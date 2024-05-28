Intel Arrow Lake-S uyumlu Z890 ve B860 anakartlar sızdırıldı

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Tam Boyutta Gör Intel’in ilk yapay zekâ hızlandırıcılı masaüstü serisi Intel Arrow Lake-S şekillenmeye devam ediyor. 2024'ün ilerleyen dönemlerinde tanıtılacak işlemciler, bildiğiniz gibi LGA-1851 platformu başta olmak üzere en radikal yükseltmelerden biri niteliğinde olacak. Şimdi bu bekleyiş sürerken, LGA-1851 uyumlu Z890 ve B860 anakartlar sertifikasyondan geçmeye başladı.

MSI Z890 ve B860 anakartlar ortaya çıktı

Kaçıranlar için LGA-1851 soketinin geçen yıl Meteor Lake-S ile tanıtılması bekleniyordu. Ancak bu sürpriz bir şekilde pas geçildi ve Arrow Lake-S serisinin bu yılın dördüncü çeyreğinde lanse edileceği açıklandı. Geçtiğimiz saatlerde ise, MSI'ya ait Arrow Lake-S serisiyle uyumlu birden fazla anakart modeli ortaya çıktı.

Sertifikasyon veritabanından alınan bilgilere göre MSI Z890 serisi, her zaman olduğu gibi MEG Godlike ve Ace anakartlarla başlıyor. Ancak Z790 serisinde bulunmayan Unify-X sürümü, bu yıl LGA-1851 ile geri dönecek. Ayrıca seriye Mini-ITX tasarımlı MPG EDGE ve Carbon modelleri de ekleniyor. Giriş seviyesi çözümler arasında ise MAG Tomahawk ve Pro serisi konumlandırılmış.

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MSI B860'a gelirsek, MSI şu anda iki MPG ve iki MAG modeli olmak üzere dört sürüm planlıyor. Üstelik bu çözümler arasında bir Mini-ITX ve bir Micro-ATX seçeneğine de bulunuyor.

MEG Z890 GODLIKE

MEG Z890 ACE

MEG Z890 UNIFY-X

MEG Z890 CARBON Wifi

MEG Z890 EDGE TI Wifi

MEG Z890I EDGE TI Wifi

MEG Z890 TOMAHAWK Wifi

MEG Z890-P Wifi

MPG B860M Edge TI Wifi

MPG B860I EDGE Wifi

MAG B860 TOMAHARK Wifi

MAG 860M Mortar Wifi

Arrow Lake-S'e dönecek olursak, Intel Core Ultra 2 veya Intel Core Ultra 200 çatısı altında toplanması beklenen yeni işlemciler 24 çekirdeğe kadar ölçeklendiriliyor.

Intel Core Ultra 9 285K (Intel Core i9-14900K devamı)

Intel Core Ultra 7 265K (Intel Core i7-14700K devamı)

Intel Core Ultra 5 245K (Intel Core i5-14600K devamı)

Intel Core Ultra 9 275

Intel Core Ultra 7 255

Intel Core Ultra 5 240

Intel Arrow Lake-S ile ilgili bilinenler ise şu şekilde:

LGA 1851 soket ömrünün 2026'ya kadar uzatılması planlanıyor

Yalnızca DDR5 uyumluluğu olacak, DDR4 desteği olmayacak

800 serisi anakartlarla çıkış yapacak

DDR5-6400'e kadar bellek desteği (doğal JEDEC)

CPU ve PCH yoluyla artırılmış PCIe Gen 5.0 hatları

P-Çekirdek başına 3 MB L2 önbellek bulunacak

Alchemist iGPU'lara (4 Xe-Çekirdeği) sahip olacak

GPU karosu için entegre LLC "Adamantine" özelliğine sahip olacak

8+16, 8+0, 6+8 çekirdek konfigürasyonları bulunacak

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Intel Arrow Lake-S uyumlu Z890 ve B860 anakartlar sızdırıldı