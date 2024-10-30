M2 ve M3 MacBook Air modellerine RAM sürprizi: Minimum RAM 16 GB oldu!

Bütün Mac modelleri artık minimum 16 GB RAM ile geliyor
Bundan önce, 16 GB RAM'li bir MacBook Air almak için 200 dolar ekstra ücret ödemek gerekiyordu. Artık bütün modeller 16 GB RAM ile geliyor ve 999 dolar başlangıç fiyatını koruyor. Ülkemiz için M2 işlemcili 13 inç MacBook Air, 46.999 TL başlangıç fiyatıyla satılıyor. M3 işlemcili modelin başlangıç fiyatıysa 51.999 TL.
Apple'ın bu hafta tanıttığı yeni iMac, Mac Mini ve MacBook Pro modellerinin tamamı 16 GB başlangıç RAM kapasitesiyle geliyor. Bu artışın en büyük sebebinin Apple Intelligence olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz üzerinde çalışan yapay zeka modellerinin yüksek RAM ihtiyacını karşılamak için 8 GB RAM iPhone'lar için yeterli olsa da, çoklu görevlerin ve daha ağır uygulamaların çalıştığı Mac bilgisayarlar için yetersiz kalacağı aşikar. Dolayısıyla yeni Mac'ler için 16 GB artık standart hale getirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
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