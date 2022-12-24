Intel’de neler oluyor? Intel Arc bölümünde küçülme

Tam Boyutta Gör Tüm aksi dedikodulara rağmen Intel grafik teknolojileri bölümü Intel Arc ekran kartlarını piyasaya sürdü ve küçük ölçekli olsa da yeni modeller görmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte şirket içerisinde farklı gelişmeler var.

Intel grafik bölümü küçülüyor

Firmanın daha önce gündeme getirdiği gibi grafik bölümünde yeniden yapılandırma yaşanıyor. Intel AXG grafik teknolojileri bölümünün başında olan Raja Khoduri şef mühendis pozisyonuna geri döndü. AXG bölümünün küçüleceği ve önemli bir mühendis kadrosunun diğer bölümlere kaydırılacağı belirtiliyor.

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Khoduri bundan böyle sadece grafik teknolojilerine değil CPU ve yapay zekâ mimarilerinin entegrasyonunu da takip edecek. Ayrıca ünlü ismin sırtından ameliyat olduğu ve bir-iki ay projelerden uzak kalacağı da belirtildi.

Intel’in ARC serisinin geleceği konusunda çok umutlu olmadığı anlaşılıyor. Zira amiral gemisi Intel Battlemage mimarisinin 2023 sonlarına kadar sarkacağı konuşuluyor. Bu arada elden geçirilmiş Intel ARC ekran kartları yeniden piyasaya çıkacak. Bununla birlikte rekabette etkili olacak önemli bir hamle şimdilik gündemde değil. Kısaca Intel ARC serisi önümüzdeki yıllarda da kısıtlı bir alanda hareket edecek.

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