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Intel bazı işlemcilerinde fiyat indirimine gitti, işte detaylar!

8 yıl
13,5b
1
15
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi Intel, işlemci fiyat listesini güncelleyerek bazı modellerinde indirime gitti. Intel'in resmi fiyat listesine göre, Core i3-550, Pentium E5700 ve Pentium E6700 işlemcilerinde %13-15, Celeron E3400 modelinde ise %21 oranında indirim yapıldı. Masaüstü işlemcilerin yanı sıra bazı mobil işlemcilerinde de indirime giren Intel, düşük güç tüketimli Core i7-640LM modelinde %6, Core i7-660UM modelinde de %9 oranında indirim yaptı.

İndirim oranı en yüksek işlemci olarak dikkat çeken çift çekirdekli Celeron E3400 (2.6GHz, 1MB L2) 53 dolar seviyesinden 42 dolara gerilerken, çift çekirdekli Pentium E5700 (3GHz, 2MB L2) 75 dolardan 64 dolara, 3.2GHz'de çalışan ve diğer iki modelden farklı olarak 1066MHz FSB hzını destekleyen Pentium E6700'de ise fiyat 86 dolardan 73 dolara geriledi. İndirimden etkilenen tek masaüstü Core işlemcisi olan Core i3-550M'de ise fiyat 138$'dan 117$'a çekildi.

Mobil işlemcilere baktığımızda ise standart olarak 2.13GHz'de çalışan ancak Turbo Boost teknolojisi ile 2.93GHz'e kadar çıkabilen Core i7-640MLM işlemcisinde fiyatın 332 dolardan 311 dolara çekildi. Standart çalışma frekansı 1.33GHz olan ancak Turbo Boost teknolojisi ile uygulama ihtiyacına göre çekirdek frekansını 2.4GHz'e kadar yükseltebilen Core i7-660UM işlemcisinde ise fiyat 317 dolardan 289$ seviyesine çekildi.


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ayzer 8 yıl
@sadtneverdie

1-http://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/amd-islemci-fiyatlarinda-indirime-gitti.htm

5-10 dolarlık indirim mi olurmuş yahu? bunalr bizi keriz sanıyor by her intel indirim haberinin altına yorum yazan amd fanları :)

"demekki FANATİKUSLUĞUN bu kadar ileri seviyedeymiş... vaybe "

2- insanlar düşmanlaştırılmaya çalışılıyor derken de

"ilk mesajda hem düşman sözler sarf ediyorsun sonra da 2. mesajda kendi kendini eleştiriyorsun...bu kadar da pişti olunmaz ki..."


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sadtneverdie 8 yıl

ayzer

@sadtneverdie

1-http://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/amd-islemci-fiyatlarinda-indirime-gitti.htm

5-10 dolarlık indirim mi olurmuş yahu? bunalr bizi keriz sanıyor by her intel indirim haberinin altına yorum yazan amd fanları :)

"demekki FANATİKUSLUĞUN bu kadar ileri seviyedeymiş... vaybe "

2- insanlar düşmanlaştırılmaya çalışılıyor derken de

"ilk mesajda hem düşman sözler sarf ediyorsun sonra da 2. mesajda kendi kendini eleştiriyorsun...bu kadar da pişti olunmaz ki..."






ne zırvalıyorsun?
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Batuist 8 yıl
sandy bridge ile daha fazla indirim gelecektir.. ama bu indirimler komple bir sistemde devede kulak kalır.. dolayısı ile bu indirimler bu sistemlerden binlerce satacak olan üreticilere daha çok yarayacaktır..
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DemirAtlı 8 yıl
off intelin yüreği sızlamıştır bu indirimleri yapmaya
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sadtneverdie 8 yıl
kötülesinler talep azalsın mı? önyargı oluşturuluyor. zamanında amd ve ati ye karşı yapılan şimdi intele yapılıyor. nvidia-ati de yaptılar ne oldu ? ati öne geçince nvidia nın yaptığını yaptı. insanlar düşmanlaştırılmaya çalışılıyor. bunun bir amacı bile yok.
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DH Misafiri 8 yıl
@sadtneverdie kötülesınler talep azalsın talep azalması demek fiyat azalması anlamına gelir fiyat azalması demek paralar cepte demek demek ....... ıvır zıvır
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sadtneverdie 8 yıl
bu işlemcileri alcakalrda intel indirim yapsında atlayalım diye bakıyordu. her intel indirim haberine eleştiri yapmaktan başka işiniz yok mu? foruma rtık nvidia ve intel kötüleme mekanına dönüştü.
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vidoko 8 yıl
firma sytarejisi müşteriye kandırmaya yönelik bence.. hadi intel uucuzladı intel alın hadi millet.. misali ... satamadıklarını millete kitemek ..
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DeTaXs 8 yıl
gerçekten çok satılmayan modeller üzerinde göstermelik bir indirim
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aspirin_00 8 yıl
bu işler olta işi sakın gelmeyin
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mehmetmetingülcan 8 yıl
beklentilerin üzerinde kar elde edince bindirimden indirime geçtiler
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hapocod 8 yıl
piyasayı fazla ilgilendirmeyen modeller fakat yinede iyi bir gelişme
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