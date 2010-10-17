Intel bazı işlemcilerinde fiyat indirimine gitti, işte detaylar!

Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi Intel, işlemci fiyat listesini güncelleyerek bazı modellerinde indirime gitti. Intel'in resmi fiyat listesine göre, Core i3-550, Pentium E5700 ve Pentium E6700 işlemcilerinde %13-15, Celeron E3400 modelinde ise %21 oranında indirim yapıldı. Masaüstü işlemcilerin yanı sıra bazı mobil işlemcilerinde de indirime giren Intel, düşük güç tüketimli Core i7-640LM modelinde %6, Core i7-660UM modelinde de %9 oranında indirim yaptı.

İndirim oranı en yüksek işlemci olarak dikkat çeken çift çekirdekli Celeron E3400 (2.6GHz, 1MB L2) 53 dolar seviyesinden 42 dolara gerilerken, çift çekirdekli Pentium E5700 (3GHz, 2MB L2) 75 dolardan 64 dolara, 3.2GHz'de çalışan ve diğer iki modelden farklı olarak 1066MHz FSB hzını destekleyen Pentium E6700'de ise fiyat 86 dolardan 73 dolara geriledi. İndirimden etkilenen tek masaüstü Core işlemcisi olan Core i3-550M'de ise fiyat 138$'dan 117$'a çekildi.

Mobil işlemcilere baktığımızda ise standart olarak 2.13GHz'de çalışan ancak Turbo Boost teknolojisi ile 2.93GHz'e kadar çıkabilen Core i7-640MLM işlemcisinde fiyatın 332 dolardan 311 dolara çekildi. Standart çalışma frekansı 1.33GHz olan ancak Turbo Boost teknolojisi ile uygulama ihtiyacına göre çekirdek frekansını 2.4GHz'e kadar yükseltebilen Core i7-660UM işlemcisinde ise fiyat 317 dolardan 289$ seviyesine çekildi.