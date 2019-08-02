Intel ekran kartları 200$ seviyesinden başlayacak

Intel’in Raja Khoduri gibi sektörün efsane isimlerini kadrosuna katarak çalışmalara başladığı bağımsız grafik birimi projesinde nefesler tutulmuş durumda. Yakın zamanda bir tanıtım ve 2020 yılında da satışların başlaması beklenirken Intel de küçük küçük tanıtımlara başladı.

Intel Xe fiyatı

Bir röportajda konuşan grafik ekibinin şefi Raja Khoduri, Arctic Sound kod adlı yeni ekran kartlarının her oyuncuya uygun bir şekilde fiyatlandırılacağını açıkladı. Piyasaya çıkacak ilk Intel Xe ekran kartı da 200$ seviyesinde olacak. Kurumsal tarafta ise HBM bellek barındıran modeller olacak.

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Raja yeni ekran kartı ile ilgili hazırladıkları yol haritasının AMD firmasında çalıştığı zamanlardaki ile benzeştiğini ifade ediyor. Yani Radeon RX 480 gibi uygun fiyatlı ancak oyuncuları memnun edecek bir ekran kartı ile önce alt seviyede etkili olacak Intel sonrasında kurumsal pazar ve üst seviye oyunculuğa odaklanacak.

2023 yılına kadar Gen 12 yani Intel Xe kartlara hayat verecek grafik mimarisinin tüm alanlarda kullanılması öngörülüyor. Yani işlemciye entegre grafik birimlerinden oyuncu ekran kartlarına ve sunucu ekran kartlarına kadar Gen 12 mimarisine geçiş tamamlanmış olacak.

Gen 12 grafik mimarisi ile ilgili bilinenler şimdilik az ancak ilk benchmark testlerine göre 512 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen grafik birimleri olduğu ortaya çıkmıştı. Muhtemelen giriş seviyesindeki ekran kartları bu testteki grafik birimlerini barındıracak.