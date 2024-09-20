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    Üst seviye Intel Arrow Lake-HX işlemciler sızdı: Core Ultra 9 285HX öne çıkıyor

    Üst seviyeye hitap eden Intel Arrow Lake-HX serisi dizüstü bilgisayar işlemcileri sızdı. 16 çekirdekli ve 5.5 GHz hızında çalışan Core Ultra 9 285HX öne plana çıkıyor.
    Üst seviye Intel Arrow Lake-HX işlemciler sızdı Tam Boyutta Gör
    Intel’in merakla beklenen Arrow Lake-HX serisi dizüstü işlemcilerine dair yeni bilgiler sızdırıldı. Özellikle oyuncular ve performans tutkunları için geliştirilen bu yeni işlemci ailesi, Core Ultra 9 285HX amiral gemisi modeliyle dikkat çekiyor. Toplamda 24 çekirdek ve 5.5 GHz hızlara kadar çıkabilecek bu işlemciler, üst düzey oyun laptoplarını hedefliyor olacak.

    Aktarılanlara göre Arrow Lake-HX serisinde en az altı farklı Core Ultra 200 modeli yer alacak. Bu işlemciler, masaüstü bilgisayarlar için geliştirilen işlemcilerle benzer bir yapıya sahip olacak. Yeni seri Core Ultra 9 285HX, Core Ultra 9 275HX, Core Ultra 7 265HX, Core Ultra 7 255HX, Core Ultra 5 245HX ve Core Ultra 5 235HX modellerinden oluşacak.

    Intel Arrow Lake-HX Core Ultra 9 ailesi

    Serinin amiral gemisi Core Ultra 9 285HX, 8 performans (P) çekirdeği ve 16 verimlilik (E) çekirdeğiyle toplamda 24 çekirdek ve 24 iş parçacığı sunacak. Bu işlemci, P çekirdeklerinde 2.8 GHz temel frekansa sahipken, turbo hızlarda 5.5 GHz'e kadar çıkabilecek. E çekirdekleri ise 2.1 GHz temel hız ve 4.6 GHz turbo hız ile çalışacak. Aynı zamanda 64 EU'lu entegre bir grafik birimi (iGPU) de işlemcide yer alacak. Diğer Core Ultra 9 modeli olan 275HX ise benzer özelliklere sahip ancak 100 MHz daha düşük bir turbo hız sunacak.

    Core Ultra 7 ve Core Ultra 5 serileri

    Core Ultra 7 serisi, 8 P ve 12 E çekirdekli yapılandırma ile gelecek. Core Ultra 7 265HX modeli, P çekirdeklerinde 2.6 GHz temel frekans ve 5.3 GHz turbo hız sunarken, E çekirdekleri 2.3 GHz temel frekans ve 4.6 GHz turbo hız ile çalışacak. Core Ultra 7 255HX modeli ise bu hızlardan 100 MHz daha düşük bir performansa sahip olacak.

    Core Ultra 5 serisi ise 6 P ve 8 E çekirdekli yapısıyla dikkat çekiyor. 245HX modeli, P çekirdeklerinde 3.1 GHz temel hız ve 5.1 GHz turbo hız sunarken, E çekirdekleri 2.6 GHz temel hız ve 4.5 GHz turbo hızda çalışacak. Core Ultra 5 235HX modeli ise benzer yapı ile gelirken, P çekirdeklerinin temel hızı 2.9 GHz olacak.

    Intel, Arrow Lake serisinin masaüstünden dizüstüye genişleyeceğini daha önce doğrulamıştı ve bu işlemcilerin 2024’ün son çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Serinin, CES 2025’te resmi olarak tanıtılması ve aynı dönemde Nvidia’nın yeni nesil RTX 50 grafik kartlarıyla birlikte sunulması bekleniyor. Bu işlemciler, AMD’nin Fire Range (HX) işlemcileriyle rekabet edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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