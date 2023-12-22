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    Anlık Bildirim

    Intel, rakiplerinin önüne geçebilir: ASML'nin son teknoloji cihazının ilk müşterisi olacak

    Intel, bu yıl ASML'den high NA EUV litografi cihazını alan ilk şirket olacak. Intel aynı zamanda şirketin 2024 yılında ürettiği makinelerin çoğunu alma ayrıcalığına da sahip.
    Intel, ASML'nin son teknoloji cihazlarıyla rakiplerini geçebilir
    Intel, bu yıl ASML'den 0,55 sayısal açıklığa (high NA, numerical aperture) sahip aşırı ultraviyole (EUV, extreme ultraviolet) litografi cihazını alan ilk şirket olacak. Intel aynı zamanda şirketin 2024 yılında ürettiği makinelerin çoğunu (10 cihazdan 6'sı) alma ayrıcalığına da sahip olmuş durumda.

    Intel, ilk Twinscan EXE:5000 tarayıcısını ASML'den temin etmek üzere. Şirket tarayıcıyı, ticari çip üretiminde high NA EUV litografisinin nasıl daha iyi kullanılacağını öğrenmek için kullanmayı planlıyor. Şirket, başlangıçta bu cihazı Intel 18A (18 angstrom, 1,8nm) üretim süreci için kullanmayı planlamıştı, ancak high NA cihazlarının gecikmesi nedeniyle EUV multi patterning'i tercih etti.

    Intel, ASML'nin son teknoloji cihazlarıyla rakiplerini geçebilir Tam Boyutta Gör
    Şirketin gelecek yıl alacağı ek 6 adet high NA EUV litografi cihazı (Twinscan EXE:5200) 2025 ve sonrasında Intel'in 18A ve ileri üretim teknolojileriyle üretilecek çiplerde kullanılacak.

    Twinscan EXE'nin kullanımı şirketin üretim süreci döngülerini olumlu etkileyebilir, ancak bu makineler çok pahalı olduğundan bunun Intel'e maliyetler üzerinde olumlu bir etkisinin olup olmayacağını söylemek zor (her bir makinenin 300 milyon dolar ile 400 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor). Karşılaştırma açısından, ASML'nin Twinscan NXE:3600D veya NXE:3800E litografi makineleri 200 milyon dolar fiyata sahip.

    Yeni cihazlara erken erişim, Intel'i rakiplerinin önüne geçirebilir

    Cihazlara erken erişim, Intel'e high NA cihazların öğrenimi konusunda avantaj sağlayacak. Intel muhtemelen high NA araçlarıyla yüksek hacimli üretim başlatan ilk şirket olacağından, fabrika araç ekosistemi kaçınılmaz olarak cihazın gereksinimlerini takip edecek. Bahsedilen gereklilikler muhtemelen endüstri standartlarına dönüşecek ve bu da Intel'e TSMC ve Samsung gibi rakiplerine karşı stratejik avantajlar sağlayacak.

    Ancak Intel'in rakipleri de high NA araçları elde etmenin yollarını arıyor. Samsung'un başkan yardımcısı ve şirketin cihaz çözümleri bölümü başkanı Kyung Kye-hyun, bu hafta şirketin high NA EUV araçlarının tedariki konusunda ASML ile bir anlaşma yaptığını açıklamıştı. Kyung Kye-hyun, "Samsung, high NA teknolojisinde öncelik elde etti. Uzun vadede DRAM bellek yongaları ve mantık yongaları üretimimizde high NA teknolojisinin kullanımını optimize etme fırsatı yarattığımıza inanıyorum." açıklamalarında bulunmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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