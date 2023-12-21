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    Anlık Bildirim

    Intel: Nvidia'nın başarısı tamamen "şans"! İşte Nvidia'nın cevabı

    Intel CEO'su Nvidia'nın yapay zeka hakimiyetinin tamamen şans olduğunu söyledi. Bu sert söyleme aynı tonda Nvidia Başkan Yardımcısı karşılık verdi ve Intel'in vizyondan yoksun olduğunu söyledi.
    Intel: Nvidia'nın başarısı tamamen 'şans'! İşte Nvidia'nın cevabı Tam Boyutta Gör
    Intel CEO'su Pat Gelsinger, Nvidia'nın yapay zeka sektöründeki başarısını tamamen tesadüfi olarak nitelendirdi. Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından Gelsinger ile yapılan geniş kapsamlı bir röportajda Intel patronu katılımcılara Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın "olağanüstü şanslı" olduğunu söyledi. Bu ilginç ve sert söyleme Nvidia’dan aynı tonda bir cevap gecikmeden geldi.

    Intel CEO’sundan “optimistik” söylemler

    Intel CEO’su Gelsinger, firmanın Larrabee projesinden vazgeçtiğini ve bunun da Intel'i aynı derecede 'şanslı' yapabileceğini belirtti. Intel CEO'sunun 'şanslı' Nvidia söylemi ise yapılan röportaj sırasında kendisine yöneltilen bir sorunun ardından geliyor.

    MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı (CSAIL) Direktörü Daniela Rus’un "Intel yapay zeka donanımının geliştirilmesi için ne yapıyor?” sorusunu yanıtlayan Gelsinger, cevabına Intel’in hatalarından bahsederek başladı. Gelsinger bundan yıllar önce Intel’den kovulmuştu ve o sıralar Intel’in hakimiyeti sarsılmaz görünüyordu. Ancak aradan geçen yılların ardından işer değişti ve şirket teknoloji olarak geriye düşmeye başladı. Buna değinen CEO şöyle diyor: "13 yıl önce Intel'den kovulduğumda, yapay zekanın şeklini değiştirecek olan projeyi öldürdüler." Intel lideri burada firmanın Larrabee projesine atıfta bulunuyor.

    Intel: Nvidia'nın başarısı tamamen 'şans'! İşte Nvidia'nın cevabı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Gelsinger, Nvidia CEO’su Jensen Huang'ın başlangıçta ekran kartları başta olmak üzere bilgi işlem konusunda çok sıkı çalıştığını ve daha sonra olağanüstü şanslı olduğunubelirtti. Gelsinger, yapay zekanın filizleri ilk ortaya çıktığında Nvidia'nın "ilk yapay zeka projesini desteklemek bile istemediğini" ileri sürdü. Gelsinger, Nvidia'nın hakimiyetinin kısmen Intel'in 15 yıl boyunca bu alanda hiçbir şey yapmamasından kaynaklandığını açıkladı.

    Gelsinger sadece bunları söylemiyor. Ona göre yapay zeka konusunda Nvidia’nın elini inanılmaz derecede güçlendiren CUDA gibi tescilli teknolojilerin de sonunun geleceğini, gelmesi gerektiğini ve endüstrinin bunun için çalıştığını söylüyor. Gelsinger, büyük ölçüde yapay zeka sayesinde "bir ila yirmi yıllık saf inovasyonun" eşiğinde olduğumuzu öngörüyor.

    Nvidia’dan cevap

    Nvidia'nın Uygulamalı Derin Öğrenme Araştırmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Bryan Catanzaro, Nvidia'nın basit bir şanstan faydalandığı yönündeki iddiaları kısa ve öz bir şekilde reddederken Intel’in “vizyonsuz” olduğunu belirtiyor.

    Catanzaro, hemen üstteki X (Twitter) gönderisinde şunu söylüyor: “2007'de Intel'de Larrabee uygulamaları üzerinde çalıştım. Daha sonra 2008 yılında ML üzerinde çalışmak için Nvidia’ya Yani o dönemde her iki yerde de bulundum ve şunu söyleyebilirim: NVIDIA'nın üstünlüğü şanstan gelmedi. Vizyon ve uygulamadan geliyordu. Intel'de bunlar yoktu.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 21 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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