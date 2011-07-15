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Intel en hızlı mobil işlemcilerini son çeyrekte pazara sunacak

7 yıl
10,4b
1
10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel en hızlı mobil işlemcilerini son çeyrekte pazara sunacak
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Intel bu yılın sonuna doğru Core i7 serisi mobil işlemcilerini güncellemeye hazırlanıyor. Seriye ekleyeceği yeni modellerle dizüstü bilgisayarlarda performans çıtasını yükseltmeyi planlayan Intel, dört yeni model sunacak. 22nm Ivy Bridge işlemcileri öncesinde Intel'in standart voltaj segmentindeki en hızlı mobil şilemcilerini oluşturacak yeni modellerin en hızlısı Core i7-2960XM Extreme Edition olacak.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 8MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan dört çekirdekli işlemci, standart olarak 2.7GHz'de görev yaparken Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak 3.7GHz'e kadar yükseltebiliyor. Isıl tasarım gücü -TDP- 55 Watt olan mobil işlemci, aynı zamanda Hyper Threading teknolojisine de destek sunuyor. 

Intel'in yeni mobil işlemcileri arasında ikinci en hızlı mode olan Core i7-2860QM, aynı Core i7-2920XM modeli gibi 2.5GHz'de çalışıyor ancak farklı olarak 45 Watt TDP değeri ile geliyor ve 100MHz daha fazla Turbo yapabiliyor. Core i7-2720QM modelinin yerini alacak olan Core i7-2760QM ise standart olarak 2.4GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.5GHz'e kadar çıkabiliyor.

Diğer üç modelden farklı olarak dört yerine çift çekirdekli tasarıma sahip olan Core i7-2640M ise 2.4GHz'de çalışıyor ve 3.5GHz'e kadar Turbo yapabiliyor. Bellek kapasitesi 4MB olan işlemci, diğer modeller gibi 650MHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 ile 1300MHz'e kadar çıkabilen HD 3000 entegre grafik birimi ile gelirken, ısıl güç tasarımı ise çekirdek sayısına bağlı olarak 35 Watt ile diğerlerinden daha düşük.

Intel'in yeni işlemcilerini son çeyrekte pazara sunması beklenirken, fiyatlar hakkında şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor. 
Intel en hızlı mobil işlemcilerini son çeyrekte pazara sunacak
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aqresv 7 yıl
HoLY.oNE
aqresv İ7-2860QM halihazirda bulunurken ve güç tüketimi daha az iken neden daha yavaş bir işlemciyi i7-2920XM adı altında (daha iyi bir işlemcinin sahip olması kod ile) piyasaya sürme ihtiyacı hissederki insan hiç anlamam...
daha yavaş derken,bi tekrar bakınız tabloya

Ben baktım da siz pek inceleyememissiniz herhalde ki böyle bir yorum yaptınız i7 2860 hızı i7 2920 den yuksek( turbo) ve güç tüketimi daha az. Arkadasın dediği gibi sadece çarpan kilidi açık. Bu da overclock severlere hitap ediyor yoksa başka bir esprisi yok. Yavaş yavastir.
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pntgrmyk 7 yıl
bunların fıyatlarıda turbo gıbı olur :D
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TiesTorN 7 yıl
Laptop için daha beklemek lazım demekki...
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Ironpumper 7 yıl
Turbo saat hızları muhteşem..
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aqresv 7 yıl
İ7-2860QM halihazirda bulunurken ve güç tüketimi daha az iken neden daha yavaş bir işlemciyi i7-2920XM adı altında (daha iyi bir işlemcinin sahip olması kod ile) piyasaya sürme ihtiyacı hissederki insan hiç anlamam...
1 Yanıt Yanıtla
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HoLY.oNE 7 yıl

aqresv

İ7-2860QM halihazirda bulunurken ve güç tüketimi daha az iken neden daha yavaş bir işlemciyi i7-2920XM adı altında (daha iyi bir işlemcinin sahip olması kod ile) piyasaya sürme ihtiyacı hissederki insan hiç anlamam...


daha yavaş derken,bi tekrar bakınız tabloya
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Lnunrub 7 yıl aqresv
aqresv

İ7-2860QM halihazirda bulunurken ve güç tüketimi daha az iken neden daha yavaş bir işlemciyi i7-2920XM adı altında (daha iyi bir işlemcinin sahip olması kod ile) piyasaya sürme ihtiyacı hissederki insan hiç anlamam...


x ile adlandırılan kod extreme işlemciyi temsil ediyor. Yani i7 2920xm de çarpan kilidi açık. Overclok yeteneği 2860 a göre çok daha iyi. Fiyat farkıda ordan geliyor. Tabi overclock yapmam etmem diyenler için gereksiz.
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murat61tr 7 yıl
Bu islemcileri telefonlara koysalar :) o gunler de gelir bu hizla
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