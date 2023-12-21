Intel: Nvidia'nın başarısı tamamen "şans"! İşte Nvidia'nın cevabı

Intel CEO’sundan “optimistik” söylemler
Intel CEO’su Gelsinger, firmanın Larrabee projesinden vazgeçtiğini ve bunun da Intel'i aynı derecede 'şanslı' yapabileceğini belirtti. Intel CEO'sunun 'şanslı' Nvidia söylemi ise yapılan röportaj sırasında kendisine yöneltilen bir sorunun ardından geliyor.
MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı (CSAIL) Direktörü Daniela Rus’un "Intel yapay zeka donanımının geliştirilmesi için ne yapıyor?” sorusunu yanıtlayan Gelsinger, cevabına Intel’in hatalarından bahsederek başladı. Gelsinger bundan yıllar önce Intel’den kovulmuştu ve o sıralar Intel’in hakimiyeti sarsılmaz görünüyordu. Ancak aradan geçen yılların ardından işer değişti ve şirket teknoloji olarak geriye düşmeye başladı. Buna değinen CEO şöyle diyor: "13 yıl önce Intel'den kovulduğumda, yapay zekanın şeklini değiştirecek olan projeyi öldürdüler." Intel lideri burada firmanın Larrabee projesine atıfta bulunuyor.
Gelsinger sadece bunları söylemiyor. Ona göre yapay zeka konusunda Nvidia’nın elini inanılmaz derecede güçlendiren CUDA gibi tescilli teknolojilerin de sonunun geleceğini, gelmesi gerektiğini ve endüstrinin bunun için çalıştığını söylüyor. Gelsinger, büyük ölçüde yapay zeka sayesinde "bir ila yirmi yıllık saf inovasyonun" eşiğinde olduğumuzu öngörüyor.
Nvidia’dan cevap
Nvidia'nın Uygulamalı Derin Öğrenme Araştırmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Bryan Catanzaro, Nvidia'nın basit bir şanstan faydalandığı yönündeki iddiaları kısa ve öz bir şekilde reddederken Intel’in “vizyonsuz” olduğunu belirtiyor.
Catanzaro, hemen üstteki X (Twitter) gönderisinde şunu söylüyor: “2007'de Intel'de Larrabee uygulamaları üzerinde çalıştım. Daha sonra 2008 yılında ML üzerinde çalışmak için Nvidia’ya Yani o dönemde her iki yerde de bulundum ve şunu söyleyebilirim: NVIDIA'nın üstünlüğü şanstan gelmedi. Vizyon ve uygulamadan geliyordu. Intel'de bunlar yoktu.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.