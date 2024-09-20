Üst seviye Intel Arrow Lake-HX işlemciler sızdı: Core Ultra 9 285HX öne çıkıyor

Aktarılanlara göre Arrow Lake-HX serisinde en az altı farklı Core Ultra 200 modeli yer alacak. Bu işlemciler, masaüstü bilgisayarlar için geliştirilen işlemcilerle benzer bir yapıya sahip olacak. Yeni seri Core Ultra 9 285HX, Core Ultra 9 275HX, Core Ultra 7 265HX, Core Ultra 7 255HX, Core Ultra 5 245HX ve Core Ultra 5 235HX modellerinden oluşacak.
Intel Arrow Lake-HX Core Ultra 9 ailesi
Serinin amiral gemisi Core Ultra 9 285HX, 8 performans (P) çekirdeği ve 16 verimlilik (E) çekirdeğiyle toplamda 24 çekirdek ve 24 iş parçacığı sunacak. Bu işlemci, P çekirdeklerinde 2.8 GHz temel frekansa sahipken, turbo hızlarda 5.5 GHz'e kadar çıkabilecek. E çekirdekleri ise 2.1 GHz temel hız ve 4.6 GHz turbo hız ile çalışacak. Aynı zamanda 64 EU'lu entegre bir grafik birimi (iGPU) de işlemcide yer alacak. Diğer Core Ultra 9 modeli olan 275HX ise benzer özelliklere sahip ancak 100 MHz daha düşük bir turbo hız sunacak.
Core Ultra 7 ve Core Ultra 5 serileri
Core Ultra 7 serisi, 8 P ve 12 E çekirdekli yapılandırma ile gelecek. Core Ultra 7 265HX modeli, P çekirdeklerinde 2.6 GHz temel frekans ve 5.3 GHz turbo hız sunarken, E çekirdekleri 2.3 GHz temel frekans ve 4.6 GHz turbo hız ile çalışacak. Core Ultra 7 255HX modeli ise bu hızlardan 100 MHz daha düşük bir performansa sahip olacak.
Core Ultra 5 serisi ise 6 P ve 8 E çekirdekli yapısıyla dikkat çekiyor. 245HX modeli, P çekirdeklerinde 3.1 GHz temel hız ve 5.1 GHz turbo hız sunarken, E çekirdekleri 2.6 GHz temel hız ve 4.5 GHz turbo hızda çalışacak. Core Ultra 5 235HX modeli ise benzer yapı ile gelirken, P çekirdeklerinin temel hızı 2.9 GHz olacak.
Intel, Arrow Lake serisinin masaüstünden dizüstüye genişleyeceğini daha önce doğrulamıştı ve bu işlemcilerin 2024’ün son çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Serinin, CES 2025’te resmi olarak tanıtılması ve aynı dönemde Nvidia’nın yeni nesil RTX 50 grafik kartlarıyla birlikte sunulması bekleniyor. Bu işlemciler, AMD’nin Fire Range (HX) işlemcileriyle rekabet edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...