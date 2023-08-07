14. Nesil Intel işlemcilerin performansı ortaya çıktı: Core i9-14900K ve Core i7-14700K

- Intel Core i9-14900K özellikleri
- Intel Core i7-14700K özellikleri
- Core i9-14900K ve Core i7-14700K performansı
- 14. Nesil Raptor Lake-S Refresh neler sunacak
- Yorumlar
Sızdırılan Intel Core i9-14900K ve Core i7-14700K işlemcilerinin performanslarının muhtemelen ilk mühendislik örneklerinden olduğu düşünülüyor. Core i9-14900K ve Core i7-14700K CPU'lar, mevcut çiplerle aynı çekirdek mimarisini koruyan ancak Core i7 serisi gibi modellerde daha yüksek saat hızları ve birkaç yeni çekirdek yapılandırması sunacak.
Intel Core i9-14900K özellikleri
Amiral gemisinden başlarsak Core i9-14900K,8+16 konfigürasyonunda 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip olacak. İşlemci, 36 MB'a kadar Akıllı Önbellek ve 125W (253W PL2) temel TDP değerine sahip olacak. İşlemcinin temel saat hızları 3,2 GHz seviyesindeyken bu hızlar Thermal Velocity Boost ile 6,0 GHz'e kadar çıkacak. Ancak bu frekans değerleri son üründe değişiklik gösterebilir.
Intel Core i7-14700K özellikleri
Öte yandan Core i7-14700K için Intel, 20 çekirdek ve 28 iş parçacığı sunan 8+12 çekirdek yapılandırmasını kullanacak. Böylece 8+8 çekirdek konfigürasyonu sunan mevcut Core i7-13700K'ya göre güzel bir yükseltme yapılmış olacak ve bu ekstra E-Çekirdekler sayesinde çoklu iş parçacığı performansında güzel bir artış sağlanacak. CPU, 33 MB akıllı önbellek (30 MB'a kıyasla) sunacak ve temelde 3,4 GHz ve TBMT3 ile 5,6 GHz'e kadar saat hızlarına sahip olacak.
Core i9-14900K ve Core i7-14700K performansı
14. Nesil Raptor Lake-S Refresh neler sunacak
Intel, bu nesilde ciddi değişikliklere gitmeyecek. Dolayısıyla halihazırda 13. Nesil bir işlemciniz varsa yükseltme yapmanıza gerek yok. Bununla birlikte Raptor Lake Refresh serisi mevcutta bulunan Raptor Lake serisiyle aynı mimariyi (Raptor Cove P-Cores + Gracemont E-Cores) kullanacak. Aynı şekilde üretim süreçleri de yine Intel 7 veya 10nm++ olacak.
Farklı olarak bu seride daha yüksek saat hızları sunulacak. “K” serisi işlemciler için minimum +200 MHz’lik bir yükseltme bekleniyor. DDR5 bellekler için de üst hız limiti yükseltilecek. Saat hızlarının yükselmesiyle birlikte 300W’a yakın işlemciler göreceğiz. Yeni seri mevcut LGA 1700 / 1800 soketli anakartlarla da uyumlu olacak.
Intel'in Meteor Lake "Core Ultra" işlemcilerinin de lansman platformu olacak olan eylül ayındaki Innovation 2023 etkinliğinde Intel'in 14. Nesil Raptor Lake-S Refresh masaüstü işlemci ailesi hakkında daha fazla bilgi bekliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: