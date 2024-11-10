Intel Core Ultra 200S işlemcilerde performans sorunu var ama çözülecek

Intel Core Ultra 200S mercek altına alınıyor
Intel, Arrow Lake tabanlı Intel Core Ultra 200S işlemcilerini Elit oyuncu performansı ile tanımlamıştı ne var ki henüz beklenen performans değerleri yakalanamadı. Intel de işlemcilerin daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyor ve yama için kolları sıvadı.
Intel başkan yardımcısı Robert Hallock, yeni işlemcilerde bekledikleri performansın altında kaldıklarını ve sorunun hem işletim sistemi hem de BIOS seviyesinde olduğunu belirtti. Firma yıl sonuna doğru sorunları ayrıntılı bir şekilde açıklayacak ve yamayı da yayınlayacak. Yama sonrasında performansın beklenen düzeye geleceği ifade ediliyor.
Bazı kaynaklar Intel’in ilk sunumlarda vadettiği performansa erişse bile Intel Core Ultra 200S işlemcilerin etkileyici bir seviyeye çıkamayacağını düşünüyor. Intel Core i9 14900K performansını kolayca geçeceği ifade edilen yeni seri AMD Ryzen 7 9800X3D karşısında ise yetersiz kalıyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über