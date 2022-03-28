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    Intel Arc A30M PRO iş istasyonlarına geliyor

    Intel Arc A30M PRO ekran kartı firmanın mobil iş istasyonlarına sunacağı serinin içerisinde yer alıyor. Dell’in sızdırılan iş istasyonu afişi hazırlıkların tamamlandığını gösteriyor. 
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    Intel Arc A30M PRO
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    Intel’in bu hafta yapacağı tanıtım ile harici ekran kartı serisinin ilk üyelerini sahneye çıkarması bekleniyor. Başlangıçta mobil sistemlere yönelik Arc M modellerinin tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte iş istasyonları da hazır.

    Intel Arc A30M PRO neler sunacak?

    Normalde Intel Arc A370M şeklinde isimlendirmeler kullanacak ancak iki rakamlı isimlendirmelerin de iş istasyonlarına yönelik olarak planlandığı anlaşılıyor. Dell şimdiden Intel Arc ekran kartlı iş istasyonu afişlerini hazırlamış.

    Dell Precision 5470 için hazırlanan afiş Intel Arc A30M PRO ekran kartına işaret ediyor. NVIDIA A1000 4 GB ekran kartı ile birlikte sunulacak olan bu seçeneğin sonraki dönemde aktif olacağı not düşülmüş.

    14 inçlik bir ekrana sahip olan iş istasyonunda Alder Lake Core i9-12900H modeline kadar seçenekler mevcut. Henüz Intel ekran kartının ne tür özellikler sunacağı bilinmiyor ancak 96 veya 128 işlem kümesi şaşırtıcı olmaz.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 11 saat önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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