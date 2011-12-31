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Intel entegre grafik birimi olmayan Core i5 işlemciler hazırlıyor

7 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesinde entegre grafik birimini standart olarak sunan ve bu açıdan işlemcilerini "Visibly Smart" sloganıyla tanımlayan Intel, yakın gelecekte entegre grafik birimine sahip olmayan dört çekirdekli Core i5 işlemcilerini duyurabilir. Gelen bilgilere göre aralarında Core i5-2550K'nın da yer aldığı üç yeni işlemci modeli, grafik birimi olmadan pazara sunulacak. 
Çarpan kilidi açık olarak gelen ve bu açıdan hız aşırtma tutkunlarına göz kırpan Core i5-2550K'ya ek olarak Intel, isimlendirme açısından entegre grafik desteği sunmayan P67 çipsetinden yola çıkıldığı anlaşılan Core i5-2450P ve Core i5-2380P işlemcilerini de hazırlıyor. Standart olarak 3.1GHz'de çalışan ve Turbo Boost ile 3.4GHz'e kadar çıkabilen Core i5-2380P, çalışma frekanslar referans alındığında Core i5-2400 ile aynı çizgide yer alacak. Core i5-2450P modeli ise daha yüksek frekans ile geliyor zira standart olarak 3.20GHz'de çalışan işlemci, Turbo Boost ile saat hızını 3.5GHz'e çıkartabiliyor.
Fiyat ve çıkış tarihleri hakkında henüz net bir bilginin olmadığı yeni işlemcilerin, aynı saat hızında çalışan, entegre grafik birimine sahip mevcut modellere kıyasla daha düşük fiyata sahip olmaları bekleniyor.  

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thunderwatcher 7 yıl en beğenilen
Sonunda akl-ı selim... Üst seviye işlemci alan bir kullanıcının ayrıca ekran kartı almaması biraz tuhaf olurdu. GPU'nun CPU'ya entegre edilmesi şimdiye kadarki en kötü fikirlerdendi kanımca. Taşınabilir cihazlar için iyi bir fikir olabilir ancak masaüstü sistemler için değil. Kuşkusuz sevindirici bir haber. Ürün gamının çok bekletilmeden genişletilmesini ve i5'le sınırlı kalınmamasını diliyorum.
Sonunda akl-ı selim... Üst seviye işlemci alan bir kullanıcının ayrıca ekran kartı almaması biraz tuhaf olurdu. GPU'nun CPU'ya entegre edilmesi şimdiye kadarki ...
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BraveHeart 7 yıl
30-40$ civarında fiyatları düşürse bari.
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highgen 7 yıl
intelin ekran kartı pazarındaki payını düşürebilir




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unixachilles 7 yıl
isabet olmuş nvidia'nın sadece windowsta işe yarayan optimus teknolojisinde kurtulurum !!!!!
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dreamblue35 7 yıl
sandy mimarisini sonlandırmayacağının bir kanıtı oldu bu
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more_than_less 7 yıl
Performans olarak artış sunar ve fiyat gpu entegreli 2500k lardan ucuz olursa alına bilir.
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eozenir 7 yıl
i5 2430M notebook aldım. entegre grafikli olarak aldım. i5 olduğu halde harici ekran akrtım yok. sadece işlemciye entegre olan aldım. oyuın oynayan biri değilim. mobil sistemelr için olmalı muhakak entegre grafik. çünkü tek harici olsa pil dayanmaz ntoebook özelliğini yitirir. dahili 10 watta çalışıyor harici grafik kartı 35 wat civarında nerdeyse işlemciyle aynı watta. o zaman notebook ne işe yarayacak. masaüstü sistemlerle ilgilenmediğim için bilemem. benim için önemli olan her zaman mobilitedir.
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fendur 7 yıl
Yav arkadaş 500 tl ye işlemcimi olur. Zaten işlemci içindeki grafik birimini kullanan mı var. İ serisi alanların yarısının işlemci içinde ekran kartı olduğunu bilmediğimden eminim. Zaten son zamanlarda millet harici ekran kartını keşfettiği için (Abi harici 2 GB ekran kartı var bunda. tamamda GPU modeli ne????) harici mi olmazsa almam politikasını benimsediği için abi bu işlemcinin içinde senin o 2 GB ekran kartından daha iyi GPU var desen de almaz.
Yorumlarda da yazıldı üzere bu grafik entegre işlemcileri sadece ofis ve mltimedya blgisayarları için üretseler biz de boşu boşuna asla kullanmayacağımız grafik birimi için boşu boşuna para vermesek de İ serisi bir işlemcimiz olsa....
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Stanislas Xavier 7 yıl
Evet doğru üst model işlemciler için gereksiz fakat entegre gpu olması ne açıdan olumsuz bunu açıklayabilirse birisi sevinirim aksine yeri geldiğinde performansa ufak da olsa katkı yapıyor bu yüzden e.gpu barındırmayan işlemcilerin herhangi bir avantaja sahip olduklarını düşünmüyorum...
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DH Misafiri 7 yıl
C2D dan beri amd karşılık veremiyor, intel aldı başını gitti durmak bilmiyor...
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Want to 7 yıl
2500k alan Ekran kartıda alıyor
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Elektrox 7 yıl
@thunderwatcher sonuna kadar katılıyorum i5 2500 e sıcak bakmamamın en büyük etkisi işlemci üzerinde grafik... böyle bir işlemci alıpta ekran kartı almayan yoktur belkide sanki kasada yer yok gidip işlemci üzerinde kalablık yapıyorlar mobil için güzel bişey ama masaüstünde işlemciye bişey koymasınlar amd nin fx ini bekliyordum o çuvallayınca 2. nesil fx veya bu yeni işlemcileri düşünebilirm q9400 kullanmaya basladıktan sonra intel daha sıcak geliyor...
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escapethelife 7 yıl
Gpu nun cpu ya entegre edilmesi kötü bir fikir değil. Grafik performansını ekran kartıyla beraber çalışıp performansı arttıran bir olay. Grafik işleriyle uğraşanlar veya oyuncular için yararlı bir olay. fakat günlük kullanım için gereklimi tabiki hayır. grafik işlemci olmayan işlemcilerin çıkması çeşitlilik açısından iyi. muhtemelen entegre gpu olan işlemcilerden daha ucuza satılacaktır.
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ahmetsaid_ak 7 yıl
i3 2100K olsun,grafik işlemcisi olmasın.
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