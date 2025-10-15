Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Panther işlemcilerden ilk GPU testleri paylaşıldı

    Intel'in yeni nesil Panther Lake serisine ait ilk performans sonuçları ortaya çıktı. Core Ultra X9 388H modeli, Lunar Lake platformuna kıyasla yüzde 50'ye varan grafik performansı artışı sağlıyor.

    Intel Panther işlemcilerden ilk GPU testleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Intel'in "Panther Lake" kod adlı yeni nesil işlemci ailesine ait ilk performans sonuçları paylaşıldı. Serinin öne çıkan modellerinden Core Ultra X9 388H, erken testlerde önceki nesil Lunar Lake platformuna kıyasla yüzde 45 ila 50 arasında daha yüksek entegre GPU performansı sergiliyor. İşte erken sonuçlar...

    Intel Panther Lake işlemcilerden ilk testler paylaşıldı

    LaptopReview tarafından paylaşılan 3DMark TimeSpy testlerine göre Core Ultra X9 388H modeli 6.300 puan elde etti. Bu sonuç, Lunar Lake'in Arc 140V grafik birimine göre önemli bir sıçrama niteliğinde. Ayrıca söz konusu skorun RTX 3050 dizüstü GPU'su ile benzer olduğunu söyleyelim. Kaçıranlar için Intel, bu modelde 12 Xe3 "Celestial" GPU çekirdeği kullanıyor ve performans-per-watt oranında da belirgin iyileştirme sunacak.

    Intel Panther işlemcilerden ilk GPU testleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Henüz sürücülerin erken geliştirme aşamasında olduğunu belirtmek gerek. Buna rağmen test sonuçları, Intel'in dahili performans tahminleriyle örtüşüyor. Şirketin daha önce paylaştığı verilere göre Panther Lake mimarisi, Lunar Lake'e göre yüzde 50'ye kadar grafik performans artışı sunuyor.

    CPU tarafında ise AMD'nin Strix Halo platformuyla kıyaslandığında Panther Lake hâlâ geride. Bunun başlıca nedeni, Strix Halo APU'larının 120W TDP seviyesinde çalışması ve daha gelişmiş soğutma çözümlerine sahip olması. Panther Lake modellerinin ise daha ince form faktörlü sistemlere yönelik 45W TDP sınırında tutulduğunu söyleyelim.

    Intel, yeni işlemcilerin lansmanına kadar sürücü optimizasyonlarına devam edecek. Bu süreçte performansın daha da artması bekleniyor. Panther Lake işlemcilerinin önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ekşimiş yoğurt yenir mi itiş çekiş programı tod kupon kodu daily lives of my countryside kimlik fotokopisi nasıl çekilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12
    Xiaomi Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum