Samsung’un faaliyet karı eridi, Galaxy A serisi öne çıkıyor

Geçen yıl tarihi başarılara imza atan Samsung rekor faaliyet karı elde etmiş ve yonga pazarının da gelir anlamında lideri olmuştu. İyi giden akıllı telefon satışları, bellek fiyatlarının yükselmesi ve Apple’a yüksek OLED tedariği Samsung’u şaha kaldırmıştı. Bu yıl ise tam tersi yaşanıyor.

Büyük düşüş var

Amiral gemi satışlarında düşüş yaşayan firma ayrıca bellek fiyatlarının düşmesinden de olumsuz etkileniyor. Üzerine Huawei’nin siparişleri azaltması, iPhone satışlarının düşmesi ve Japonya ile yaşanan hammadde gerginliği tuz biber oldu.

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Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyrek döneminde yaklaşık 46 milyar dolar gelir elde edildi ve yıl bazında yüzde 5 civarında bir düşüş yaşandı. Faaliyet karı ise 5.6 milyar dolar olarak yüzde 60 civarında bir düşüş yaşadı.

Yukarıda sayılan nedenlerden ötürü Samsung her bölümde kan kaybetti. Sadece ekran bölümünde Apple’dan gelen teminat sayesinde bir miktar artış yaşandığı görülüyor. Özellikle bellek fiyatlarının düşmesinin büyük etki yaptığı kaydediliyor.

Firma özellikle tüketicilerin iki yıldan daha uzun bir sürede telefon değiştirdiği için artık telefon bölümünde yüksek kar oranları elde edemediklerini belirtiyor. Ayrıca Galaxy Fold sıkıntıları da planları bozdu. Samsung’un yılın ikinci yarısında Galaxy A serisine odaklanacağı belirtiliyor ve bu seriye daha fazla yenilik getirecek. Ortaya çıkan marka tescilleri de bunu doğrular nitelikte.