Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi ABD ve Çin arasındaki teknoloji savaşı, çip üretimi ve yapay zeka özelinde tekrar ivmelendi. Intel CEO'su Pat Gelsinger ise, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda ABD'nin mevcut stratejisine ve yarı iletken endüstrisine değindi.

Çin, yalnızca 14nm ve 7nm çipler üretebilir

Davos'ta yaptığı konuşmada Gelsinger, ''Çin'in yarı iletken yarışında ABD, Japonya ve Hollanda gibi ülkelerden 10 yıl geride kalacağını'' belirtti. Ayrıca Gelsinger, Çin'in mevcut araçlarla yalnızca 14nm ve 7nm çipler üretebileceğini düşünüyor. Diğer tarafta TSMC, Samsung ve Intel gibi üreticilerin daha gelişmiş süreçlere (3nm, 2nm ve daha küçük) hazırlandığını hatırlatalım.

Kaçıranlar için Intel Foundry, rakibi TSMC ve Samsung'a kıyasla daha zayıf bir konumda. Ancak yakın süreçte dünyanın en büyük litografi araçları üreticisi ASML, Çin'e gönderimi yasaklanan son teknoloji EUV makinelerini Intel'e gönderdi. Dolayısıyla Intel'in tekrar rekabete katıldığını görebiliriz. Niketim Intel de, ABD'nin Çip Yasası ve ticaret kısıtlamaları ile Asya ülkelerine olan eğilimin tersine dönebileceğini düşünüyor.

Tam Boyutta Gör Geçen yıl TSMC'nin kurucusu Morris Chang, ABD'nin yaptırımlarının geçici olarak TSMC'ye fayda sağlayabileceğini ancak bunun uzun vadeli etkilerine şüpheyle yaklaştığını belirmişti. Yani tıpkı Gelsinger gibi, yaptırımlar nedeniyle Çin'in geride kalacağını öne sürdü. Ancak yetkili isim, bu yarışa dahil olmayı planlayan ABD gibi ülkelerin uzun bir zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

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ABD'li yetkililer ise, gelişmiş yarı iletken üretiminin on yıl içinde mümkün olabileceği konusunda iyimser. Diğer tarafta Nvidia CEO'su Jen-Hsun Huang, bu hedefin yaklaşık 10 veya 20 yıl sürebileceğine inanıyor.

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Intel CEO'su Gelsinger: Yaptırımlar Çin'i 10 yıl geride bırakacak