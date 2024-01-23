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    Anlık Bildirim

    Intel Arrow Lake işlemciler Thunderbolt 5 ile gelecek

    2024'ün ikinci çeyreğinde satışa sunulacak Intel'in Arrow Lake masaüstü işlemcileri Thunderbolt 5 ile gelecek gibi görünüyor. İşlemciler aynı zamanda daha fazla PCIe 5.0 hattına sahip olacak.
    Intel Arrow Lake işlemciler Thunderbolt 5 ile gelecek Tam Boyutta Gör
    2024'ün ikinci çeyreğinde satışa sunulacak Intel'in Arrow Lake masaüstü işlemcileri Thunderbolt 5 ile gelecek gibi görünüyor.

     X'de yer alan @yuuki_ans kullanıcısı yayınladığı Intel dökümanlarıyla ortaya çıkan bilgiye göre işlemciler, Intel'in Eylül ayında duyurduğu Barlow Ridge kod isimli Thunderbolt 5 kontrolcüsüyle gelecek. Kontrolcü 4 adet PCIe 4.0 hattıyla çift yönde 80 Gbps bant genişliği sunarak Thunderbolt 3 ve Thunderbolt 4'ün iki katı hıza ulaşacak. Kontrolcü aynı zamanda, performansı arttıracak özel durumlar için tek yönde 120 Gbps, diğer yönde ise 40 Gbps hıza ulaşabiliyor.

    Intel Arrow Lake işlemciler Thunderbolt 5 ile gelecek
    Arrow Lake işlemciler ile Thunderbolt 5 masaüstü bilgisayarlara ilk defa gelmiş olacak. Daha önce Raptor Lake HX işlemcili belli laptoplarda Barlow Ridge yongası ile Thunderbolt 5 desteği sunulmuştu.

    PCIe 5.0 hat sayısı 20'ye çıkacak

    Bunun yanında Intel, PCIe 5.0 hat sayısını arttırak 20'ye çıkaracak. Mevcut nesil Raptor Lake CPU'lar yalnızca 16 PCIe 5.0 hattı ve dört PCIe 4.0 hattı sunarken, GPU 16 hat, SSD ise 4 hat kullanıyor.

    Bir kullanıcı 12. 13. veya 14. nesil Intel bir bilgisayara hem GPU hem de PCIe 5.0 SSD taktığında, bu iki parça mevcut yolları paylaşmak durumunda kalıyor. PCIe 5.0 GPU'ların ufukta görünmesi ve yeni nesil PCIe 5.0 SSD'lerin ortaya çıkmasıyla, fazladan hatta sahip olmak önem kazanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 19 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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