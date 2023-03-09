Intel, Almanya’dan daha fazla teşvik istiyor, maliyetler ikiye katlandı

Tam Boyutta Gör Küresel çip krizi yaşanırken kesenin ağzını açarak devasa yonga tesislerinin temellerini atan Intel, global ekonomik kriz ile birlikte zorlanmaya başladı. Maliyetler ikiye katlanırken yine hükümetlerden teşvik istemeye başladı.

Intel teşviğe doymuyor

2021 yılında Avrupa’da inşa edeceği tesisler için 33 milyon avroluk bir paket duyuran Intel, Almanya’nın Magdeburg tesislerine de 17 milyar avroluk yatırım yapacaktı. Bunun karşılığında da Alman hükümeti 6.8 milyar avro teşvik verecekti.

Intel, yonga yatırımlarında sıkıntılı 3 hf. önce eklendi

Geldiğimiz noktada ise sadece Magdeburg tesislerinin maliyeti 30 milyar avroyu geride bıraktı. Bu da zaten sıkıntıda olan Intel için kriz demek. Firma daha önce Alman hükümetinden 3.8 milyar avro daha teşvik istemişti ancak şimdi bu rakam 5 milyar avroya kadar çıkabilir. Yani Intel toplamda 12 milyar avro gibi bir teşvik alacak ve neredeyse Magdeburg tesislerinin yarısını karşılamış olacak.

Alman hükümetinin buna ne cevap vereceği merakla bekleniyor. Otomotiv sanayisinin belkemiği olan Almanya özellikle çip krizinde çok yıpranmıştı. Bu nedenle Intel’i büyük bir sevinçle karşılamışlardı. Ne var ki pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deyimi yaşanıyor. Diğer taraftan bütçenin tamamını Almanya’ya harcayan Intel’in alacağı teşvik miktarı İtalya’da inşa edeceği tesislerin geleceğini de doğrudan etkileyecek.

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Intel yatırım planlarını gözden geçiriyor