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    Intel CEO'su Gelsinger: Yaptırımlar Çin'i 10 yıl geride bırakacak

    Intel CEO'su Pat Gelsinger, Davos'ta yaptığı konuşmada ABD'nin yarı iletken yaptırımlarına değindi. Intel'e göre bu kısıtlamalar, Çin'i 10 yıl geride bırakacak. İşte detaylar...  
    Intel CEO'su Gelsinger: Yaptırımlar Çin'i 10 yıl geride bırakacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi ABD ve Çin arasındaki teknoloji savaşı, çip üretimi ve yapay zeka özelinde tekrar ivmelendi. Intel CEO'su Pat Gelsinger ise, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda ABD'nin mevcut stratejisine ve yarı iletken endüstrisine değindi.

    Çin, yalnızca 14nm ve 7nm çipler üretebilir

    Davos'ta yaptığı konuşmada Gelsinger, ''Çin'in yarı iletken yarışında ABD, Japonya ve Hollanda gibi ülkelerden 10 yıl geride kalacağını'' belirtti. Ayrıca Gelsinger, Çin'in mevcut araçlarla yalnızca 14nm ve 7nm çipler üretebileceğini düşünüyor. Diğer tarafta TSMC, Samsung ve Intel gibi üreticilerin daha gelişmiş süreçlere (3nm, 2nm ve daha küçük) hazırlandığını hatırlatalım.

    Kaçıranlar için Intel Foundry, rakibi TSMC ve Samsung'a kıyasla daha zayıf bir konumda. Ancak yakın süreçte dünyanın en büyük litografi araçları üreticisi ASML, Çin'e gönderimi yasaklanan son teknoloji EUV makinelerini Intel'e gönderdi. Dolayısıyla Intel'in tekrar rekabete katıldığını görebiliriz. Niketim Intel de, ABD'nin Çip Yasası ve ticaret kısıtlamaları ile Asya ülkelerine olan eğilimin tersine dönebileceğini düşünüyor.

    Intel CEO'su Gelsinger: Yaptırımlar Çin'i 10 yıl geride bırakacak Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl TSMC'nin kurucusu Morris Chang, ABD'nin yaptırımlarının geçici olarak TSMC'ye fayda sağlayabileceğini ancak bunun uzun vadeli etkilerine şüpheyle yaklaştığını belirmişti. Yani tıpkı Gelsinger gibi, yaptırımlar nedeniyle Çin'in geride kalacağını öne sürdü. Ancak yetkili isim, bu yarışa dahil olmayı planlayan ABD gibi ülkelerin uzun bir zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

    ABD'li yetkililer ise, gelişmiş yarı iletken üretiminin on yıl içinde mümkün olabileceği konusunda iyimser. Diğer tarafta Nvidia CEO'su Jen-Hsun Huang, bu hedefin yaklaşık 10 veya 20 yıl sürebileceğine inanıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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