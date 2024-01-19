Intel'in Almanya fabrikası dünyanın en gelişmiş çiplerini üretecek: 1.5 nm üretim süreci kullanılacak

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, "Bu sadece Almanya'daki en gelişmiş üretim fabrikası olmakla kalmayacak, aynı zamanda Magdeburg tesisinde dünyadaki en gelişmiş yonga üretimini de gerçekleştirilecek. Bunu başlatacağımız için oldukça heyecanlıyız." açıklamalarında bulundu.
Intel'in başkanı, Intel'in 18A sonrası üretim süreçlerinin hangilerinin Magdeburg tesisinde kullanılacağını belirtmedi. Ancak 1,5 nm civarında olacağını belirsiz bir şekilde söyledi. Gelsinger'in açıklamaları şöyle: "Yakında 18A ismini verdiğimiz en ileri üretim teknolojimizi sunacağız. Magdeburg fabrikası bunun ötesinde olacak. Yani 1,5nm seviyesinde çipler üreteceğiz."
18A ötesi yol haritası Şubat sonunda açıklanacak
Intel, 18A ötesi üretim süreci yol haritasını Şubat ayı sonlarında açıklayacak. Aynı zamanda hangi fabrikada hangi düğümlerin benimseneceği de muhtemelen bu tarihte belli olacak.
İlginç olan şey Intel'in, yarı iletken endüstrisinde ender rastlanan bir durum olan ileri teknoloji üretimini Avrupa'ya getirecek olması. Şu anda Intel'in İrlanda, Leixlip yakınlarındaki Fab 34'ü, 4nm yongalar üretiyor ve önümüzdeki çeyreklerde Intel 3nm sınıfı işlemcileri üretmeye başlaması bekleniyor. Intel 4 ve Intel 3 şimdilik şirketin en gelişmiş düğümleri olsa da TSMC'nin N3'ünün (3nm sınıfı) gerisinde kalıyor. Buna karşılık Intel, 18A ve ileri üretim süreçlerinin güç, performans ve alan açısından sektörün ilerisinde olmasını bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.