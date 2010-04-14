Intel doğruladı: Netbook'lar için çift çekirdekli Atom işlemcisi yolda!

Çift çekirdekli mevcut Atom işlemcilerini nettop segmenti için konumlandırılan Intel, ilk defa bir süre önce dile getirilen netbook'lara yönelik çift çekirdekli Atom işlemci haberlerini doğruladı. Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, Atom işlemciler için sıradaki yeniliğin çift çekirdek olduğunu söyledi.

Aton N5x0 serisi altında lanse edilmesi beklenen çift çekirdekli yeni Atom işlemcisi, Pine Trail platformunun bir parçası olacak. Bu çeyrekte çıkması beklenen yeni işlemciyle birlikte Nvidia ION2 platformunu kullanan çift çekirdekli netbook'ların sayısında da artış olması bekleniyor.