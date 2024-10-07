Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın MacBook Air ve iPad Air güncellemeleri 2025'in başına ertelendi

    Apple, M4 serisi yonga setleriyle güçlendirilen güncellenmiş 13 inç ve 15 inç MacBook Air modelleri ile 11 inç ve 13 inç iPad Air'leri 2025'in başlarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
    MacBook Air ve iPad Air güncellemeleri 2025'in başına ertelendi Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yeni nesil MacBook Air ve iPad Air modellerinin piyasaya sürülmesini 2025'in ilk yarısına ertelediği bildiriliyor. Bloomberg raporuna göre teknoloji devi cihaz lansmanlarını 2024 sonu ve 2025 başında dağıtmak üzere çıkış takvimini revize etti.

    MacBook Air ve iPad Air'da M4 yonga setleri kullanılacak

    Şirketin odak noktası, iPhone 16 serisinin başarılı lansmanının ardından ürün gamındaki diğer ürünlere kaydı. Raporda Apple'ın 2025'in ilk çeyreğinde 13 inç ve 15 inç MacBook Air modellerini piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor. Aynı zamanda 11 inç ve 13 inç iPad Air'ların güncellenmiş versiyonlarının da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Tüm bu modeller M4 serisi yonga setleriyle güçlendirilecek. MacBook Air ve iPad Air'ın lansman takvimi, önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone SE modelinin söylentileriyle örtüşebilir. Aynı raporda Apple'ın Ekim ayı sonlarında bir MacBook Pro, Mac mini ve iPad mini etkinliği planladığı da belirtiliyor.

    Bu cihazların 1 Kasım 2024'te gönderilmeye başlaması bekleniyor. Ayrıca bu yıl bitmeden bir M4 iMac'in piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak MacBook Air ve iPad Air hayranlarının güncellenmiş modeller için 2025'in başlarına kadar beklemeleri gerekecek. Raporda ayrıca, gelecekte piyasaya sürülecek diğer ürünlerin de ipuçları veriliyor.

    iPad Air için güncellenmiş Magic Keyboard'ların ve geliştirilmiş AirTag ürün takip cihazının Haziran ayındaki WWDC konferansından önce tanıtılması bekleniyor. Önemli sürümlere baktığımızda Mac Studio ve Mac Pro'nun yeni sürümlerinin 2025'in ikinci yarısında çıkması bekleniyor. Geleneklere uygun olarak iPhone 17 serisi, güncellenmiş Apple Watch Series 11 ile birlikte önümüzdeki eylül ayında duyurulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    muhabbet kuşu kabızlık araba vitesten neden atar anıtkabir otopark yol tarifi barzani"nin türkiye"deki şirketleri beylikdüzünden bağcılara nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12 Pro
    Xiaomi Redmi Note 12 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 2023 MacBook Pro
    Apple M3 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız