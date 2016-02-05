Intel en büyük müşterilerinden biri olan Google'ı kaybetmek üzere

Bloomberg kaynaklı yeni bir rapora göre Intel, ileriye dönük olarak Qualcomm'un işlemcilerini destekleklemeyi düşünen en önemli müşterisi konumundaki Google'ı kaybetmek üzere. Konuya yakın kaynaklar, Google'ın önümüzdeki hafta düzenlenecek bir yatırımcı etkinliğinde Qualcomm'un sunucu yongalarını destekleyeceğini açıklayacağını belirtiyor. Böyle bir hamle, Intel'in hakimiyetinde olan piyasa üzerinde Qualcomm için önemli bir PR desteği sağlamış olacak.





Intel şu anda sunucu pazarındaki işlemcilerin yüzde 99'undan fazlasını sağlayan bir pozisyonda yer alıyor. IDC verilerine göre, işlemci devinden çeyrek başına 300 bin işlemci satın alan Google, HP ve Dell'in ardından Intel'in en büyük müşterilerinden biri durumunda. Google kanadındaki iş kaybı, Intel'i çökertmeyecek elbette ancak şirket için temel anlamda bir darbe olacaktır. Çünkü sunucu işi faaliyetleri, Intel gelirlerinin neredeyse yarısını oluşturuyor.





Planlar henüz kamuoyuna açıklanmış değil. Kaynaklara göre iki şirket bazı tasarım çalışmaları konusunda bir araya gelmiş durumda. Google, arama motoru için yeterince güçlü Qualcomm işlemci sağlanabileceğine ikna olması durumunda bir işbirliği başlatacak. Bu durum daha önce Google'ın veri merkezlerinde kullanılan işlemcilerin neredeyse tamamını tedarik edebilmek için 2006 yılında Advanced Micro Devices (AMD) ile çekişen Intel için ilginç bir değişim olacak.





Öte yandan Qualcomm, Apple dışındaki akıllı telefonlar için yonga seti üreterek akıllı telefon satışlarındaki artış ve PC satışlarının düşüşüyle birlikte Intel üzerinde bir avantaj sağlamış durumda. Akıllı telefon pazarındaki satışların 2018'de yıllık 1.8 milyar adede yükselmesi bekleniyor. Tüm bunların yanında Bloomberg, Google'ın kendi sunucularındaki Intel işlemcileri Qualcomm'a dönüştürme sürecini nispeten hızlandıracak bir yazılım hazırladığını da bildiriyor.