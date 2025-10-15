Intel Panther işlemcilerden ilk GPU testleri paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel'in "Panther Lake" kod adlı yeni nesil işlemci ailesine ait ilk performans sonuçları paylaşıldı. Serinin öne çıkan modellerinden Core Ultra X9 388H, erken testlerde önceki nesil Lunar Lake platformuna kıyasla yüzde 45 ila 50 arasında daha yüksek entegre GPU performansı sergiliyor. İşte erken sonuçlar...

Intel Panther Lake işlemcilerden ilk testler paylaşıldı

LaptopReview tarafından paylaşılan 3DMark TimeSpy testlerine göre Core Ultra X9 388H modeli 6.300 puan elde etti. Bu sonuç, Lunar Lake'in Arc 140V grafik birimine göre önemli bir sıçrama niteliğinde. Ayrıca söz konusu skorun RTX 3050 dizüstü GPU'su ile benzer olduğunu söyleyelim. Kaçıranlar için Intel, bu modelde 12 Xe3 "Celestial" GPU çekirdeği kullanıyor ve performans-per-watt oranında da belirgin iyileştirme sunacak.

Tam Boyutta Gör Henüz sürücülerin erken geliştirme aşamasında olduğunu belirtmek gerek. Buna rağmen test sonuçları, Intel'in dahili performans tahminleriyle örtüşüyor. Şirketin daha önce paylaştığı verilere göre Panther Lake mimarisi, Lunar Lake'e göre yüzde 50'ye kadar grafik performans artışı sunuyor.

CPU tarafında ise AMD'nin Strix Halo platformuyla kıyaslandığında Panther Lake hâlâ geride. Bunun başlıca nedeni, Strix Halo APU'larının 120W TDP seviyesinde çalışması ve daha gelişmiş soğutma çözümlerine sahip olması. Panther Lake modellerinin ise daha ince form faktörlü sistemlere yönelik 45W TDP sınırında tutulduğunu söyleyelim.

Intel ve AMD, x86 için yeni standartları belirledi 1 gün önce eklendi

Intel, yeni işlemcilerin lansmanına kadar sürücü optimizasyonlarına devam edecek. Bu süreçte performansın daha da artması bekleniyor. Panther Lake işlemcilerinin önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor.

