Intel Xeon E serisi güncellendi

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Intel’in küçük çaplı sunucular ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon E serisi işlemciler bu hafta önemli bir güncelleme aldı. E3-2100 olarak kullanımda olan seriye yeni E-2200 işlemcileri eklendi.

Intel Xeon-E 2200 neler sunuyor?

Intel Xeon-E 2200 serisi hataları gideren ECC bellek desteği ve vPro desteği ile geliyor. Yine 14nm üretim sürecine sahip olan yeni modeller Coffee Lake Refresh mimarisini temel alıyor. Xeon E serisi genelde büyük satışlar yapmayan ancak Intel’in önem verdiği bir kategoride yer alan bir seri.

Seride 8 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen 12 işlemci modeli yer alıyor ve 5GHz frekans değerine kadar çıkıyor. İlk kez 8 çekirdekli işlemcilere yer verilen Xeon E3-2200 serisi aynı zamanda bulut altyapısı için de kullanılacak.

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Seride 8 çekirdekli ve 16 izlek birimli Intel Xeon E-2288G ve E-2278G işlemcileri yer alıyor. 5GHz seviyesine çıkabilen bu işlemcilerde 16MB ön bellek ve 95W-80W şeklinde ısıl tasarım gücü yer alıyor.

6 çekirdekli olan 5 işlemci modeli 4.9GHz seviyesine kadar çıkarken 12MB Seviye 3 ön bellek mevcut. TDP değeri 80W-95W şeklinde değişiyor. 4 çekirdekli ise 5 işlemci modeli yer alıyor. Bunlarda TDP değeri 71W-83W arasında.

Bankalar, borsacılar, tıbbi ortamlar gibi ofis ortamları için tasarlanan işlemciler DDR4-2666MHz çift kanal bellek desteği sunuyor. Seride 16 adet PCIe 3.0 hattı varken C240 çipsetindeki 24 hat ile toplamda 40 oluyor. Intel Xeon-E 2200 serisi önümüzdeki aylarda satışa başlayacak.

https://www.anandtech.com/show/15059/intel-launches-xeone-2200-series-for-servers-8-cores-up-to-50-ghz