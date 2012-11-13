Intel en hızlı işlemcisi Core i7-3970X'i ve yeni X79 anakartını duyurdu

Intel yaptığı resmi açıklama ile, ilk detaylarını daha önceki haberlerimizde verdiğimiz yüksek performanslı yeni işlemci modeli Core i7-3960X Extreme Edition'ı duyurdu. Şirket ayrıca bu işlemciye ev sahipliği yapacak üst seviye sistemler için X79 çipsetini kullanan Stormville kod adlı yeni anakart modeli DX79SR Extreme'i de donanım tutkunlarının beğenisine sunduğunu açıkladı.

Intel'in 6 çekirdekli yeni işlemcisi Core i7-3960X Extreme Edition'a, kısaca en hızlı masaüstü işlemci tanımını yapabiliriz. Hali hazırda en hızlı model olan Core i7-3960X'in yerini alan model, Sandy Bridge-E tasarımı üzerinde şekilleniyor ve iddialı özellikleriyle dikkat çekiyor. Standart olarak 3.5GHz'de çalışan ve Turbo Boost özelliği ile 4GHz'e kadar çıkabilen işlemci, her çekirdek için iki olmak üzere toplamda 12 izlek desteği sunuyor ve bu açıdan uyumluluk sergileyen profesyonel uygulamalarda hem performans artışı hem de zaman kazanımı sağlıyor.

LGA2011 soket yapısına sahip olan dolayısıyla sadece X79 anakartlarla kullanılabilen işlemci de, entegre grafik birimi bulunmuyor. Dört kanal dahil bellek kontrolcüsü 128GB'a kadar DDR3 kullanımına olana tanıyan işlemcinin Seviye 3 bellek kapasitesi ise 15MB. Isıl tasarım gücü 150 Watt olan işlemci aynı zamanda Intel'in fiyatı en yüksek masaüstü işlemci modeli unvanını da taşıyor.

Intel'in yeni anakart modeli de iddialı özelliklere sahip. "Eğer hepsi Intel ise hepsi müthiş çalışır" sloganını sık sık kullanan Intel'in yeni anakart model, performans canavarı kullanıcıları hedefliyor. Siyah renkli baskılı devre üzerinde yükselen anakart, Intel'den alıştığımız üzere pasif soğutucu üzerindeki kuru kafa tasarımı ile kaslı bir görünüm sergiliyor. 8 adet DIMM slotu ile Sandy Bridge-E serisi işlemcilerin dört kanal bellek kontrolcüsünden tam anlamıyla faydalanmayı başaran anakart, aynı zamanda AMD Crossfire ve Nvidia SLI gibi çoklu GPU kurulumlarını da destekliyor.

DX79SR Extreme kullanıcılarına ince ayar ve hız aşırtma özellikleri de sunuyor. Hem BIOS hem de Intel'in geliştirdiği masaüstü uygulaması vasıtası ile sistemin temel parametrelerini takip altına almak veya daha optimize bir kullanım için ayarlamak mümkün. USB 3.0 ve SATA-III gibi modern teknolojileri de bünyesinde barındıran anakart, Gigabit Ethernet, yüksek tanımlı ses, eSATA gibi geleneksel özellikleri de standart fonksiyonlar listesinde barındırmakta. Hız aşırtma ile 2400MHz'in üzerinde bellek frekansını destekleyen anakartın kısa süre içerisinde raflara girmesi bekleniyor.