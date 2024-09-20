Üst seviye Intel Arrow Lake-HX işlemciler sızdı: Core Ultra 9 285HX öne çıkıyor

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Tam Boyutta Gör Intel’in merakla beklenen Arrow Lake-HX serisi dizüstü işlemcilerine dair yeni bilgiler sızdırıldı. Özellikle oyuncular ve performans tutkunları için geliştirilen bu yeni işlemci ailesi, Core Ultra 9 285HX amiral gemisi modeliyle dikkat çekiyor. Toplamda 24 çekirdek ve 5.5 GHz hızlara kadar çıkabilecek bu işlemciler, üst düzey oyun laptoplarını hedefliyor olacak.

Aktarılanlara göre Arrow Lake-HX serisinde en az altı farklı Core Ultra 200 modeli yer alacak. Bu işlemciler, masaüstü bilgisayarlar için geliştirilen işlemcilerle benzer bir yapıya sahip olacak. Yeni seri Core Ultra 9 285HX, Core Ultra 9 275HX, Core Ultra 7 265HX, Core Ultra 7 255HX, Core Ultra 5 245HX ve Core Ultra 5 235HX modellerinden oluşacak.

Intel Arrow Lake-HX Core Ultra 9 ailesi

Serinin amiral gemisi Core Ultra 9 285HX, 8 performans (P) çekirdeği ve 16 verimlilik (E) çekirdeğiyle toplamda 24 çekirdek ve 24 iş parçacığı sunacak. Bu işlemci, P çekirdeklerinde 2.8 GHz temel frekansa sahipken, turbo hızlarda 5.5 GHz'e kadar çıkabilecek. E çekirdekleri ise 2.1 GHz temel hız ve 4.6 GHz turbo hız ile çalışacak. Aynı zamanda 64 EU'lu entegre bir grafik birimi (iGPU) de işlemcide yer alacak. Diğer Core Ultra 9 modeli olan 275HX ise benzer özelliklere sahip ancak 100 MHz daha düşük bir turbo hız sunacak.

Core Ultra 7 ve Core Ultra 5 serileri

Core Ultra 7 serisi, 8 P ve 12 E çekirdekli yapılandırma ile gelecek. Core Ultra 7 265HX modeli, P çekirdeklerinde 2.6 GHz temel frekans ve 5.3 GHz turbo hız sunarken, E çekirdekleri 2.3 GHz temel frekans ve 4.6 GHz turbo hız ile çalışacak. Core Ultra 7 255HX modeli ise bu hızlardan 100 MHz daha düşük bir performansa sahip olacak.

Core Ultra 5 serisi ise 6 P ve 8 E çekirdekli yapısıyla dikkat çekiyor. 245HX modeli, P çekirdeklerinde 3.1 GHz temel hız ve 5.1 GHz turbo hız sunarken, E çekirdekleri 2.6 GHz temel hız ve 4.5 GHz turbo hızda çalışacak. Core Ultra 5 235HX modeli ise benzer yapı ile gelirken, P çekirdeklerinin temel hızı 2.9 GHz olacak.

Intel, Arrow Lake serisinin masaüstünden dizüstüye genişleyeceğini daha önce doğrulamıştı ve bu işlemcilerin 2024’ün son çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Serinin, CES 2025’te resmi olarak tanıtılması ve aynı dönemde Nvidia’nın yeni nesil RTX 50 grafik kartlarıyla birlikte sunulması bekleniyor. Bu işlemciler, AMD’nin Fire Range (HX) işlemcileriyle rekabet edecek.

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