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    Intel dünyanın ilk 6GHz işlemcisini duyurdu

    Intel Core i9-13900KS işlemcisi sektörde ilk kez stok olarak 6GHz seviyesine çıkabilmeyi başarırken standart anakart ve soğutucu ile bunu gerçekleştirmesi dikkat çekici. 
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    Intel Core i9-13900KS özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Intel Core işlemci serisinin en iyi performansı sunan S takılı modelleri bu yıl da adından söz ettireceğe benziyor. Intel Core i9-13900KS modeli dünyanın ilk 6GHz sınırını aşan işlemcisi oldu.

    Intel Core i9-13900KS özellikleri ve fiyatı

    Üretim süreçleri geliştikçe artık işlemcilerde tavan hızlar da gelişmeye başladı. Mobil platformlarda 3GHz, masaüstü platformlarda ise 5GHz artık alıştığımız seviyeler oldu. Yavaş yavaş 6GHz seviyesine yolculuk başlıyor.  

    Intel Core i9-13900KS dünyanın ilk stok 6GHz sınırını aşan işlemcisi oldu. Extreme Power Delivery profili sayesinde hız aşırtma işlemlerine gerek kalmadan 6GHz seviyesine ulaşabiliyor. 150W taban güç değeri olan işlemcide 253W maksimum hız limiti yer alıyor. En yüksek seviyede ise 320W değerine ulaşıyor.

    Testlerde iki performans çekirdeği üzerinde 6GHz seviyesine çıkılmış ve 7-Zip uygulaması çalıştırılırken kısa süreli olarak elde edilmiş. Yine de tüm performans çekirdeklerinin 6GHz seviyesine çıkabildiğini hatırlatalım. Profesyonel soğutma çözümleri ile işlemcinin daha yüksek hızlara aşırtılabileceği belirtiliyor. Intel Core i9-13900KS işlemcisi 699$ olarak satılacak.

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