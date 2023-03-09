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    Anlık Bildirim

    Intel, Almanya’dan daha fazla teşvik istiyor, maliyetler ikiye katlandı

    Avrupa’ya toplamda 33 milyar avroluk dev yonga tesisi yatırımı açıklayan Intel, geldiğimiz noktada sadece bir tesisi 30 milyar avroya mal edebiliyor. İşler içinden çıkılamaz hale geldi.
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    Intel Tam Boyutta Gör
    Küresel çip krizi yaşanırken kesenin ağzını açarak devasa yonga tesislerinin temellerini atan Intel, global ekonomik kriz ile birlikte zorlanmaya başladı. Maliyetler ikiye katlanırken yine hükümetlerden teşvik istemeye başladı.

    Intel teşviğe doymuyor

    2021 yılında Avrupa’da inşa edeceği tesisler için 33 milyon avroluk bir paket duyuran Intel, Almanya’nın Magdeburg tesislerine de 17 milyar avroluk yatırım yapacaktı. Bunun karşılığında da Alman hükümeti 6.8 milyar avro teşvik verecekti.

    Geldiğimiz noktada ise sadece Magdeburg tesislerinin maliyeti 30 milyar avroyu geride bıraktı. Bu da zaten sıkıntıda olan Intel için kriz demek. Firma daha önce Alman hükümetinden 3.8 milyar avro daha teşvik istemişti ancak şimdi bu rakam 5 milyar avroya kadar çıkabilir. Yani Intel toplamda 12 milyar avro gibi bir teşvik alacak ve neredeyse Magdeburg tesislerinin yarısını karşılamış olacak.

    Alman hükümetinin buna ne cevap vereceği merakla bekleniyor. Otomotiv sanayisinin belkemiği olan Almanya özellikle çip krizinde çok yıpranmıştı. Bu nedenle Intel’i büyük bir sevinçle karşılamışlardı. Ne var ki pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deyimi yaşanıyor. Diğer taraftan bütçenin tamamını Almanya’ya harcayan Intel’in alacağı teşvik miktarı İtalya’da inşa edeceği tesislerin geleceğini de doğrudan etkileyecek.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 3 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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