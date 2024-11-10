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    Anlık Bildirim

    Intel Core Ultra 200S işlemcilerde performans sorunu var ama çözülecek

    Intel Core Ultra 200S işlemcilerinin elit oyun performansı ile övünene Intel, ilk sürümlerin bu performansı yakalayamaması nedeniyle yama hazırlamaya başladı.    
    Intel Tam Boyutta Gör
    Bir dönemin eline su dökülmeyen işlemci tasarımcısı Intel maalesef son yıllarda imajını da yerle bir etmiş durumda. Özellikle yonga dökümü ve yapay zekâ konusunda doğru stratejileri izleyemeyen firma bugün satılmanın eşiğine geldi. Firmanın büyük umutlar bağladığı Intel Core Ultra 200S işlemcilerde de performans sorunu var.

     Intel Core Ultra 200S mercek altına alınıyor

    Intel, Arrow Lake tabanlı Intel Core Ultra 200S işlemcilerini Elit oyuncu performansı ile tanımlamıştı ne var ki henüz beklenen performans değerleri yakalanamadı. Intel de işlemcilerin daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyor ve yama için kolları sıvadı. 

    Intel başkan yardımcısı Robert Hallock, yeni işlemcilerde bekledikleri performansın altında kaldıklarını ve sorunun hem işletim sistemi hem de BIOS seviyesinde olduğunu belirtti. Firma yıl sonuna doğru sorunları ayrıntılı bir şekilde açıklayacak ve yamayı da yayınlayacak. Yama sonrasında performansın beklenen düzeye geleceği ifade ediliyor. 

    Bazı kaynaklar Intel’in ilk sunumlarda vadettiği performansa erişse bile Intel Core Ultra 200S işlemcilerin etkileyici bir seviyeye çıkamayacağını düşünüyor. Intel Core i9 14900K performansını kolayca geçeceği ifade edilen yeni seri AMD Ryzen 7 9800X3D karşısında ise yetersiz kalıyor. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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