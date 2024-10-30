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    Anlık Bildirim

    M2 ve M3 MacBook Air modellerine RAM sürprizi: Minimum RAM 16 GB oldu!

    Apple, MacBook kullanıcılarını sevindirecek bir değişiklik yaparak, M2 ve M3'lü MacBook Air'ler için minimum RAM miktarını 16 GB'a çıkardığını duyurdu ve fiyatı 8 GB RAM'li modellerle aynı tuttu.
    M2 ve M3 MacBook Air modellerinde minimum RAM miktarı 16 GB oldu Tam Boyutta Gör
    Apple, M4 Pro ve M4 Max işlemcili MacBook Pro bilgisayarların duyurusundan sonra, Mac kullanıcılarını sevindirecek bir değişiklik yaparak, M2 ve M3'lü MacBook Air'ler için minimum RAM miktarını 16 GB'a çıkardığını duyurdu ve fiyatı 8 GB RAM'li modellerle aynı tuttu.

    Bütün Mac modelleri artık minimum 16 GB RAM ile geliyor

    Bundan önce, 16 GB RAM'li bir MacBook Air almak için 200 dolar ekstra ücret ödemek gerekiyordu. Artık bütün modeller 16 GB RAM ile geliyor ve 999 dolar başlangıç fiyatını koruyor. Ülkemiz için M2 işlemcili 13 inç MacBook Air, 46.999 TL başlangıç fiyatıyla satılıyor. M3 işlemcili modelin başlangıç fiyatıysa 51.999 TL.

    Apple'ın bu hafta tanıttığı yeni iMac, Mac Mini ve MacBook Pro modellerinin tamamı 16 GB başlangıç RAM kapasitesiyle geliyor. Bu artışın en büyük sebebinin Apple Intelligence olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz üzerinde çalışan yapay zeka modellerinin yüksek RAM ihtiyacını karşılamak için 8 GB RAM iPhone'lar için yeterli olsa da, çoklu görevlerin ve daha ağır uygulamaların çalıştığı Mac bilgisayarlar için yetersiz kalacağı aşikar. Dolayısıyla yeni Mac'ler için 16 GB artık standart hale getirildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 10 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    apple macbook air, m2 macbook air ve
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