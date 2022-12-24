Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel’de neler oluyor? Intel Arc bölümünde küçülme

    Intel Arc ekran kartlarından sorumlu olan AXG bölümü önümüzdeki dönemde küçülerek yoluna devam edecek. Raja Khoduri de bölümün sorumluluğundan alınmış durumda.  
    1
    Intel Arc Tam Boyutta Gör
    Tüm aksi dedikodulara rağmen Intel grafik teknolojileri bölümü Intel Arc ekran kartlarını piyasaya sürdü ve küçük ölçekli olsa da yeni modeller görmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte şirket içerisinde farklı gelişmeler var.

    Intel grafik bölümü küçülüyor

    Firmanın daha önce gündeme getirdiği gibi grafik bölümünde yeniden yapılandırma yaşanıyor. Intel AXG grafik teknolojileri bölümünün başında olan Raja Khoduri şef mühendis pozisyonuna geri döndü. AXG bölümünün küçüleceği ve önemli bir mühendis kadrosunun diğer bölümlere kaydırılacağı belirtiliyor.

    Khoduri bundan böyle sadece grafik teknolojilerine değil CPU ve yapay zekâ mimarilerinin entegrasyonunu da takip edecek. Ayrıca ünlü ismin sırtından ameliyat olduğu ve bir-iki ay projelerden uzak kalacağı da belirtildi.

    Intel’in ARC serisinin geleceği konusunda çok umutlu olmadığı anlaşılıyor. Zira amiral gemisi Intel Battlemage mimarisinin 2023 sonlarına kadar sarkacağı konuşuluyor. Bu arada elden geçirilmiş Intel ARC ekran kartları yeniden piyasaya çıkacak. Bununla birlikte rekabette etkili olacak önemli bir hamle şimdilik gündemde değil. Kısaca Intel ARC serisi önümüzdeki yıllarda da kısıtlı bir alanda hareket edecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız