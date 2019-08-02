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Intel ekran kartları 200$ seviyesinden başlayacak

Intel büyük yatırım yaptığı yeni ekran kartı mimarisi için her segmentten oyuncuyu hedefliyor. Intel Xe ekran kartları piyasaya ilk olarak 200$ seviyesinden giriş yapacak.
5 gün
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in Raja Khoduri gibi sektörün efsane isimlerini kadrosuna katarak çalışmalara başladığı bağımsız grafik birimi projesinde nefesler tutulmuş durumda. Yakın zamanda bir tanıtım ve 2020 yılında da satışların başlaması beklenirken Intel de küçük küçük tanıtımlara başladı.

Intel Xe fiyatı

Bir röportajda konuşan grafik ekibinin şefi Raja Khoduri, Arctic Sound kod adlı yeni ekran kartlarının her oyuncuya uygun bir şekilde fiyatlandırılacağını açıkladı. Piyasaya çıkacak ilk Intel Xe ekran kartı da 200$ seviyesinde olacak. Kurumsal tarafta ise HBM bellek barındıran modeller olacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung’un faaliyet karı eridi, Galaxy A serisi öne çıkıyor"

Raja yeni ekran kartı ile ilgili hazırladıkları yol haritasının AMD firmasında çalıştığı zamanlardaki ile benzeştiğini ifade ediyor. Yani Radeon RX 480 gibi uygun fiyatlı ancak oyuncuları memnun edecek bir ekran kartı ile önce alt seviyede etkili olacak Intel sonrasında kurumsal pazar ve üst seviye oyunculuğa odaklanacak.

2023 yılına kadar Gen 12 yani Intel Xe kartlara hayat verecek grafik mimarisinin tüm alanlarda kullanılması öngörülüyor. Yani işlemciye entegre grafik birimlerinden oyuncu ekran kartlarına ve sunucu ekran kartlarına kadar Gen 12 mimarisine geçiş tamamlanmış olacak.

Gen 12 grafik mimarisi ile ilgili bilinenler şimdilik az ancak ilk benchmark testlerine göre 512 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen grafik birimleri olduğu ortaya çıkmıştı. Muhtemelen giriş seviyesindeki ekran kartları bu testteki grafik birimlerini barındıracak.

 


https://www.techpowerup.com/257911/intel-plans-to-launch-its-discrete-gpu-lineup-starting-at-usd-200 Yorum Yaz
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Jon_Kar 5 gün en beğenilen
Intel yuzunden İşlemci sektoru 8 yıl geride kaldi
1 Yanıt Yanıtla +38
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napolyon94 5 gün
Evet f/p severler! Dağılın yine AMD gemisindeyiz. Allah bilir ekran kartına da K versiyonları koyar o.c. yide engeller,
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bjkyener 5 gün Jon_Kar
telefon sektörü inteli bitirdi hatta pc olayını bitirdi
1 e 10000 satılıyor (1366x768 çözünürlük 25-30 yıldır aynı sistem ne tasarım ne de görüntü değişmedi ...)
telefon sektörü inteli bitirdi hatta pc olayını bitirdi1 e 10000 satılıyor (1366x768 çözünürlük 25-30 yıldır aynı sistem ne tasarım ne de görüntü değişmed...
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Cübbesiz Ömer 2 gün
hintlinin rus kanalında yanlış çevrilmesiymiş olay
tweaktown.com/...
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mamad 4 gün
Şu Raja'yı da zorla efsane ettiniz arkadaş.
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emirhanayh 4 gün
Mobil tarafta amd gpulardan tokat yiyosun masaustunde nvidiayla yarismaya calisiyosun komik :D
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zotacing 4 gün
Türkiye için bir anlam ifade etmiyor.
200$ demek 2000TL demek Türkiye için.
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WARTIME 4 gün
Nvidiada islemci uretti mi tamamdir bu is
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Executor Arhentir 5 gün
Sürücü tarafına çok çalışmaları lazım.
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kaptan666 5 gün
i740 ekran kartı vardı İntel'in. vodoo ve tnt zamanlarında. Çok güzeldi.
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aschil 5 gün
Rekabet kullanıcıya yarar diyecemde pek bir beklentim yok.
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innformatics 5 gün
Asagisi kurtarmazdi zaten, intel sevecegi kullanicilari hasretle bekliyor
Edit: ulen bunlar Amd ile kapali kapilar ardinda anlasmis olmasin? Amd islemci tarafinda intelin musadesiyle yol alsin, Amd grafik tarafina inteli desteklesin,vb?
"Paranoya hayat kurtarir"
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sniper23 2 gün innformatics
Öyle iddialar etrafta epeydir dönüyor. Olabilir de olmayabilir de.
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partyboy 5 gün
oleeyyy nvidia yi daha da köşeye sıkıştırsınki fiyatlar biraz düşsün
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