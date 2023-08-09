Intel Core i5 14600KF performansı ortaya çıktı: Yüzde 17’lik iyileşme

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Intel’in eylül ayında 14. Nesil Raptor Lake Refresh masaüstü işlemci ailesini duyurması bekleniyor. Geçtiğimiz gün yaptığımız haberimizde bu serinin üst modellerinden Core i9-14900K ve Core i7-14700K performansına bakmıştık. Şimdi ise ana akıma hitap eden Core i5 14600KF modelinin Geekbench sonuçları paylaşıldı.

Intel Core i5 14600KF özellikleri

Core i5 14600KF, toplamda 14 çekirdek ve 20 iş parçacığını 6 P-Core (12 iş parçacığı) ve 8 E-Core (8 İş Parçacığı) konfigürasyonunda sunuyor. Çekirdekler bir kez daha aynı 10ESF işlem sürecine dayanacak yani üretimden kaynaklı bir verimlilik artışı olmayacak. Bununla birlikte 13. Nesildeki Raptor Cove & Gracemont çekirdek mimarileri de aynı şekilde bu nesilde de mevcut. Bu nedenle mimariden kaynaklı da bir verimlilik veya performans iyileştirmesi beklenmiyor. Ön bellek miktarları da aynı şekilde değişmiyor: 24 MB L3 önbellek ve 20 MB L2 önbellek. Temel farklılık ise işlemcinin saat hızlarında: 3,5 GHz / 5,3 GHz.

Core i5 14600K : 14 çekirdek (6+8) / 20 iş parçacığı / 5,3 GHz / 24 MB L3 önbellek / 125 w / 319 dolar?

: 14 çekirdek (6+8) / 20 iş parçacığı / 5,3 GHz / 24 MB L3 önbellek / 125 w / 319 dolar? Core i5 13600K : 14 çekirdek (6+8) / 20 iş parçacığı / 5,1 GHz / 24 MB L3 önbellek / 125 w / 319 dolar

: 14 çekirdek (6+8) / 20 iş parçacığı / 5,1 GHz / 24 MB L3 önbellek / 125 w / 319 dolar Core i5 12600K: 10 çekirdek (6+4) / 16 iş parçacığı / 4,9 GHz / 20 MB L3 önbellek / 125w / 318 dolar

Yukarıdaki özelliklerden de görebileceğiniz gibi, Core i5 14600K ve Core i5 13600K çoğunlukla aynıyken tek fark ise daha yüksek saat hızlarından kaynaklanmakta.

Intel Core i5 14600KF performansı

Tam Boyutta Gör Performans açısından, Core i5 14600KF tek çekirdekli testlerde 2794 puan ve çok çekirdekli testlerde 17,190 puan aldı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Intel Core i5 13600KF tek çekirdekte 2644 puan ve çok çekirdekte 14.634 puan alıyor. Bu da tek çekirdekte yüzde 6, çoklu çekirdek performansında ise yüzde 17,5'e varan bir iyileşmeye işaret ediyor. Core i5-12600KF ile karşılaştırıldığında, 14600KF yüzde 15 tek çekirdekli ve yüzde 45 çok çekirdekli iyileştirme sunuyor.

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Esasında Core i5 14600K bu sonuçlarla birlikte Core i9 12900KF ve hatta Core i9 12900KS'den bile daha iyi performans gösteriyor, ki bu önemli. Öte yandan bu serinin başarısı Intel’in fiyatlandırmasına bağlı olacak diyebiliriz. Eğer mevcut işlemcilerle aynı veya çok benzer bir fiyatla satışa çıkarlarsa eski Intel işlemci sahipleri için düşünülmeye değer yongalar olabilirler.

Intel'in Meteor Lake "Core Ultra" işlemcilerinin de lansman platformu olacak olan eylül ayındaki Innovation 2023 etkinliğinde Intel'in 14. Nesil Raptor Lake-S Refresh masaüstü işlemci ailesi hakkında daha fazla bilgi bekliyoruz.

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