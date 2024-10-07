Apple'ın MacBook Air ve iPad Air güncellemeleri 2025'in başına ertelendi

En son yenilikler, devrim niteliğindeki teknolojiler ve gelecek trendleri hakkında güncel haberlerle ilgileniyor. Okuyuculara teknoloji dünyasının derinliklerine dair ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Teknolojiyi anlama ve anlatma tutkusuyla, her gün yeni keşifler yapıyor ve bu heyecanı DonanımHaber’de sizlerle paylaşıyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni nesil MacBook Air ve iPad Air modellerinin piyasaya sürülmesini 2025'in ilk yarısına ertelediği bildiriliyor. Bloomberg raporuna göre teknoloji devi cihaz lansmanlarını 2024 sonu ve 2025 başında dağıtmak üzere çıkış takvimini revize etti.

MacBook Air ve iPad Air'da M4 yonga setleri kullanılacak

Şirketin odak noktası, iPhone 16 serisinin başarılı lansmanının ardından ürün gamındaki diğer ürünlere kaydı. Raporda Apple'ın 2025'in ilk çeyreğinde 13 inç ve 15 inç MacBook Air modellerini piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor. Aynı zamanda 11 inç ve 13 inç iPad Air'ların güncellenmiş versiyonlarının da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

M4 MacBook Pro'nun kutu açılımı yapıldı: İşte yenilikler 11 sa. önce eklendi

Tüm bu modeller M4 serisi yonga setleriyle güçlendirilecek. MacBook Air ve iPad Air'ın lansman takvimi, önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone SE modelinin söylentileriyle örtüşebilir. Aynı raporda Apple'ın Ekim ayı sonlarında bir MacBook Pro, Mac mini ve iPad mini etkinliği planladığı da belirtiliyor.

Bu cihazların 1 Kasım 2024'te gönderilmeye başlaması bekleniyor. Ayrıca bu yıl bitmeden bir M4 iMac'in piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak MacBook Air ve iPad Air hayranlarının güncellenmiş modeller için 2025'in başlarına kadar beklemeleri gerekecek. Raporda ayrıca, gelecekte piyasaya sürülecek diğer ürünlerin de ipuçları veriliyor.

iPad Air için güncellenmiş Magic Keyboard'ların ve geliştirilmiş AirTag ürün takip cihazının Haziran ayındaki WWDC konferansından önce tanıtılması bekleniyor. Önemli sürümlere baktığımızda Mac Studio ve Mac Pro'nun yeni sürümlerinin 2025'in ikinci yarısında çıkması bekleniyor. Geleneklere uygun olarak iPhone 17 serisi, güncellenmiş Apple Watch Series 11 ile birlikte önümüzdeki eylül ayında duyurulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.