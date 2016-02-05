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Intel en büyük müşterilerinden biri olan Google'ı kaybetmek üzere

Intel, çeyrek başına 300 bin işlemci satın alan en büyük müşterisi Google'ı elinden kaçırmak üzere. Arama devi, veri merkezlerindeki sunucular için Qualcomm işlemcilerini desteklemeyi düşünüyor.
3 yıl
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İşlemci
Onur Seven
Haber Editörü
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Intel en büyük müşterilerinden biri olan Google'ı kaybetmek üzere
Bloomberg kaynaklı yeni bir rapora göre Intel, ileriye dönük olarak Qualcomm'un işlemcilerini destekleklemeyi düşünen en önemli müşterisi konumundaki Google'ı kaybetmek üzere. Konuya yakın kaynaklar, Google'ın önümüzdeki hafta düzenlenecek bir yatırımcı etkinliğinde Qualcomm'un sunucu yongalarını destekleyeceğini açıklayacağını belirtiyor. Böyle bir hamle, Intel'in hakimiyetinde olan piyasa üzerinde Qualcomm için önemli bir PR desteği sağlamış olacak.

Intel şu anda sunucu pazarındaki işlemcilerin yüzde 99'undan fazlasını sağlayan bir pozisyonda yer alıyor. IDC verilerine göre, işlemci devinden çeyrek başına 300 bin işlemci satın alan Google, HP ve Dell'in ardından Intel'in en büyük müşterilerinden biri durumunda. Google kanadındaki iş kaybı, Intel'i çökertmeyecek elbette ancak şirket için temel anlamda bir darbe olacaktır. Çünkü sunucu işi faaliyetleri, Intel gelirlerinin neredeyse yarısını oluşturuyor.

Planlar henüz kamuoyuna açıklanmış değil. Kaynaklara göre iki şirket bazı tasarım çalışmaları konusunda bir araya gelmiş durumda. Google, arama motoru için yeterince güçlü Qualcomm işlemci sağlanabileceğine ikna olması durumunda bir işbirliği başlatacak. Bu durum daha önce Google'ın veri merkezlerinde kullanılan işlemcilerin neredeyse tamamını tedarik edebilmek için 2006 yılında Advanced Micro Devices (AMD) ile çekişen Intel için ilginç bir değişim olacak.

Öte yandan Qualcomm, Apple dışındaki akıllı telefonlar için yonga seti üreterek akıllı telefon satışlarındaki artış ve PC satışlarının düşüşüyle birlikte Intel üzerinde bir avantaj sağlamış durumda. Akıllı telefon pazarındaki satışların 2018'de yıllık 1.8 milyar adede yükselmesi bekleniyor. Tüm bunların yanında Bloomberg, Google'ın kendi sunucularındaki Intel işlemcileri Qualcomm'a dönüştürme sürecini nispeten hızlandıracak bir yazılım hazırladığını da bildiriyor.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-03/google-said-to-endorse-qualcomm-s-fledgling-server-chip-efforts-ik6ud7qg Yorum Yaz
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oktayakgoz 3 yıl en beğenilen
intel düşmanları qualcomm dosları oldular. Microsoft düşmanları Google dostu oldular.
sizin dostunuzda düşmanınızda made in usa
ne oldu intel.... tarzı mesajlar atıp kendinize güldürmeyin piyasayı değiştiriyorlar. microsoftun yerine Google intelin yerine qualcomm.
intel düşmanları qualcomm dosları oldular. Microsoft düşmanları Google dostu oldular.sizin dostunuzda düşmanınızda made in usane oldu intel.... tarzı...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Yaaa intel kardeş çok rahat "nasıl tekel oldum ama" diyordun?
1 Yanıt Yanıtla +14
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Gray Code 3 yıl
Rekabet her zaman iyidir. Google'ı tebrik ediyorum.
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1 Avatar
kadirirdem 3 yıl
Google' ı tebrik etmek lazım bence...
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AC_Hawker 3 yıl
qualcomm masaüstü işlemciside üretsin. üç şirket amma çekişir haa
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tahir40 3 yıl AC_Hawker
AC_Hawker

qualcomm masaüstü işlemciside üretsin. üç şirket amma çekişir haa

O iş öyle değil. Intel x86 lisansı vermediği sürece Qualcomm PC'lerde kullandığımız Windows uyumlu işlemcilerden üretemez. Olay aslında yıllar öncesi kurulan bir düzene dayanıyor. intel vaktiyle Dell IBM gibi PC üreticileri ve Microsoft'u rekabet ortamı olacağı ve Intel'e mecbur kalmayacakları konusunda ikna edebilmek için AMD ve VIA firmalarıyla X86 işlemci üretebilmelerini sağlayan lisans verdi. Qualcomm bu firmalardan birini satın alırsa bile lisans anlaşmasının düşmesi söz konusu.
2 Yanıt Yanıtla +3
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oktayakgoz 3 yıl en beğenilen
intel düşmanları qualcomm dosları oldular. Microsoft düşmanları Google dostu oldular.
sizin dostunuzda düşmanınızda made in usa
ne oldu intel.... tarzı mesajlar atıp kendinize güldürmeyin piyasayı değiştiriyorlar. microsoftun yerine Google intelin yerine qualcomm.
1 Yanıt Yanıtla +17
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umut_baris 3 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

intel düşmanları qualcomm dosları oldular. Microsoft düşmanları Google dostu oldular.

sizin dostunuzda düşmanınızda made in usa

ne oldu intel.... tarzı mesajlar atıp kendinize güldürmeyin piyasayı değiştiriyorlar. microsoftun yerine Google intelin yerine qualcomm.

Biz tüketici olarak masaüstü pazarına bakıyoruz.

Dediğiniz dorğu para her türlü ABD de kalıyor.

Acı gerçek şu ki daha insanımız doların neden yükseldiğini bile bilmiyor. Cehaletle savaşmamız gerek.

ABD'de 350 dolar olan ekran kartını Türkiye'de 3 tane fiyatına neden alıyoruz? Üreten o çünkü.
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c36ab7c4 3 yıl
Her ne kadar tercihlerim hep İntel'den yana olsa da iyi olmuş iyi. Rekabet iyidir.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Yaaa intel kardeş çok rahat "nasıl tekel oldum ama" diyordun?
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Casper0416 3 yıl
dünyanın en büyük şirketini kaybetmek
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Gray Code 3 yıl
Rekabet her zaman iyidir. Google'ı tebrik ediyorum.
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