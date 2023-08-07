14. Nesil Intel işlemcilerin performansı ortaya çıktı: Core i9-14900K ve Core i7-14700K

Tam Boyutta Gör Intel’in bu yıl içerisinde 14. Nesil Raptor Lake-S Refresh işlemci serisini tanıtması bekleniyor. Takvimin sonuna doğru yaklaşırken doğal olarak yeni işlemcilerin performansından da bilgiler gelmeye başladı. Bu bağlamda Intel'in Raptor Lake Refresh serisinin bir parçası olacak yaklaşan Core i9-14900K ve Core i7-14700K işlemcilerinin son performans sonuçları sızdırıldı.

Sızdırılan Intel Core i9-14900K ve Core i7-14700K işlemcilerinin performanslarının muhtemelen ilk mühendislik örneklerinden olduğu düşünülüyor. Core i9-14900K ve Core i7-14700K CPU'lar, mevcut çiplerle aynı çekirdek mimarisini koruyan ancak Core i7 serisi gibi modellerde daha yüksek saat hızları ve birkaç yeni çekirdek yapılandırması sunacak.

Intel Core i9-14900K özellikleri

Amiral gemisinden başlarsak Core i9-14900K,8+16 konfigürasyonunda 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip olacak. İşlemci, 36 MB'a kadar Akıllı Önbellek ve 125W (253W PL2) temel TDP değerine sahip olacak. İşlemcinin temel saat hızları 3,2 GHz seviyesindeyken bu hızlar Thermal Velocity Boost ile 6,0 GHz'e kadar çıkacak. Ancak bu frekans değerleri son üründe değişiklik gösterebilir.

Intel Core i7-14700K özellikleri

Öte yandan Core i7-14700K için Intel, 20 çekirdek ve 28 iş parçacığı sunan 8+12 çekirdek yapılandırmasını kullanacak. Böylece 8+8 çekirdek konfigürasyonu sunan mevcut Core i7-13700K'ya göre güzel bir yükseltme yapılmış olacak ve bu ekstra E-Çekirdekler sayesinde çoklu iş parçacığı performansında güzel bir artış sağlanacak. CPU, 33 MB akıllı önbellek (30 MB'a kıyasla) sunacak ve temelde 3,4 GHz ve TBMT3 ile 5,6 GHz'e kadar saat hızlarına sahip olacak.

Core i9-14900K ve Core i7-14700K performansı

Tam Boyutta Gör Intel Core i9-14900K ve Core i7-14700K, CPU'nun tepkiselliğini ve Üretkenlik/Yaratıcılık paketi performansını değerlendiren BAPCo CrossMark CPU kıyaslamasında test edildi. Sonuçlara göre ortalama olarak Core i9-14900K testlerde 2265 puan, Core i7-14700K ise 1980 puan aldı.

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Tam Boyutta Gör Bu arada, Intel Core i9-13900K ve Core i7-13700K sırasıyla 2399 ve 2222 puan alıyor, ancak minimum puan yeni Raptor Lake-S Refresh parçalarından çok daha düşük. AMD tarafındaysa Ryzen 9 7950X; 2218 puan alırken Ryzen 9 7900X; 2166 puan alıyor. Raptor Lake-S Refresh yongalarının performans konusunda çok cazip olmaması şaşırtıcı gelebilir ancak bunların muhtemelen mühendislik örneği olduğunu unutmamak gerek.

14. Nesil Raptor Lake-S Refresh neler sunacak

Intel, bu nesilde ciddi değişikliklere gitmeyecek. Dolayısıyla halihazırda 13. Nesil bir işlemciniz varsa yükseltme yapmanıza gerek yok. Bununla birlikte Raptor Lake Refresh serisi mevcutta bulunan Raptor Lake serisiyle aynı mimariyi (Raptor Cove P-Cores + Gracemont E-Cores) kullanacak. Aynı şekilde üretim süreçleri de yine Intel 7 veya 10nm++ olacak.

Farklı olarak bu seride daha yüksek saat hızları sunulacak. “K” serisi işlemciler için minimum +200 MHz’lik bir yükseltme bekleniyor. DDR5 bellekler için de üst hız limiti yükseltilecek. Saat hızlarının yükselmesiyle birlikte 300W’a yakın işlemciler göreceğiz. Yeni seri mevcut LGA 1700 / 1800 soketli anakartlarla da uyumlu olacak.

Intel'in Meteor Lake "Core Ultra" işlemcilerinin de lansman platformu olacak olan eylül ayındaki Innovation 2023 etkinliğinde Intel'in 14. Nesil Raptor Lake-S Refresh masaüstü işlemci ailesi hakkında daha fazla bilgi bekliyoruz.

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