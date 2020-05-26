Intel Elkhart Lake Atom işlemcisi gün yüzüne çıktı

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Core işlemci ailesinde Sunny Cove çekirdeklerini kullanmaya devam eden Yarıiletken üreticisin ortaya çıkan yongasına göre güncel GPU’lu yeni bir Atom çözümü üzerinde çalışıyor.

Elkhart Lake işlemcileri

Elkhart Lake kod adını taşıyan Atom işlemcisinde Gen11 iGPU’su yer alabilir. Henüz tam olarak detaylanmasa da Gen11 ünitelerinin halihazırdaki iGPU’ya kıyasla daha düşük EU ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 8K60 monitörlere destek de bilinen önemli detaylardan.

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Buna karşın listelenen gömülü işlemcilerdeki grafik birimi 8K30’la sınırlı kalacağa benziyor. 2-4 çekirdek seçenekleriyle gelecek yongaların entegre bellek kontrolcüsü ise tek kanallı yapıda ve DDR4/LPDDR4 RAM’leri destekliyor.

Tremont çekirdekleri Intel’in AVX komutsetinin yer almadığı düşük güç tüketimli çözümü olarak biliniyor. Bu doğrultuda yeni yongaların TDP’leri de çekirdek sayılarına göre 6,9 ve 12 watt olarak ölçeklenmiş. Ayrıca Tremont çekirdeklerinin önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak heterojen yapıdaki Lakefield işlemcilerinde de yer alması bekleniyor.

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Son olarak Çinli elektronik satıcısının sitesinde yongaların modellerine yer verilmezken çözümlerin endüstriyel varyantları da listelenmiş. Son olarak Bu kulvardaki işlemcilerin Tjmax değerinin son kullanıcı varyantarının 105 derecelik sınırına kıyasla 5 derece fazla, 110 dereceye konumlandırılması dikkatlerden kaçmıyor.

https://www.techpowerup.com/267686/intel-elkhart-lake-atom-processor-surfaces-on-chinese-components-marketplace-tremont-meets-gen11

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