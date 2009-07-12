Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel entegre grafik özellikli Atom işlemcilerinin üretimine başlıyor

9 yıl
8,2b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel entegre grafik özellikli Atom işlemcilerinin üretimine başlıyor
Tam Boyutta Gör

Masaüstü sistemler için Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan Intel, netbook ve nettop'lar için de yeni işlemci ve platform çözümleri üzerinde çalışıyor. Firmanın ilk detaylarına daha önceki haberlerimizde yer verdiği Pine Trail kod adlı yeni nesil netbook platformu yıl sona ermeden lanse edilmiş olacak. Firma yeni platformuyla birlikte Atom işlemci ailesinin Pineview kod adını taşıyan entegre bellek kontrolcüsüne ve entegre grafik çipine sahip olan yeni nesil modellerini de endüstrinin beğenisine sunacak.

Entegre özellikleri gelişen işlemcilerle birlikte anakartlarda tek yonga tasarımına geçecek olan Intel bu sayede, hem güç tüketiminde hem de toplam paket alanında kazanım sağlamayı ve netbook satışlarında en önemli parametrelerden birisi olan pil süresi konusunda daha ileri gitmeyi hedefliyor. Mevcut yol haritasına göre Intel'in pazara sunacağı Pineview kod adlı yeni nesil Atom işlemci ailesinin ilk örnekleri çift çekirdekli olacak. 3. çeyrek sona ermeden üretimine başlanması beklenen işlemciler, son çeyrekte pazarda olacak.

Entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik çipine sahip olan tek çekirdekli Atom işlemci modellerinin ise son çeyrekte üretim bantlarına girip önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde pazara sunulması bekleniyor. Tabii ilk etapta çift çekirdekli modellerin gelecek olması, yeni nesil nettop modellerinin de pazara erken giriş yapacağı yönünde yorumlanabilir. Maliyetleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmayan yeni nesil işlemcilerin yanı sıra Intel mevcut Atom modellerini ve platform çözümlerini de bir süre daha pazarda tutmaya devam edecek.

Önümüzdeki yılın sonuna doğruysa Intel'in, yeni nesil mikroişlemci mimarisi üzerine inşa edeceği ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı Atom işlemci modellerini kullanıma sunması bekleniyor. Henüz somut çok fazla bilginin olmadığı bu jenerasyon ile Intel'in akıllı telefon pazarını hedef alması da kuvvetle muhtemel ihtimaller arasında yer alıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MrPerFormance 9 yıl
Vallaha atom işlemcileri güç tasarrufu sınıfına ait bir işlemci. şimdi içine grafik işlemci ve bellek kontrolcü koyduklarında bu bildik masaüstü işlemcisine dönecek. İntel ne yapmaya çalışıyor anlamış değilim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x1650Pro 9 yıl
ah amd ah bizi düşürdüğün şu hallere bak duy sesimizi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 9 yıl
intel atomlarla eski gma 950 leri kakaladı n vidia ıon ve diger firmaların çözümleri yanında zayıf kalınca satabilmek için işlemcinin içine soktu gma yı... benim bakış açım bu adam gibi grafik yongası kullansalar iyi bir yenilik derdim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 9 yıl
intel atomlarla eski gma 950 leri kakaladı n vidia ıon ve diger firmaların çözümleri yanında zayıf kalınca satabilmek için işlemcinin içine soktu gma yı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
şu intele harbiden sinir oluyorum,yapıyor kota koyuyor ve hd desteksiz dandik ekran kartlarını bilmeyen bi sürü kullanıcıya kaklıyor ne adi bir firma bu ya, haydi amd bundan faydalanda şu pazarı ele geçir ezilsin şu intel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl GIGABYTE'dan Oyun Severlere Kasa: SUMO 5115 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim