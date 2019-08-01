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Samsung’un faaliyet karı eridi, Galaxy A serisi öne çıkıyor

Bellek fiyatlarının düşmesi ve akıllı telefon pazarında yaşanan düşüşler Samsung’u dibe sürükledi. Geçen yıla göre faaliyet karı yüzde 60 civarında düşüş yaşadı.
6 gün
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl tarihi başarılara imza atan Samsung rekor faaliyet karı elde etmiş ve yonga pazarının da gelir anlamında lideri olmuştu. İyi giden akıllı telefon satışları, bellek fiyatlarının yükselmesi ve Apple’a yüksek OLED tedariği Samsung’u şaha kaldırmıştı. Bu yıl ise tam tersi yaşanıyor.

Büyük düşüş var

Amiral gemi satışlarında düşüş yaşayan firma ayrıca bellek fiyatlarının düşmesinden de olumsuz etkileniyor. Üzerine Huawei’nin siparişleri azaltması, iPhone satışlarının düşmesi ve Japonya ile yaşanan hammadde gerginliği tuz biber oldu.

Ayrıca Bkz. "AMD geçen yıla göre büyük düşüş yaşıyor"

Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyrek döneminde yaklaşık 46 milyar dolar gelir elde edildi ve yıl bazında yüzde 5 civarında bir düşüş yaşandı. Faaliyet karı ise 5.6 milyar dolar olarak yüzde 60 civarında bir düşüş yaşadı.

Yukarıda sayılan nedenlerden ötürü Samsung her bölümde kan kaybetti. Sadece ekran bölümünde Apple’dan gelen teminat sayesinde bir miktar artış yaşandığı görülüyor. Özellikle bellek fiyatlarının düşmesinin büyük etki yaptığı kaydediliyor.

Firma özellikle tüketicilerin iki yıldan daha uzun bir sürede telefon değiştirdiği için artık telefon bölümünde yüksek kar oranları elde edemediklerini belirtiyor. Ayrıca Galaxy Fold sıkıntıları da planları bozdu. Samsung’un yılın ikinci yarısında Galaxy A serisine odaklanacağı belirtiliyor ve bu seriye daha fazla yenilik getirecek. Ortaya çıkan marka tescilleri de bunu doğrular nitelikte.

 


https://www.phonearena.com/news/Samsung-Q2-profits-new-A-series_id117823 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkhair 6 gün en beğenilen
Piyasanın doyduğu gerçeği her seferinde yüzümüze vuruyor.
Bence insanlar telefonunu güncellemezler ise cihazlarının tahmin ettiklerinden daha uzun ömürlü olduğunu görecek. Şirketler planlı eskitme olayını göstere göstere yapmaya başladı. İnsanlar ise bile bile güncelleme bekliyorlar "ki bu gruba bende dahilim"
Kapitalizmin utanması yokmuş 🤣🤣🤣
Piyasanın doyduğu gerçeği her seferinde yüzümüze vuruyor.Bence insanlar telefonunu güncellemezler ise cihazlarının tahmin ettiklerinden daha uzun ömürlü ol...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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12 Angry Men 6 gün
Çinli markalar yüzünden.
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Cübbesiz Ömer 6 gün
hiç sevmiyorum şu samsung telefonları. plastik modelleri çok dandik. S'ler haddinden fazla pahalı. Note'un çok sağlam olduğunu biliyorum ama bıktım gözlüklü yazılımcıların elinde görmekten. nerd telofunu oldu çıktı. Bence uygun fiyata bulmak şartıyla en iyi serileri A
hiç sevmiyorum şu samsung telefonları. plastik modelleri çok dandik. S'ler haddinden fazla pahalı. Note'un çok sağlam olduğunu biliyorum ama bıktım gözlüklü ya...
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yorumculuklar 5 gün
Sektör doyuma ulaştı, üreticiler yüksek kar oranı olduğu için üst modellerin fiyatlarını acayip noktalara çekip bir sürü gereksiz özelliklerle donattılar ve bu özellikler genelde ilk denemeler olduğu için de sorunlar yaptı ve kullanıcı verdiği paranın karşılığını alamadı. Oysa orta ve düşük düzeylerde daha az yeni şey denenir bu sebeple daha stabil bir cihaz ortaya çıkar ve az paraya daha mutlu müşteri olur. Tabii burada üretici için tam tersi söz konusudur.
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veteriner69 6 gün
Orijinal haberi okuyun, Ekrem'in gene nasıl çarpıttığını görün.
"Samsung’u dibe sürükledi." diye bir ibare yok orijinal haberde.
İlk çeyrekte 5 milyar dolar kar etmişler.
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lido 6 gün
Apple a uyup amiral gemi fiyatlarını 650 dolardan 1000 dolara çıkarınca tabiki orta sınıf cihazları satacak
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khaos 6 gün
Zıl takip göbek ata ata samsung un olmayan batış haberini yapmak... sorarlarsa bağımsız ve tarafsız editör dersiniz yalandan kim ölmüş.
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nightsoldier 6 gün
Şu anda samsungun sunduğu özelliklerin tümünü ve belki daha fazlasını çinliler 1/4 fiyatına sunabiliyor tüketicilere. Eskiden ucuz etin yahnisi derdik ama şimdi aynı donanıma 1000 dolar vermektense 300 dolar veriyor insanlar mutlu mesut yaşıyorlar. Üstelik nokia gibi nispeten ucuz telefon üretip giriş seviyesi modeline bile büyük android sürüm güncellemesini veren firmalar da çoğalmaya başladı. Samsung eskiden üretirdi, sonra saldım çayıra mevlam kayıra derdi. Ama sonraları hiç olmazsa 2 yıl güncellemeyi taahhüt etmeye başladı. Ama iş işten çoktan geçti. Zira güncelleme alayım, telefonum yavaşlarsa yavaşlasın banane diyen kesim direk iphone alıyor. Diğerleri de ucuz ama kaliteli üretim yapan çinli firmaları tercih ediyor. Son yıllarda ortaya konan satış grafikleri de bunu doğruluyor zaten.
Samsung acilen önlem almazsa kendisini dünyanın en büyük 10 üretici listesinde bile göremeyeceğiz. Ki bu listeyi çinliler domine etmeye başladı bile.
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Cübbesiz Ömer 6 gün
hiç sevmiyorum şu samsung telefonları. plastik modelleri çok dandik. S'ler haddinden fazla pahalı. Note'un çok sağlam olduğunu biliyorum ama bıktım gözlüklü yazılımcıların elinde görmekten. nerd telofunu oldu çıktı. Bence uygun fiyata bulmak şartıyla en iyi serileri A
Yanıtla +4
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12 Angry Men 6 gün
Çinli markalar yüzünden.
Yanıtla +5
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darkhair 6 gün en beğenilen
Piyasanın doyduğu gerçeği her seferinde yüzümüze vuruyor.
Bence insanlar telefonunu güncellemezler ise cihazlarının tahmin ettiklerinden daha uzun ömürlü olduğunu görecek. Şirketler planlı eskitme olayını göstere göstere yapmaya başladı. İnsanlar ise bile bile güncelleme bekliyorlar "ki bu gruba bende dahilim"
Kapitalizmin utanması yokmuş 🤣🤣🤣
1 Yanıt Yanıtla +14
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Cübbesiz Ömer 6 gün darkhair
en büyük sorun pil sonra da yazılım nerfleri. androidde pek nerf olmuyor ama bu sefer de anca üst modeller bir sonraki 2 android sürümünü destekliyor
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samsung, galaxy a91 ve
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