Intel’in 14. Nesil işlemcilerinin özellikleri resmen doğrulandı: Neler sunuyor?

- Intel 14. Nesil Core işlemcileri (Raptor Lake Refresh)
- Intel Core i9 14900K
- Intel Core i7 14700K
- Intel Core i5 14600K
- Intel 14. Nesil Raptor Lake Refresh performansı
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Intel 14. Nesil Core işlemcileri (Raptor Lake Refresh)
Intel Core i9 14900K
Serinin tepe modeli Intel Core i9-14900K, resmi olarak 8 P-Core ve 16 E-Core'dan oluşan 24 çekirdeğe ve 36MB önbelleğe sahip olacak. Bilmeyenler için P-Core’lar performans odaklı çekirdekler olurken E-Core'lar ise verimlilik odaklı çekirdeklerden oluşuyor. Core i9-14900K, P-Core'ları için maksimum 6.0 GHz boost saat hızları ve 3.2 GHz temel saat hızlarına erişecek. Intel ayrıca bu CPU'nun DDR4-3200'e ek olarak DDR5-5600 belleği de destekleyeceğini teyit etti. İşlemcinin taban TDP değeri ise 125W.
Slayta göre Core i9-14900K, 589 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Entegre GPU desteği olmayan Core i9-14900KF ise 564 dolardan satışa sunulacak.
Intel Core i7 14700K
Serinin bir diğer üst seviye işlemcisi olan Intel Core i7-14700K, 8 P-Core ve 12 E-Core'dan oluşan 20 çekirdeğe ve 33MB önbelleğe sahip olacak. İşlemci, 5,6 GHz boost ve ve 3,4 GHz temel saat hızlarında çalışırken DDR4-3200 ve DDR5-5600 bellek desteği sağlayacak. İşlemcinin taban TDP değeri ise 125W.
Intel Core i7-14700K’nın fiyatı 409 dolar olacak. Entegre GPU desteği olmayan Core i7-14700K ise 384 dolardan satışa sunulacak.
Intel Core i5 14600K
Serinin dikkat çeken bir diğer işlemcisi olan Intel Core i5-14600K ise toplamda 14 çekirdek (6 P-Core ve 8 E-Core) sunacak. İşlemci, 5,3 GHz boost ve ve 3,5 GHz temel saat hızlarında çalışırken toplamda 24 MB önbelleğe ev sahipliği yapacak. Tepe modelde ve diğer işlemcilerde olduğu gibi Core i5 14600K’da da DDR4-3200'e ek olarak DDR5-5600 bellek desteği de bulunacak. İşlemcinin taban TDP değeri ise 125W.
Intel Core i5 14600K’nın fiyatı 319 dolar olacak. Entegre GPU desteği olmayan Core i5 14600K ise 294 dolardan satışa sunulacak.
Dolayısıyla yeni Intel 14. Nesil Raptor Lake Refresh serisi halihazırda piyasada olan 13. Nesil ile aynı fiyatlandırmaya sahip olacak. Tüm bu CPU'lar 125W'lık varsayılan TDP (PL1) değerine sahip olacak. Ancak PL2 değerleri 14900K/14700K serisi için 253W'a ve 14600K modeli için 181W'a kadar ulaşacak.
Intel 14. Nesil Raptor Lake Refresh performansıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.