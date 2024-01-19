Intel'in Almanya fabrikası dünyanın en gelişmiş çiplerini üretecek: 1.5 nm üretim süreci kullanılacak

Tam Boyutta Gör Intel'in Almanya, Magdeburg'da inşa edilecek yeni fabrikası yalnızca Avrupa'nın en gelişmiş yarı iletken üretim tesisi olmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın en gelişmiş fabrikası olacak. Fabrika, 18A ilerisi üretim teknolojilerini kullanarak plakaları işleyecek ve hem Intel hem de Intel Foundry müşterileri için çip üretecek.

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, "Bu sadece Almanya'daki en gelişmiş üretim fabrikası olmakla kalmayacak, aynı zamanda Magdeburg tesisinde dünyadaki en gelişmiş yonga üretimini de gerçekleştirilecek. Bunu başlatacağımız için oldukça heyecanlıyız." açıklamalarında bulundu.

Intel'in başkanı, Intel'in 18A sonrası üretim süreçlerinin hangilerinin Magdeburg tesisinde kullanılacağını belirtmedi. Ancak 1,5 nm civarında olacağını belirsiz bir şekilde söyledi. Gelsinger'in açıklamaları şöyle: "Yakında 18A ismini verdiğimiz en ileri üretim teknolojimizi sunacağız. Magdeburg fabrikası bunun ötesinde olacak. Yani 1,5nm seviyesinde çipler üreteceğiz."

18A ötesi yol haritası Şubat sonunda açıklanacak

Intel, 18A ötesi üretim süreci yol haritasını Şubat ayı sonlarında açıklayacak. Aynı zamanda hangi fabrikada hangi düğümlerin benimseneceği de muhtemelen bu tarihte belli olacak.

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İlginç olan şey Intel'in, yarı iletken endüstrisinde ender rastlanan bir durum olan ileri teknoloji üretimini Avrupa'ya getirecek olması. Şu anda Intel'in İrlanda, Leixlip yakınlarındaki Fab 34'ü, 4nm yongalar üretiyor ve önümüzdeki çeyreklerde Intel 3nm sınıfı işlemcileri üretmeye başlaması bekleniyor. Intel 4 ve Intel 3 şimdilik şirketin en gelişmiş düğümleri olsa da TSMC'nin N3'ünün (3nm sınıfı) gerisinde kalıyor. Buna karşılık Intel, 18A ve ileri üretim süreçlerinin güç, performans ve alan açısından sektörün ilerisinde olmasını bekliyor.

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Intel'in Almanya fabrikası dünyanın en ileri çiplerini üretecek