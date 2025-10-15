Intel Panther işlemcilerden ilk GPU testleri paylaşıldı

Intel Panther Lake işlemcilerden ilk testler paylaşıldı
LaptopReview tarafından paylaşılan 3DMark TimeSpy testlerine göre Core Ultra X9 388H modeli 6.300 puan elde etti. Bu sonuç, Lunar Lake'in Arc 140V grafik birimine göre önemli bir sıçrama niteliğinde. Ayrıca söz konusu skorun RTX 3050 dizüstü GPU'su ile benzer olduğunu söyleyelim. Kaçıranlar için Intel, bu modelde 12 Xe3 "Celestial" GPU çekirdeği kullanıyor ve performans-per-watt oranında da belirgin iyileştirme sunacak.
CPU tarafında ise AMD'nin Strix Halo platformuyla kıyaslandığında Panther Lake hâlâ geride. Bunun başlıca nedeni, Strix Halo APU'larının 120W TDP seviyesinde çalışması ve daha gelişmiş soğutma çözümlerine sahip olması. Panther Lake modellerinin ise daha ince form faktörlü sistemlere yönelik 45W TDP sınırında tutulduğunu söyleyelim.
Intel, yeni işlemcilerin lansmanına kadar sürücü optimizasyonlarına devam edecek. Bu süreçte performansın daha da artması bekleniyor. Panther Lake işlemcilerinin önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor.