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    Intel Evo ile dizüstüler hiç olmadığı kadar iddialı

    Intel Evo programına girmek isteyen dizüstü modellerinin 9 saate kadar kullanım süresi, verimli batarya, hızlı şarj, uykudan hızlı uyanma gibi özellikleri barındırması gerekiyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel Evo ile dizüstüler hiç olmadığı kadar iddialı
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    Intel’in özellikle grafik tarafında çıtayı yükselttiği Tiger Lake işlemcilerinin duyurusunu yaptığı etkinlikte özel bir program da görücüye çıktı. Intel Evo adındaki program en iyi dizüstüleri tüketiciye sunacak.

    Intel Evo nedir?

    Intel Evo programının aslında big.Little formatında çekirdekler barındıran işlemciler için hazırlandığı iddia edilmişti ancak Project Athena programının devamı olduğu anlaşıldı. Belirli şartları taşıyan dizüstü modelleri Intel Evo logosunu taşıyacak.

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    Intel Evo logosunu elde edebilmek için dizüstü markaları yoğun testlerden geçecek. Hafiflik, taşınabilirlik ve tasarım ögelerinin yanı sıra donanım tarafında da Intel’in belli başlı kriterleri yer alıyor:

    -1 saniyeden daha kısa sürede uykudan uyanma

    -Full HD sistemlerde 6 veya 9 saat gerçek hayat performansı

    -Full HD sistemlerde 30 dakika şarj ile 4 saat kullanım süresi sağlama

    -Bataryanın senaryolara göre sürekli tepki vermesi

    Intel Tiger Lake işlemcilerin odağına hazırlanan program kapsamında yukarıda sayılan kriterleri karşılayan dizüstü modelleri Intel Evo logosunu almaya hak kazanacak. Intel’in daha çok verimlilik tarafında üreticileri zorladığı anlaşılıyor. Yıl sonuna kadar farklı üreticilerden 20 dizüstü modelinin piyasada olacağı belirtiliyor. Intel ayrıca logolarını da daha sade lacak şekilde yeniledi.

    Intel Evo ile dizüstüler hiç olmadığı kadar iddialı
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    https://www.techpowerup.com/271686/intel-launches-worlds-best-processor-for-thin-and-light-laptops-11th-gen-intel-core Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 hf.
    Dizüstüler mi yoksa dizüstleri mi?
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    ccoray (Koray YILDIZ) 1 hf.
    2 dolu sayfa excel verisini işlerken şişer mi acaba bunlarda?

    10TH GEN i7-10510U kendim bu işlemciyi kullanıyorum.

    512 SSD, 8 RAM, GF MX250
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Akıllıca.
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    Mr. Jingles 1 hf.
    Saçms kriterler. Sıkıyorsa o kriterlerin içine 70 dereceyi geçmeme kıstası koysun.
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    blank42 (Mehmet Gün) 1 hf.
    Yıllardır takip ediyorum bu işlemci piyasasını, ultrabooktan beri sürekli 10 saat kullanım ve kağıt inceliğinde kasa vaat ediyorlar daha tam olarak ulaştıklarını göremedim.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Ben de Intel yeni bir platform yapacak zannettim. Üreticye sen yap ben test edip sertifika vereceğim demiş.
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    Alqu 1 hf.
    dizsüstün sen her tarafın iddia olsa baştan aşağı komple iddia olsan ne olur.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    ah be intel bey
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    Gavuzla (hasan sarı) 1 hf.
    Bravo bu i7 mi o zaman alınır kaçıncı ceneyasyondan sonra başımıza yeni bi dümen açıldı..
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