-çekirdekleri, ilk olarak Meteor Lake işlemcilerinde karşımıza çıkmıştı. Mobilde kullanılmaya devam edecek olsa da masaüstü işlemcilerinde olmayacak gibi görünüyor. Hyper-threading özelliğinin de kaldırılacağı daha önceki sızıntılarda belirtilmişti. Yeni sızıntı da bu bilgiyi doğruluyor.

    Intel Arrow Lake işlemciler hyper-threading'e sahip olmayacak Tam Boyutta Gör
    Intel Arrow Lake-S CPU'larında, Meteor Lake işlemci ailesinde bulunan miktarın yarısı kadar olan sadece 4 Xe grafik çekirdeğinin yer alacağı belirtiliyor. Bu karar, Intel'in masaüstü tarafında entegre grafik cephesinde, tam RDNA 3 iGPU konfigürasyonlarına (Radeon 780M) sahip AMD'nin Ryzen 8000G'si kadar agresif olduğunu görmeyeceğimiz anlamına geliyor. Arrow Lake'in iGPU'ları yalnızca 4 Xe Çekirdeğe sahip olacağından, Arc Graphics olarak etiketlenmeyecek ve bunun yerine Intel Graphics olarak adlandırılacak. Arc GPU ailesiyle aynı sürücü düzeyinde optimizasyonlara sahip olacaklar. 

    Intel 20A kısıtlı olarak kullanılacak, birçok kısmı TSMC üretecek

    Son olarak, Arrow Lake işlemcilerinden sadece 6 P ve 8 E çekirdeğe sahip orta seviye işlemcilerin hesaplama modülünün Intel 20A ile üretileceği belirtiliyor. Sızıntıyı yapan kişinin bunu özellikle mobil CPU'lar için mi kastettiğini yoksa bunun masaüstü modeller için de geçerli olup olmadığını söylemek zor, ancak her iki durumda da bu büyük bir iddia. Intel'in 20A'yı ne kadar çok öne çıkardığı ve PowerVia arka güç dağıtımını ve RibbonFET'leri tanıttığı göz önüne alındığında, Intel'in bunu Arrow Lake serisinin çoğunda kullanmayacağını hayal etmek zor.

    Sızıntıyı yapan kişi Intel'in hangi TSMC düğümünü kullanacağından bahsetmedi. Öte yandan Intel'in Lunar Lake MX için TSMC'nin 3nm sürecine güveneceği söyleniyor, ancak bu görünüşe göre Lunar Lake'in bir varyantı olacak. Ek olarak Intel'den gelen slaytlar, 2024 ve 2025'te 20A ve 18A yongaları için çok fazla kapasitenin olmayacağını gösteriyor. Bu söylenti doğruysa, bunun nedeni Intel'in üretim kapasitesinin yetersiz olması olabilir. Yine de, Intel'in üretim süreci liderliğini hedeflediği işlemcilerinin, yalnızca alt düzey mobil işlemciler için geçerli olsa bile, büyük ölçüde TSMC tarafından üretilmesi şaşırtıcı bir gelişme.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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