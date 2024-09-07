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    Intel Lunar Lake'li Lenovo, pil ömründe Macbook Air M3'ü geride bıraktı!

    Intel'in Core Ultra 200V "Lunar Lake" işlemcisinden güç alan Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarı Yoga Slim 7i Aura Edition, pil ömründe Macbook Air dahil bütün rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.
    Intel Lunar Lake'li Lenovo, pil ömründe Macbook Air'i geçiyor! Tam Boyutta Gör
    Intel'in Core Ultra 200V "Lunar Lake" işlemcisinden güç alan Lenovo'nun en yeni dizüstü bilgisayarı Yoga Slim 7i Aura Edition, pil ömrüyle rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

    Geçtiğimiz hafta tanıtılan Intel'in yeni Lunar Lake "Core Ultra 200V" işlemcileri, dizüstü bilgisayar üreticilerinin gözdesi haline geldi. Dell, Acer, MSI ve HP gibi şirketler yeni işlemciden güç alan ürünlerini tanıttılar. Lenovo da kervana katılarak Yoga Slim 7i Aura Edition'ı tanıttı. Laptop, güçlü performansının yanında, uzun pil ömrüyle Apple Macbook Air de dahil olmak üzere rakip cihazları geride bırakmayı başardı.

    Yoga Slim 7i Aura Edition, Intel'in Core Ultra 7 258V işlemcisine sahip. İşlemci, 4 adet 4,8 GHz'e kadar çıkabilen performans çekirdeğine ve 4 adet 3,7 GHz'e kadar çıkabilen verimlilik çekirdeğine sahip. Bellek ve depolama alanında cihaz, 32 GB'a kadar LPDDR5x-8533 bellek ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunuyor. Ekran tarafında ise 15.3 inç büyüklüğe sahip, 2880 x 1800 piksel çözünürlüğünde, 120 Hz LCD panel yer alıyor.

    Bütün rakiplerini geçmeyi başardı

    Ünlü YouTuber Dave2D tarafından yapılan testlerde, dizüstü bilgisayar orta iş yüklerinde 8 saat 33 dakika, hafif iş yüklerinde ise 11 saat 31 dakika kadar pil ömrü sunmayı başardı. Apple MacBook Air M3 ise sırasıyla 7 saat 28 dakika ve 11 saat 16 dakika dayanmayı başardı. Yoga Slim 7i Aura Edition'ın 70 Wh, MacBook Air M3'ün ise 67 Wh pile sahip olduğunu belirtelim. Yoga Slim, AMD'nin Hawk Point ve Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcilerinden güç alan diğer rakiplerini de geçmeyi başardı. Üstelik cihazın piyasaya çıkmamış üretim öncesi bir ürün olduğunu olduğunu belirtelim. Piyasaya çıktığında daha yüksek süreler görebiliriz.

    Intel Lunar Lake'li Lenovo, pil ömründe Macbook Air'i geçiyor! Tam Boyutta Gör
    Intel'in Lunar Lake CPU mimarisi bu pil süresine ulaşmada baş rol oynasa da, Yoga Slim'in, kullanıma bağlı olarak güç yüklerini otomatik olarak ayarlayan özel bir "AI Core"a sahip olması da etkili oldu.

    Lenovo, Yoga Slim 7i Aura Edition'ı Avrupa'da 1.399 euro ve ABD'de 1.279 dolardan satışa sunmayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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