Intel Core Ultra 200S "T" ve "F" işlemciler sızdırıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Intel, geçtiğimiz haftalarda yeni nesil Core Ultra 200S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları tanıttı. Daha düşük TDP’ye (35W-65W) ve hız aşırtma kilidine sahip modellerin ise çok yakında tanıtılması bekleniyor. Şimdi yeni bir sızıntıda 35W "T" ve 65W "F" işlemcilerden oluşan 7 farklı model gün yüzüne çıktı.

Intel Core Ultra 200S "T" ve "F" işlemciler sızdırıldı

Paylaşılan sızıntıya göre Intel, Core Ultra 5, 7 ve 9 alt ailelerinde yer alan, kilitli (overclock edilemeyen) birden fazla model hazırlıyor. Buna göre Intel Core Ultra 9 285, yalnızca "T" ve "K'sız" varyantlarıyla sunulacak. 24 çekirdekli bu model, Core Ultra 9 285K ile benzer çekirdek konfigürasyonuna sahip olsa da, sırasıyla 35W 1.4GHz ve 65W 2.5GHz hızlarda sunulacak.

Dolayısıyla 35W TDP’ye sahip Core Ultra 9 285T, özellikle enerji verimliliği ile öne çıkıyor ve yalnızca 4 Xe grafik çekirdeği barındırıyor. Bu düşük TDP’nin performansa ne kadar etki edeceği ise net değil. Core Ultra 7 serisi ise 265, 265F ve 265T modellerini içeriyor. 265 ve 265F modelleri aynı çekirdek saat hızlarına sahipken, 265T modeli daha düşük 1.5GHz saat hızı ile geliyor. Tüm modellerde 30 MB L3 önbellek kapasitesi mevcut.

Intel Core U9-285T (24 Çekirdek, 36M Cache, 1.4 GHz'e kadar); 35W

Intel Core U9-285 (24 Çekirdek, 36M Cache, 2.5 GHz'e kadar); 65W

Intel Core U7-265T (20 Çekirdek, 30M Cache, 1.5 GHz'e kadar); 35W

Intel Core U7-265F (20 Çekirdek, 30M Cache, 2.4 GHz'e kadar); 65W

Intel Core U7-265 (20 Çekirdek, 30M Cache, 2.4 GHz'e kadar); 65W

Intel Core U5-225F (10 Çekirdek, 20M Cache, 3.3 GHz'e kadar); 65W

Intel Core U5-225 (10 Çekirdek, 20M Cache, 3.3 GHz'e kadar); 65W

Core Ultra 5 alt ailesinde ise 225 ve 225F modelleri yer alıyor ve sırasıyla 3.3/4.9 GHz P-Core ve 2.7/4.4 GHz E-Core saat hızlarına sahip 10 çekirdekli yapı sunuyor. Ayrıca, bu seride yalnızca 2 Xe grafik çekirdeği bulunurken, daha güçlü 245K/KF modelleri 4 Xe çekirdeği içeriyor. İlginç bir şekilde burada henüz bir "T" varyantı yok ve mevcut modellerin TDP değerleri 65W olarak listelenmiş durumda.

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Son olarak Core Ultra 5 245, Ultra 3 235, Ultra 3 215 ve Ultra 3 205 gibi modeller de bu serinin diğer üyeleri arasında. Ancak, bu modeller sızdırılan özellik tablosunda yer almıyor. Intel Core Ultra 200S "T" ve "F" işlemcilerin 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Ultra olmayan sürümlerin çıkış tarihi ise henüz paylaşılmış değil. Bu bağlamda bekleyiş bir süre daha devam edecek.

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Intel Core Ultra 200S "T" ve "F" işlemciler sızdırıldı