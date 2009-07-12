Intel entegre grafik özellikli Atom işlemcilerinin üretimine başlıyor

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Masaüstü sistemler için Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan Intel, netbook ve nettop'lar için de yeni işlemci ve platform çözümleri üzerinde çalışıyor. Firmanın ilk detaylarına daha önceki haberlerimizde yer verdiği Pine Trail kod adlı yeni nesil netbook platformu yıl sona ermeden lanse edilmiş olacak. Firma yeni platformuyla birlikte Atom işlemci ailesinin Pineview kod adını taşıyan entegre bellek kontrolcüsüne ve entegre grafik çipine sahip olan yeni nesil modellerini de endüstrinin beğenisine sunacak.

Entegre özellikleri gelişen işlemcilerle birlikte anakartlarda tek yonga tasarımına geçecek olan Intel bu sayede, hem güç tüketiminde hem de toplam paket alanında kazanım sağlamayı ve netbook satışlarında en önemli parametrelerden birisi olan pil süresi konusunda daha ileri gitmeyi hedefliyor. Mevcut yol haritasına göre Intel'in pazara sunacağı Pineview kod adlı yeni nesil Atom işlemci ailesinin ilk örnekleri çift çekirdekli olacak. 3. çeyrek sona ermeden üretimine başlanması beklenen işlemciler, son çeyrekte pazarda olacak.

Entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik çipine sahip olan tek çekirdekli Atom işlemci modellerinin ise son çeyrekte üretim bantlarına girip önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde pazara sunulması bekleniyor. Tabii ilk etapta çift çekirdekli modellerin gelecek olması, yeni nesil nettop modellerinin de pazara erken giriş yapacağı yönünde yorumlanabilir. Maliyetleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmayan yeni nesil işlemcilerin yanı sıra Intel mevcut Atom modellerini ve platform çözümlerini de bir süre daha pazarda tutmaya devam edecek.

Önümüzdeki yılın sonuna doğruysa Intel'in, yeni nesil mikroişlemci mimarisi üzerine inşa edeceği ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı Atom işlemci modellerini kullanıma sunması bekleniyor. Henüz somut çok fazla bilginin olmadığı bu jenerasyon ile Intel'in akıllı telefon pazarını hedef alması da kuvvetle muhtemel ihtimaller arasında yer alıyor.