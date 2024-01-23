Intel Arrow Lake işlemciler Thunderbolt 5 ile gelecek

X'de yer alan @yuuki_ans kullanıcısı yayınladığı Intel dökümanlarıyla ortaya çıkan bilgiye göre işlemciler, Intel'in Eylül ayında duyurduğu Barlow Ridge kod isimli Thunderbolt 5 kontrolcüsüyle gelecek. Kontrolcü 4 adet PCIe 4.0 hattıyla çift yönde 80 Gbps bant genişliği sunarak Thunderbolt 3 ve Thunderbolt 4'ün iki katı hıza ulaşacak. Kontrolcü aynı zamanda, performansı arttıracak özel durumlar için tek yönde 120 Gbps, diğer yönde ise 40 Gbps hıza ulaşabiliyor.
PCIe 5.0 hat sayısı 20'ye çıkacak
Bunun yanında Intel, PCIe 5.0 hat sayısını arttırak 20'ye çıkaracak. Mevcut nesil Raptor Lake CPU'lar yalnızca 16 PCIe 5.0 hattı ve dört PCIe 4.0 hattı sunarken, GPU 16 hat, SSD ise 4 hat kullanıyor.
Bir kullanıcı 12. 13. veya 14. nesil Intel bir bilgisayara hem GPU hem de PCIe 5.0 SSD taktığında, bu iki parça mevcut yolları paylaşmak durumunda kalıyor. PCIe 5.0 GPU'ların ufukta görünmesi ve yeni nesil PCIe 5.0 SSD'lerin ortaya çıkmasıyla, fazladan hatta sahip olmak önem kazanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.