Intel CEO'su Gelsinger: Yaptırımlar Çin'i 10 yıl geride bırakacak

Çin, yalnızca 14nm ve 7nm çipler üretebilir
Davos'ta yaptığı konuşmada Gelsinger, ''Çin'in yarı iletken yarışında ABD, Japonya ve Hollanda gibi ülkelerden 10 yıl geride kalacağını'' belirtti. Ayrıca Gelsinger, Çin'in mevcut araçlarla yalnızca 14nm ve 7nm çipler üretebileceğini düşünüyor. Diğer tarafta TSMC, Samsung ve Intel gibi üreticilerin daha gelişmiş süreçlere (3nm, 2nm ve daha küçük) hazırlandığını hatırlatalım.
Kaçıranlar için Intel Foundry, rakibi TSMC ve Samsung'a kıyasla daha zayıf bir konumda. Ancak yakın süreçte dünyanın en büyük litografi araçları üreticisi ASML, Çin'e gönderimi yasaklanan son teknoloji EUV makinelerini Intel'e gönderdi. Dolayısıyla Intel'in tekrar rekabete katıldığını görebiliriz. Niketim Intel de, ABD'nin Çip Yasası ve ticaret kısıtlamaları ile Asya ülkelerine olan eğilimin tersine dönebileceğini düşünüyor.
ABD'li yetkililer ise, gelişmiş yarı iletken üretiminin on yıl içinde mümkün olabileceği konusunda iyimser. Diğer tarafta Nvidia CEO'su Jen-Hsun Huang, bu hedefin yaklaşık 10 veya 20 yıl sürebileceğine inanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.