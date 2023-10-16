Intel’in 14. Nesil işlemcilerinin özellikleri resmen doğrulandı: Neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Intel, yakında 14. Nesil işlemcilerini piyasaya sürecek ve tarihler yaklaştıkça yeni aileden daha fazla bilgi ortaya saçılıyor. Son gelen haberler ise Intel 14. Nesil Core serisi veya Intel Raptor Lake Refresh ailesini resmi olarak tamamen gün yüzüne çıkarıyor. Firmanın 14. Nesil işlemcilerine dair fiyat, performans ve özellikleri gibi tüm detaylar artık netleşti diyebiliriz.

Intel 14. Nesil Core işlemcileri (Raptor Lake Refresh)

Tam Boyutta Gör Intel'in LGA1700 soketi için gelecek olan Raptor Lake Refresh ailesinin resmi slayt görselleri paylaşıldı. Intel 14. Nesil işlemciler, halihazırda bu platform için tasarlanan üçüncü CPU ailesi olacak. Adından da anlaşılacağı üzere Raptor Lake Refresh serisi, mevcut Raptor Lake işlemciler üzerinde iyileştirmeler gerçekleştirecek. Yeni sunum materyalleri Intel'in performans hedeflerini doğrulamakta ve ilgili fiyatları da dahil olmak üzere altı model hakkında ayrıntılı bilgi vermekte. Fiyat demişken Intel, yeni işlemcilerinin fiyatlarında herhangi bir yükseltmeye gitmedi.

Intel Core i9 14900K

Serinin tepe modeli Intel Core i9-14900K, resmi olarak 8 P-Core ve 16 E-Core'dan oluşan 24 çekirdeğe ve 36MB önbelleğe sahip olacak. Bilmeyenler için P-Core’lar performans odaklı çekirdekler olurken E-Core'lar ise verimlilik odaklı çekirdeklerden oluşuyor. Core i9-14900K, P-Core'ları için maksimum 6.0 GHz boost saat hızları ve 3.2 GHz temel saat hızlarına erişecek. Intel ayrıca bu CPU'nun DDR4-3200'e ek olarak DDR5-5600 belleği de destekleyeceğini teyit etti. İşlemcinin taban TDP değeri ise 125W.

Slayta göre Core i9-14900K, 589 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Entegre GPU desteği olmayan Core i9-14900KF ise 564 dolardan satışa sunulacak.

Intel Core i7 14700K

Serinin bir diğer üst seviye işlemcisi olan Intel Core i7-14700K, 8 P-Core ve 12 E-Core'dan oluşan 20 çekirdeğe ve 33MB önbelleğe sahip olacak. İşlemci, 5,6 GHz boost ve ve 3,4 GHz temel saat hızlarında çalışırken DDR4-3200 ve DDR5-5600 bellek desteği sağlayacak. İşlemcinin taban TDP değeri ise 125W.

Intel Core i7-14700K’nın fiyatı 409 dolar olacak. Entegre GPU desteği olmayan Core i7-14700K ise 384 dolardan satışa sunulacak.

Intel Core i5 14600K

Serinin dikkat çeken bir diğer işlemcisi olan Intel Core i5-14600K ise toplamda 14 çekirdek (6 P-Core ve 8 E-Core) sunacak. İşlemci, 5,3 GHz boost ve ve 3,5 GHz temel saat hızlarında çalışırken toplamda 24 MB önbelleğe ev sahipliği yapacak. Tepe modelde ve diğer işlemcilerde olduğu gibi Core i5 14600K’da da DDR4-3200'e ek olarak DDR5-5600 bellek desteği de bulunacak. İşlemcinin taban TDP değeri ise 125W.

Intel Arrow Lake-S işlemciler için yeni performans rakamları 2 gün önce eklendi

Intel Core i5 14600K’nın fiyatı 319 dolar olacak. Entegre GPU desteği olmayan Core i5 14600K ise 294 dolardan satışa sunulacak.

Dolayısıyla yeni Intel 14. Nesil Raptor Lake Refresh serisi halihazırda piyasada olan 13. Nesil ile aynı fiyatlandırmaya sahip olacak. Tüm bu CPU'lar 125W'lık varsayılan TDP (PL1) değerine sahip olacak. Ancak PL2 değerleri 14900K/14700K serisi için 253W'a ve 14600K modeli için 181W'a kadar ulaşacak.

Intel 14. Nesil Raptor Lake Refresh performansı

Tam Boyutta Gör Genel performans tarafındaysa Intel, bu nesilde oyun performansında yüzde 23’e kadar ve iş yüklerinde yüzde 54’e kadar bir performans artışı vadediyor. Ancak bu değerler serinin tepe modeli için geçerli.

Tam Boyutta Gör Intel aynı zamanda Core i9-14900K ile AMD Ryzen 9 7950X3D’nin 1080p çözünürlükte oyun performanslarını da paylaştı. Intel oyuna bağlı olarak rakibinin gerisinde de kalabiliyor ancak çoğunluk olarak oyunlarda rakibini geçiyor. Elbette bu testler Intel’in testleri ve bağımsız testler daha gerçekçi olacaktır.

Tam Boyutta Gör Intel’in resmi slaytlarına göre baktığımızda dahi nesilden nesle çok büyük bir performans farkı olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla halihazırda 13. Nesil bir işlemciniz varsa yükseltme yapmanıza gerek yok diyebiliriz. Ancak 12. Nesil bir işlemci kullanıyorsanız yükseltme mantıklı olabilir.

Tam Boyutta Gör AMD ile karşılaştırıldığında ise Intel, yeni serinin oyunlardaki performans tutarlılığına ve rakipleriyle benzer veya daha yüksek performansına değiniyor. Dediğimiz gibi Core i9-14900K, 589 dolardan piyasaya girecek ve fiyat anlamında Ryzen 9 7950X3D’den daha uygun olacak. Normal Ryzen 9 7950X ile ise çok benzer bir fiyatlandırma tercih edilmiş durumda.

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