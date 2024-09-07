Intel Lunar Lake'li Lenovo, pil ömründe Macbook Air M3'ü geride bıraktı!

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Tam Boyutta Gör Intel'in Core Ultra 200V "Lunar Lake" işlemcisinden güç alan Lenovo'nun en yeni dizüstü bilgisayarı Yoga Slim 7i Aura Edition, pil ömrüyle rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Intel'in yeni Lunar Lake "Core Ultra 200V" işlemcileri, dizüstü bilgisayar üreticilerinin gözdesi haline geldi. Dell, Acer, MSI ve HP gibi şirketler yeni işlemciden güç alan ürünlerini tanıttılar. Lenovo da kervana katılarak Yoga Slim 7i Aura Edition'ı tanıttı. Laptop, güçlü performansının yanında, uzun pil ömrüyle Apple Macbook Air de dahil olmak üzere rakip cihazları geride bırakmayı başardı.

Yoga Slim 7i Aura Edition, Intel'in Core Ultra 7 258V işlemcisine sahip. İşlemci, 4 adet 4,8 GHz'e kadar çıkabilen performans çekirdeğine ve 4 adet 3,7 GHz'e kadar çıkabilen verimlilik çekirdeğine sahip. Bellek ve depolama alanında cihaz, 32 GB'a kadar LPDDR5x-8533 bellek ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunuyor. Ekran tarafında ise 15.3 inç büyüklüğe sahip, 2880 x 1800 piksel çözünürlüğünde, 120 Hz LCD panel yer alıyor.

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Bütün rakiplerini geçmeyi başardı

Ünlü YouTuber Dave2D tarafından yapılan testlerde, dizüstü bilgisayar orta iş yüklerinde 8 saat 33 dakika, hafif iş yüklerinde ise 11 saat 31 dakika kadar pil ömrü sunmayı başardı. Apple MacBook Air M3 ise sırasıyla 7 saat 28 dakika ve 11 saat 16 dakika dayanmayı başardı. Yoga Slim 7i Aura Edition'ın 70 Wh, MacBook Air M3'ün ise 67 Wh pile sahip olduğunu belirtelim. Yoga Slim, AMD'nin Hawk Point ve Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcilerinden güç alan diğer rakiplerini de geçmeyi başardı. Üstelik cihazın piyasaya çıkmamış üretim öncesi bir ürün olduğunu olduğunu belirtelim. Piyasaya çıktığında daha yüksek süreler görebiliriz.

Tam Boyutta Gör Intel'in Lunar Lake CPU mimarisi bu pil süresine ulaşmada baş rol oynasa da, Yoga Slim'in, kullanıma bağlı olarak güç yüklerini otomatik olarak ayarlayan özel bir "AI Core"a sahip olması da etkili oldu.

Lenovo, Yoga Slim 7i Aura Edition'ı Avrupa'da 1.399 euro ve ABD'de 1.279 dolardan satışa sunmayı planlıyor.

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