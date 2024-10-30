M2 ve M3 MacBook Air modellerine RAM sürprizi: Minimum RAM 16 GB oldu!

Tam Boyutta Gör Apple, M4 Pro ve M4 Max işlemcili MacBook Pro bilgisayarların duyurusundan sonra, Mac kullanıcılarını sevindirecek bir değişiklik yaparak, M2 ve M3'lü MacBook Air'ler için minimum RAM miktarını 16 GB'a çıkardığını duyurdu ve fiyatı 8 GB RAM'li modellerle aynı tuttu.

Bütün Mac modelleri artık minimum 16 GB RAM ile geliyor

Bundan önce, 16 GB RAM'li bir MacBook Air almak için 200 dolar ekstra ücret ödemek gerekiyordu. Artık bütün modeller 16 GB RAM ile geliyor ve 999 dolar başlangıç fiyatını koruyor. Ülkemiz için M2 işlemcili 13 inç MacBook Air, 46.999 TL başlangıç fiyatıyla satılıyor. M3 işlemcili modelin başlangıç fiyatıysa 51.999 TL.

M4 Pro çipli MacBook Pro tanıtıldı! 2024 MacBook Pro özellikleri 4 sa. önce eklendi

Apple'ın bu hafta tanıttığı yeni iMac, Mac Mini ve MacBook Pro modellerinin tamamı 16 GB başlangıç RAM kapasitesiyle geliyor. Bu artışın en büyük sebebinin Apple Intelligence olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz üzerinde çalışan yapay zeka modellerinin yüksek RAM ihtiyacını karşılamak için 8 GB RAM iPhone'lar için yeterli olsa da, çoklu görevlerin ve daha ağır uygulamaların çalıştığı Mac bilgisayarlar için yetersiz kalacağı aşikar. Dolayısıyla yeni Mac'ler için 16 GB artık standart hale getirildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.