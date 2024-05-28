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    Intel Arrow Lake-S uyumlu Z890 ve B860 anakartlar sızdırıldı

    Önümüzdeki aylarda tanıtılacak Intel Arrow Lake-S işlemciler için geri sayım başladı. Peki yeni işlemcilerle uyumlu olacak anakart modelleri neler olacak? Gelin hep birlikte göz atalım.
    Intel Arrow Lake-S uyumlu Z890 ve B860 anakartlar sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Intel’in ilk yapay zekâ hızlandırıcılı masaüstü serisi Intel Arrow Lake-S şekillenmeye devam ediyor. 2024'ün ilerleyen dönemlerinde tanıtılacak işlemciler, bildiğiniz gibi LGA-1851 platformu başta olmak üzere en radikal yükseltmelerden biri niteliğinde olacak. Şimdi bu bekleyiş sürerken, LGA-1851 uyumlu Z890 ve B860 anakartlar sertifikasyondan geçmeye başladı.

    MSI Z890 ve B860 anakartlar ortaya çıktı

    Kaçıranlar için LGA-1851 soketinin geçen yıl Meteor Lake-S ile tanıtılması bekleniyordu. Ancak bu sürpriz bir şekilde pas geçildi ve Arrow Lake-S serisinin bu yılın dördüncü çeyreğinde lanse edileceği açıklandı. Geçtiğimiz saatlerde ise, MSI'ya ait Arrow Lake-S serisiyle uyumlu birden fazla anakart modeli ortaya çıktı.

    Sertifikasyon veritabanından alınan bilgilere göre MSI Z890 serisi, her zaman olduğu gibi MEG Godlike ve Ace anakartlarla başlıyor. Ancak Z790 serisinde bulunmayan Unify-X sürümü, bu yıl LGA-1851 ile geri dönecek. Ayrıca seriye Mini-ITX tasarımlı MPG EDGE ve Carbon modelleri de ekleniyor. Giriş seviyesi çözümler arasında ise MAG Tomahawk ve Pro serisi konumlandırılmış. 

    MSI B860'a gelirsek, MSI şu anda iki MPG ve iki MAG modeli olmak üzere dört sürüm planlıyor. Üstelik bu çözümler arasında bir Mini-ITX ve bir Micro-ATX seçeneğine de bulunuyor.

    • MEG Z890 GODLIKE
    • MEG Z890 ACE
    • MEG Z890 UNIFY-X
    • MEG Z890 CARBON Wifi
    • MEG Z890 EDGE TI Wifi
    • MEG Z890I EDGE TI Wifi
    • MEG Z890 TOMAHAWK Wifi
    • MEG Z890-P Wifi
    • MPG B860M Edge TI Wifi
    • MPG B860I EDGE Wifi
    • MAG B860 TOMAHARK Wifi
    • MAG 860M Mortar Wifi

    Arrow Lake-S'e dönecek olursak, Intel Core Ultra 2 veya Intel Core Ultra 200 çatısı altında toplanması beklenen yeni işlemciler 24 çekirdeğe kadar ölçeklendiriliyor.

    • Intel Core Ultra 9 285K (Intel Core i9-14900K devamı)
    • Intel Core Ultra 7 265K (Intel Core i7-14700K devamı)
    • Intel Core Ultra 5 245K (Intel Core i5-14600K devamı)
    • Intel Core Ultra 9 275
    • Intel Core Ultra 7 255
    • Intel Core Ultra 5 240

    Intel Arrow Lake-S ile ilgili bilinenler ise şu şekilde:

    • LGA 1851 soket ömrünün 2026'ya kadar uzatılması planlanıyor
    • Yalnızca DDR5 uyumluluğu olacak, DDR4 desteği olmayacak
    • 800 serisi anakartlarla çıkış yapacak
    • DDR5-6400'e kadar bellek desteği (doğal JEDEC)
    • CPU ve PCH yoluyla artırılmış PCIe Gen 5.0 hatları
    • P-Çekirdek başına 3 MB L2 önbellek bulunacak
    • Alchemist iGPU'lara (4 Xe-Çekirdeği) sahip olacak
    • GPU karosu için entegre LLC "Adamantine" özelliğine sahip olacak
    • 8+16, 8+0, 6+8 çekirdek konfigürasyonları bulunacak
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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