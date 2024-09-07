Intel Lunar Lake'li Lenovo, pil ömründe Macbook Air M3'ü geride bıraktı!

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Intel'in yeni Lunar Lake "Core Ultra 200V" işlemcileri, dizüstü bilgisayar üreticilerinin gözdesi haline geldi. Dell, Acer, MSI ve HP gibi şirketler yeni işlemciden güç alan ürünlerini tanıttılar. Lenovo da kervana katılarak Yoga Slim 7i Aura Edition'ı tanıttı. Laptop, güçlü performansının yanında, uzun pil ömrüyle Apple Macbook Air de dahil olmak üzere rakip cihazları geride bırakmayı başardı.
Yoga Slim 7i Aura Edition, Intel'in Core Ultra 7 258V işlemcisine sahip. İşlemci, 4 adet 4,8 GHz'e kadar çıkabilen performans çekirdeğine ve 4 adet 3,7 GHz'e kadar çıkabilen verimlilik çekirdeğine sahip. Bellek ve depolama alanında cihaz, 32 GB'a kadar LPDDR5x-8533 bellek ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunuyor. Ekran tarafında ise 15.3 inç büyüklüğe sahip, 2880 x 1800 piksel çözünürlüğünde, 120 Hz LCD panel yer alıyor.
Bütün rakiplerini geçmeyi başardı
Ünlü YouTuber Dave2D tarafından yapılan testlerde, dizüstü bilgisayar orta iş yüklerinde 8 saat 33 dakika, hafif iş yüklerinde ise 11 saat 31 dakika kadar pil ömrü sunmayı başardı. Apple MacBook Air M3 ise sırasıyla 7 saat 28 dakika ve 11 saat 16 dakika dayanmayı başardı. Yoga Slim 7i Aura Edition'ın 70 Wh, MacBook Air M3'ün ise 67 Wh pile sahip olduğunu belirtelim. Yoga Slim, AMD'nin Hawk Point ve Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcilerinden güç alan diğer rakiplerini de geçmeyi başardı. Üstelik cihazın piyasaya çıkmamış üretim öncesi bir ürün olduğunu olduğunu belirtelim. Piyasaya çıktığında daha yüksek süreler görebiliriz.
Lenovo, Yoga Slim 7i Aura Edition'ı Avrupa'da 1.399 euro ve ABD'de 1.279 dolardan satışa sunmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.