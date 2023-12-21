Intel: Nvidia'nın başarısı tamamen "şans"! İşte Nvidia'nın cevabı

Tam Boyutta Gör Intel CEO'su Pat Gelsinger, Nvidia'nın yapay zeka sektöründeki başarısını tamamen tesadüfi olarak nitelendirdi. Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından Gelsinger ile yapılan geniş kapsamlı bir röportajda Intel patronu katılımcılara Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın "olağanüstü şanslı" olduğunu söyledi. Bu ilginç ve sert söyleme Nvidia’dan aynı tonda bir cevap gecikmeden geldi.

Intel CEO’sundan “optimistik” söylemler

Intel CEO’su Gelsinger, firmanın Larrabee projesinden vazgeçtiğini ve bunun da Intel'i aynı derecede 'şanslı' yapabileceğini belirtti. Intel CEO'sunun 'şanslı' Nvidia söylemi ise yapılan röportaj sırasında kendisine yöneltilen bir sorunun ardından geliyor.

MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı (CSAIL) Direktörü Daniela Rus’un "Intel yapay zeka donanımının geliştirilmesi için ne yapıyor?” sorusunu yanıtlayan Gelsinger, cevabına Intel’in hatalarından bahsederek başladı. Gelsinger bundan yıllar önce Intel’den kovulmuştu ve o sıralar Intel’in hakimiyeti sarsılmaz görünüyordu. Ancak aradan geçen yılların ardından işer değişti ve şirket teknoloji olarak geriye düşmeye başladı. Buna değinen CEO şöyle diyor: "13 yıl önce Intel'den kovulduğumda, yapay zekanın şeklini değiştirecek olan projeyi öldürdüler." Intel lideri burada firmanın Larrabee projesine atıfta bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Gelsinger, Nvidia CEO’su Jensen Huang'ın başlangıçta ekran kartları başta olmak üzere bilgi işlem konusunda çok sıkı çalıştığını ve daha sonra olağanüstü şanslı olduğunubelirtti. Gelsinger, yapay zekanın filizleri ilk ortaya çıktığında Nvidia'nın "ilk yapay zeka projesini desteklemek bile istemediğini" ileri sürdü. Gelsinger, Nvidia'nın hakimiyetinin kısmen Intel'in 15 yıl boyunca bu alanda hiçbir şey yapmamasından kaynaklandığını açıkladı.

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Gelsinger sadece bunları söylemiyor. Ona göre yapay zeka konusunda Nvidia’nın elini inanılmaz derecede güçlendiren CUDA gibi tescilli teknolojilerin de sonunun geleceğini, gelmesi gerektiğini ve endüstrinin bunun için çalıştığını söylüyor. Gelsinger, büyük ölçüde yapay zeka sayesinde "bir ila yirmi yıllık saf inovasyonun" eşiğinde olduğumuzu öngörüyor.

Nvidia’dan cevap

Nvidia'nın Uygulamalı Derin Öğrenme Araştırmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Bryan Catanzaro, Nvidia'nın basit bir şanstan faydalandığı yönündeki iddiaları kısa ve öz bir şekilde reddederken Intel’in “vizyonsuz” olduğunu belirtiyor.

Catanzaro, hemen üstteki X (Twitter) gönderisinde şunu söylüyor: “2007'de Intel'de Larrabee uygulamaları üzerinde çalıştım. Daha sonra 2008 yılında ML üzerinde çalışmak için Nvidia’ya Yani o dönemde her iki yerde de bulundum ve şunu söyleyebilirim: NVIDIA'nın üstünlüğü şanstan gelmedi. Vizyon ve uygulamadan geliyordu. Intel'de bunlar yoktu.”

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