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    Intel Xeon E serisi güncellendi

    Bankalar, borsacılar, tıbbi ortamlar gibi ofis ortamları ve iş istasyonları için tasarlanan yeni Intel Xeon-E 2200 serisi işlemciler sahneye çıkıyor. İlk kez bu seride 8 çekirdek sunulacak.
    2 hf.
    1,4b
    1
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel Xeon E serisi güncellendi
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    Intel’in küçük çaplı sunucular ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon E serisi işlemciler bu hafta önemli bir güncelleme aldı. E3-2100 olarak kullanımda olan seriye yeni E-2200 işlemcileri eklendi.

    Intel Xeon-E 2200 neler sunuyor?

    Intel Xeon-E 2200 serisi hataları gideren ECC bellek desteği ve vPro desteği ile geliyor. Yine 14nm üretim sürecine sahip olan yeni modeller Coffee Lake Refresh mimarisini temel alıyor. Xeon E serisi genelde büyük satışlar yapmayan ancak Intel’in önem verdiği bir kategoride yer alan bir seri.

    Seride 8 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen 12 işlemci modeli yer alıyor ve 5GHz frekans değerine kadar çıkıyor. İlk kez 8 çekirdekli işlemcilere yer verilen Xeon E3-2200 serisi aynı zamanda bulut altyapısı için de kullanılacak.

    Ayrıca Bkz. "Bulut uygulamaları güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor"

    Seride 8 çekirdekli ve 16 izlek birimli Intel Xeon E-2288G ve E-2278G işlemcileri yer alıyor. 5GHz seviyesine çıkabilen bu işlemcilerde 16MB ön bellek ve 95W-80W şeklinde ısıl tasarım gücü yer alıyor.

    6 çekirdekli olan 5 işlemci modeli 4.9GHz seviyesine kadar çıkarken 12MB Seviye 3 ön bellek mevcut. TDP değeri 80W-95W şeklinde değişiyor. 4 çekirdekli ise 5 işlemci modeli yer alıyor. Bunlarda TDP değeri 71W-83W arasında.

    Bankalar, borsacılar, tıbbi ortamlar gibi ofis ortamları için tasarlanan işlemciler DDR4-2666MHz çift kanal bellek desteği sunuyor. Seride 16 adet PCIe 3.0 hattı varken C240 çipsetindeki 24 hat ile toplamda 40 oluyor. Intel Xeon-E 2200 serisi önümüzdeki aylarda satışa başlayacak.



    https://www.anandtech.com/show/15059/intel-launches-xeone-2200-series-for-servers-8-cores-up-to-50-ghz Yorum Yaz
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    sniper23 2 hf. en beğenilen
    Benim gördüğüm kadarı ile bu işlemciler eski Xeon E3'lerin yerine geçmiş.
    Eski E3'leri bilen bilir. 6 nesil boyunca 4 çekirdek gitmişti. Anlaşılan gene AMD sayesinde orada da 8 çekirdek mucizesi gerçekleşti.
    Benim gördüğüm kadarı ile bu işlemciler eski Xeon E3'lerin yerine geçmiş. Eski E3'leri bilen bilir. 6 nesil boyunca 4 çekirdek gitmişti. Anlaşılan gene AMD s...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    DH | equ* 2 hf.
    Vay amd..adamlar tokadı yemese 5 sene daha kıllarını kıpırdatmıcaklarmış
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    selahattın ısık 2 hf.
    birisi

    x hanımın inanılmaz değişimi fotografını atabilir mi..
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    Timeguard 2 hf.
    Mecbur kalmasa kolunu kaldırmayacakmış adamlar..

    Yanıtla +2
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    sniper23 2 hf. en beğenilen
    Benim gördüğüm kadarı ile bu işlemciler eski Xeon E3'lerin yerine geçmiş.
    Eski E3'leri bilen bilir. 6 nesil boyunca 4 çekirdek gitmişti. Anlaşılan gene AMD sayesinde orada da 8 çekirdek mucizesi gerçekleşti.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    selahattın ısık 2 hf. sniper23
    amd pasifliği olmasa kurumsal sektörde xeon e3 serisi şu an depoda küfleniyor olurdu..
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