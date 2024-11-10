Intel Core Ultra 200S işlemcilerde performans sorunu var ama çözülecek

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Tam Boyutta Gör Bir dönemin eline su dökülmeyen işlemci tasarımcısı Intel maalesef son yıllarda imajını da yerle bir etmiş durumda. Özellikle yonga dökümü ve yapay zekâ konusunda doğru stratejileri izleyemeyen firma bugün satılmanın eşiğine geldi. Firmanın büyük umutlar bağladığı Intel Core Ultra 200S işlemcilerde de performans sorunu var.

Intel Core Ultra 200S mercek altına alınıyor

Intel, Arrow Lake tabanlı Intel Core Ultra 200S işlemcilerini Elit oyuncu performansı ile tanımlamıştı ne var ki henüz beklenen performans değerleri yakalanamadı. Intel de işlemcilerin daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyor ve yama için kolları sıvadı.

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Intel başkan yardımcısı Robert Hallock, yeni işlemcilerde bekledikleri performansın altında kaldıklarını ve sorunun hem işletim sistemi hem de BIOS seviyesinde olduğunu belirtti. Firma yıl sonuna doğru sorunları ayrıntılı bir şekilde açıklayacak ve yamayı da yayınlayacak. Yama sonrasında performansın beklenen düzeye geleceği ifade ediliyor.

Bazı kaynaklar Intel’in ilk sunumlarda vadettiği performansa erişse bile Intel Core Ultra 200S işlemcilerin etkileyici bir seviyeye çıkamayacağını düşünüyor. Intel Core i9 14900K performansını kolayca geçeceği ifade edilen yeni seri AMD Ryzen 7 9800X3D karşısında ise yetersiz kalıyor.



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Intel Core Ultra 200S yine sorunlu