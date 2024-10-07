Apple'ın MacBook Air ve iPad Air güncellemeleri 2025'in başına ertelendi

MacBook Air ve iPad Air'da M4 yonga setleri kullanılacak
Şirketin odak noktası, iPhone 16 serisinin başarılı lansmanının ardından ürün gamındaki diğer ürünlere kaydı. Raporda Apple'ın 2025'in ilk çeyreğinde 13 inç ve 15 inç MacBook Air modellerini piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor. Aynı zamanda 11 inç ve 13 inç iPad Air'ların güncellenmiş versiyonlarının da piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Tüm bu modeller M4 serisi yonga setleriyle güçlendirilecek. MacBook Air ve iPad Air'ın lansman takvimi, önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone SE modelinin söylentileriyle örtüşebilir. Aynı raporda Apple'ın Ekim ayı sonlarında bir MacBook Pro, Mac mini ve iPad mini etkinliği planladığı da belirtiliyor.
Bu cihazların 1 Kasım 2024'te gönderilmeye başlaması bekleniyor. Ayrıca bu yıl bitmeden bir M4 iMac'in piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak MacBook Air ve iPad Air hayranlarının güncellenmiş modeller için 2025'in başlarına kadar beklemeleri gerekecek. Raporda ayrıca, gelecekte piyasaya sürülecek diğer ürünlerin de ipuçları veriliyor.
iPad Air için güncellenmiş Magic Keyboard'ların ve geliştirilmiş AirTag ürün takip cihazının Haziran ayındaki WWDC konferansından önce tanıtılması bekleniyor. Önemli sürümlere baktığımızda Mac Studio ve Mac Pro'nun yeni sürümlerinin 2025'in ikinci yarısında çıkması bekleniyor. Geleneklere uygun olarak iPhone 17 serisi, güncellenmiş Apple Watch Series 11 ile birlikte önümüzdeki eylül ayında duyurulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.