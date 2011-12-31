Intel entegre grafik birimi olmayan Core i5 işlemciler hazırlıyor

Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesinde entegre grafik birimini standart olarak sunan ve bu açıdan işlemcilerini "Visibly Smart" sloganıyla tanımlayan Intel, yakın gelecekte entegre grafik birimine sahip olmayan dört çekirdekli Core i5 işlemcilerini duyurabilir. Gelen bilgilere göre aralarında Core i5-2550K'nın da yer aldığı üç yeni işlemci modeli, grafik birimi olmadan pazara sunulacak.

Çarpan kilidi açık olarak gelen ve bu açıdan hız aşırtma tutkunlarına göz kırpan Core i5-2550K'ya ek olarak Intel, isimlendirme açısından entegre grafik desteği sunmayan P67 çipsetinden yola çıkıldığı anlaşılan Core i5-2450P ve Core i5-2380P işlemcilerini de hazırlıyor. Standart olarak 3.1GHz'de çalışan ve Turbo Boost ile 3.4GHz'e kadar çıkabilen Core i5-2380P, çalışma frekanslar referans alındığında Core i5-2400 ile aynı çizgide yer alacak. Core i5-2450P modeli ise daha yüksek frekans ile geliyor zira standart olarak 3.20GHz'de çalışan işlemci, Turbo Boost ile saat hızını 3.5GHz'e çıkartabiliyor.

Fiyat ve çıkış tarihleri hakkında henüz net bir bilginin olmadığı yeni işlemcilerin, aynı saat hızında çalışan, entegre grafik birimine sahip mevcut modellere kıyasla daha düşük fiyata sahip olmaları bekleniyor.