Tam Boyutta Gör 2024'ün ikinci çeyreğinde satışa sunulacak Intel'in Arrow Lake masaüstü işlemcileri Thunderbolt 5 ile gelecek gibi görünüyor.

X'de yer alan @yuuki_ans kullanıcısı yayınladığı Intel dökümanlarıyla ortaya çıkan bilgiye göre işlemciler, Intel'in Eylül ayında duyurduğu Barlow Ridge kod isimli Thunderbolt 5 kontrolcüsüyle gelecek. Kontrolcü 4 adet PCIe 4.0 hattıyla çift yönde 80 Gbps bant genişliği sunarak Thunderbolt 3 ve Thunderbolt 4'ün iki katı hıza ulaşacak. Kontrolcü aynı zamanda, performansı arttıracak özel durumlar için tek yönde 120 Gbps, diğer yönde ise 40 Gbps hıza ulaşabiliyor.

Arrow Lake işlemciler ile Thunderbolt 5 masaüstü bilgisayarlara ilk defa gelmiş olacak. Daha önce Raptor Lake HX işlemcili belli laptoplarda Barlow Ridge yongası ile Thunderbolt 5 desteği sunulmuştu.

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PCIe 5.0 hat sayısı 20'ye çıkacak

Bunun yanında Intel, PCIe 5.0 hat sayısını arttırak 20'ye çıkaracak. Mevcut nesil Raptor Lake CPU'lar yalnızca 16 PCIe 5.0 hattı ve dört PCIe 4.0 hattı sunarken, GPU 16 hat, SSD ise 4 hat kullanıyor.

Bir kullanıcı 12. 13. veya 14. nesil Intel bir bilgisayara hem GPU hem de PCIe 5.0 SSD taktığında, bu iki parça mevcut yolları paylaşmak durumunda kalıyor. PCIe 5.0 GPU'ların ufukta görünmesi ve yeni nesil PCIe 5.0 SSD'lerin ortaya çıkmasıyla, fazladan hatta sahip olmak önem kazanacak.

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Intel Arrow Lake işlemciler Thunderbolt 5 ile gelecek