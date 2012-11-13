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İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel en hızlı işlemcisi Core i7-3970X'i ve yeni X79 anakartını duyurdu

6 yıl
3,1b
1
29
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel en hızlı işlemcisi Core i7-3970X'i ve yeni X79 anakartını duyurdu
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Intel yaptığı resmi açıklama ile, ilk detaylarını daha önceki haberlerimizde verdiğimiz yüksek performanslı yeni işlemci modeli Core i7-3960X Extreme Edition'ı duyurdu. Şirket ayrıca bu işlemciye ev sahipliği yapacak üst seviye sistemler için X79 çipsetini kullanan Stormville kod adlı yeni anakart modeli DX79SR Extreme'i de donanım tutkunlarının beğenisine sunduğunu açıkladı.
Intel'in 6 çekirdekli yeni işlemcisi Core i7-3960X Extreme Edition'a, kısaca en hızlı masaüstü işlemci tanımını yapabiliriz. Hali hazırda en hızlı model olan Core i7-3960X'in yerini alan model, Sandy Bridge-E tasarımı üzerinde şekilleniyor ve iddialı özellikleriyle dikkat çekiyor. Standart olarak 3.5GHz'de çalışan ve Turbo Boost özelliği ile 4GHz'e kadar çıkabilen işlemci, her çekirdek için iki olmak üzere toplamda 12 izlek desteği sunuyor ve bu açıdan uyumluluk sergileyen profesyonel uygulamalarda hem performans artışı hem de zaman kazanımı sağlıyor.
LGA2011 soket yapısına sahip olan dolayısıyla sadece X79 anakartlarla kullanılabilen işlemci de, entegre grafik birimi bulunmuyor. Dört kanal dahil bellek kontrolcüsü 128GB'a kadar DDR3 kullanımına olana tanıyan işlemcinin Seviye 3 bellek kapasitesi ise 15MB. Isıl tasarım gücü 150 Watt olan işlemci aynı zamanda Intel'in fiyatı en yüksek masaüstü işlemci modeli unvanını da taşıyor.
Intel'in yeni anakart modeli de iddialı özelliklere sahip. "Eğer hepsi Intel ise hepsi müthiş çalışır" sloganını sık sık kullanan Intel'in yeni anakart model, performans canavarı kullanıcıları hedefliyor. Siyah renkli baskılı devre üzerinde yükselen anakart, Intel'den alıştığımız üzere pasif soğutucu üzerindeki kuru kafa tasarımı ile kaslı bir görünüm sergiliyor. 8 adet DIMM slotu ile Sandy Bridge-E serisi işlemcilerin dört kanal bellek kontrolcüsünden tam anlamıyla faydalanmayı başaran anakart, aynı zamanda AMD Crossfire ve Nvidia SLI gibi çoklu GPU kurulumlarını da destekliyor.
DX79SR Extreme kullanıcılarına ince ayar ve hız aşırtma özellikleri de sunuyor. Hem BIOS hem de Intel'in geliştirdiği masaüstü uygulaması vasıtası ile sistemin temel parametrelerini takip altına almak veya daha optimize bir kullanım için ayarlamak mümkün. USB 3.0 ve SATA-III gibi modern teknolojileri de bünyesinde barındıran anakart, Gigabit Ethernet, yüksek tanımlı ses, eSATA gibi geleneksel özellikleri de standart fonksiyonlar listesinde barındırmakta. Hız aşırtma ile 2400MHz'in üzerinde bellek frekansını destekleyen anakartın kısa süre içerisinde raflara girmesi bekleniyor.
Intel en hızlı işlemcisi Core i7-3970X'i ve yeni X79 anakartını duyurdu
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-dehşet- 6 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle

intel'in haberleri ilgimi çekmiyor ! :)

Konuya girip yorum atmandan anlaşılıyor zaten.
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1 Avatar
fbkaya 6 yıl
dahasıda gelir
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nurettinaz 6 yıl
Bu işlemci bir çok laptoptan çok daha pahalı olur ve bence tercih edilebilirlik açısından bir önceki seri kadar olur. İntel süpersin iyisinde be arkadaş o fiyatlar nedir öyle
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zebede 6 yıl
Begendim hatta mest etti bu hiz vaadi…
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Zero Limit 6 yıl
içerdiği usb 3.0 ve 4 adet sata 3.0 intelin kendi doğal chipsetinden mi sağlanıyor. yani bu 2. versiyon x79 falan mı? bu kısmı tam anlamadım lütfen açıklar mısınız?
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mucro 6 yıl
Islemcide Raki[psiz Bence Intel..Amd Bosuna Kurek Cekiyo
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killnOd 6 yıl
Artik yeni nesil bordlarda veya yeni nesil cpu larda hangisine eklerlerse BT4 ve Wifi-N standart olarak gelmeli diye dusunuyorum.
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E_Aydin35 6 yıl
Intel gerçekten akıllıca bir strateji ile hem anakartı hemde iişlemcisi 3970X'i aynı anda tanıtarak Intel uyumluluğu ve stabilliğine, ayrıca "bu işlemci bu anakartta çalışır" gibi iyi bir izlenim bırakmış.. 3970X krallık tahıtnı bakalım ileride hangi Ivy Bridge işlemcisine kaptıracak ? :)
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gamblerbarbo 6 yıl
anakart klasik intel gibi olmus cok asiriya kacilmamis ama kaliteli duruyor 3970X konusunda da bene 980X-990X ile ayni olay, benim bildigim tek fark clock speed artmasi ve 3960X in uretilmemesi artik. ayni fiyata satilacak gibi duruyor, hos trde kac kiside 60X vardir kac kisi 70X alacaktir o ayri konu. ama yine kaliteli bir haber +rep DH!
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-dehşet- 6 yıl
Haswell lere kadar gider artık bu işlemci.
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neos11 6 yıl
vatana gelsede alsak.%25 indirimle.
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X-FI 6 yıl
@mertderler @playstyle: evet evet hee hee hee hee ;)
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hooper 6 yıl
Uzun bir aradan sonra donanımhaberde böyle bir haber okumak yeminle şaşırdım :)
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SEO-Uzmanı 6 yıl
intel'in haberleri ilgimi çekmiyor ! :)
4 Yanıt Yanıtla
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-dehşet- 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

intel'in haberleri ilgimi çekmiyor ! :)

Konuya girip yorum atmandan anlaşılıyor zaten.
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Applejack 6 yıl SEO-Uzmanı
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intel'in haberleri ilgimi çekmiyor ! :)

hLL QnQ Xd
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yenerbalcı 6 yıl SEO-Uzmanı
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intel'in haberleri ilgimi çekmiyor ! :)

ilgini çekmiyorsa niye takip ediyorsun
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escapethelife 6 yıl
Gayet güzel bir işlemci.

@aspirin_00 çift işlemcili bilgisayarda 4 saatlik renderı 4 sn de alabiliyor musun? Neden bu işlemciden bu performansı bekledin anlamak güç. Böyle birşey imkansız.

@FoxPark genel işlem performansını arttırmak için grafik biriminden vazgeçmiş olabilirler.

Bu işlemcilerin oyun yada normal kullanıcıların kullandığı programlar için yapıldığını sanmıyorum. O yüzden bu işlemciden oyun performansı beklemek son derece saçma. Her işlemci oyun için çıkmıyor.

Örneğin iş yerimdeki bilgisayarda hem kendi bilgisayarlarımız hemde renderfarm 2011 çipsetli işlemciler kullanıyordu. Render performansı diğer işlemcilere göre yüksek ve gayet tatminkar. Güzel miktarda ram ile birlikte baya performans artışı oluyor. Yan yana 20-30 tane makine koyduğunuzda ve ağdan bağladığınızda işlem gücünü siz düşünün artık. Kısacası işlem gücüne ihtiyaç duyan profesyoneller ve şirketlerin kesinlikle tercihi olacaktır.

Bu arada ilgili olanlar için ek bilgi veriyim. 2011 çipsetli anakartların bazıları nvidia quadronun bazı modellerini çalıştırmıyor. quadro 2000 ve 3000 ile bu sorunları gördüm. 4000 ve üzerinde sorun yok sanırım tam emin değilim. Fakat bu kartlar eski olduğundan dolayı çalışmıyor galiba. Yeni serilerde sorun yok.

Edit: Şunuda eklemek istedim sadece işlem gücü ihtiyacı için (örneğin renderfarm) ekran kartının iyi olması gerekmiyor. İşlemci anakart ve ram bunlar önemli. Ekran kartı ekranı göstersin yeter, dandik veya yavaş olması önemli değil. Zaten render ayarlamaları render alma programları üzerinden yapılıyor. Programı açmaya bile gerek kalmıyor. Sadece işlem için yani.
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