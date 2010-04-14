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Intel doğruladı: Netbook'lar için çift çekirdekli Atom işlemcisi yolda!

9 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift çekirdekli mevcut Atom işlemcilerini nettop segmenti için konumlandırılan Intel, ilk defa bir süre önce dile getirilen netbook'lara yönelik çift çekirdekli Atom işlemci haberlerini doğruladı. Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, Atom işlemciler için sıradaki yeniliğin çift çekirdek olduğunu söyledi.

Aton N5x0 serisi altında lanse edilmesi beklenen çift çekirdekli yeni Atom işlemcisi, Pine Trail platformunun bir parçası olacak. Bu çeyrekte çıkması beklenen yeni işlemciyle birlikte Nvidia ION2 platformunu kullanan çift çekirdekli netbook'ların sayısında da artış olması bekleniyor.


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mobylette 9 yıl
atomun tekinden ne oluyor ki çiftinden bişey olsun. atasözünü atom olsan cürmün kadar yer yakarsın şeklinde değiştirebiliriz. celerondan çok daha itici geliyor atom. isme bak. atommuş.
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escape0121 9 yıl
iyi bir gelişme atomlar cok can sıkıcı idi hız konusunda
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1963bursa 9 yıl
Sıkıysa çift çekirdek atomu doğrulamasın, aylar önce VIA, nano çift çekirdek 3100 çıkaracağını duyurdu, atom işlemcilerde intel nasıl bir üretim süreci kullanıyor bilmiyorum ama aynı kapasite ve fiyat nano ve atomu kullandığımızda nanonun muazzam şekilde atomu ezdiğine şahit oluyoruz.
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Furkan* 9 yıl
Bencede geç bile kalındı tek çekirdekli atom işlemciler yetersiz kalıyo
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gun 9 yıl
Çok geç kalındı, hatta Pine Trail'in tanıtımıda sırf bu yüzden zarar gördü. Düşünün yeni bir seri işlemci çıkartıyorsunuz eski işlemciler daha yüksek güçte çalışıyor (çift işlemciden dolayı).
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Piyasa güzel tabi notebook fiyatına netbook satılıyor. Oyun oynatabilen, daha performanslıları da çıkar bir süreye kadar. Sözde öncelikli temel kullanımı yoksul ülkeler için olacaktı. DH nin söyleşisinde de bahsedildiği gibi ikinci mobil aygıt olarak kullanılıyor. Hoş bizde biri de yok ya olsa alırdım.
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enocans 9 yıl
hayırlı olsun sevindirici haber.
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