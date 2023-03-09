Intel, Almanya’dan daha fazla teşvik istiyor, maliyetler ikiye katlandı

Intel teşviğe doymuyor
2021 yılında Avrupa’da inşa edeceği tesisler için 33 milyon avroluk bir paket duyuran Intel, Almanya’nın Magdeburg tesislerine de 17 milyar avroluk yatırım yapacaktı. Bunun karşılığında da Alman hükümeti 6.8 milyar avro teşvik verecekti.
Geldiğimiz noktada ise sadece Magdeburg tesislerinin maliyeti 30 milyar avroyu geride bıraktı. Bu da zaten sıkıntıda olan Intel için kriz demek. Firma daha önce Alman hükümetinden 3.8 milyar avro daha teşvik istemişti ancak şimdi bu rakam 5 milyar avroya kadar çıkabilir. Yani Intel toplamda 12 milyar avro gibi bir teşvik alacak ve neredeyse Magdeburg tesislerinin yarısını karşılamış olacak.
Alman hükümetinin buna ne cevap vereceği merakla bekleniyor. Otomotiv sanayisinin belkemiği olan Almanya özellikle çip krizinde çok yıpranmıştı. Bu nedenle Intel’i büyük bir sevinçle karşılamışlardı. Ne var ki pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deyimi yaşanıyor. Diğer taraftan bütçenin tamamını Almanya’ya harcayan Intel’in alacağı teşvik miktarı İtalya’da inşa edeceği tesislerin geleceğini de doğrudan etkileyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez