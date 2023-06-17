Intel, Almanya’dan 10 milyar Avroyu kaptı

Tam Boyutta Gör Yonga krizinin patlak verdiği ve pandemi nedeniyle piyasalara para pompalandığı 2021 yılında teknoloji devleri de yatırımda adeta coşmuştu. Bugün ise artan maliyetler nedeniyle yatırımlar kuşa döndü.

Intel’e dev teşvik

2021 yılında Almanya’da yonga tesisleri için ilk adımı atan Intel toplamda 17 milyar dolarlık bir yatırım paketi açıklamıştı. Bunun karşılığında ise Alman hükümetinden 6.8 milyar avro değerinde teşvik paketi alacaktı.

Intel yatırım planlarını gözden geçiriyor 3 ay önce eklendi

Ekonomik kriz ile birlikte tesislerin maliyeti 30 milyar avro seviyesine yaklaştı. Haliyle Intel de hükümetin kapısını çaldı. Kıran kırana geçen pazarlıklar sonucunda Alman hükümeti 9.9 milyar avro teşvik vermeye razı oldu. Intel normalde 12 milyar avro civarında bir teşvik istiyordu.

Elde edilen para ile Almanya yatırımlarının üçte biri karşılanmış oldu. Firma Polonya ve İtalya’da da yonga yatırımları yapıyor. Bu bakımdan verilen teşvik bu yatırımların ilerlemesini de sağlamış olacak.

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