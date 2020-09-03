Intel Evo ile dizüstüler hiç olmadığı kadar iddialı

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Intel’in özellikle grafik tarafında çıtayı yükselttiği Tiger Lake işlemcilerinin duyurusunu yaptığı etkinlikte özel bir program da görücüye çıktı. Intel Evo adındaki program en iyi dizüstüleri tüketiciye sunacak.

Intel Evo nedir?

Intel Evo programının aslında big.Little formatında çekirdekler barındıran işlemciler için hazırlandığı iddia edilmişti ancak Project Athena programının devamı olduğu anlaşıldı. Belirli şartları taşıyan dizüstü modelleri Intel Evo logosunu taşıyacak.

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Intel Evo logosunu elde edebilmek için dizüstü markaları yoğun testlerden geçecek. Hafiflik, taşınabilirlik ve tasarım ögelerinin yanı sıra donanım tarafında da Intel’in belli başlı kriterleri yer alıyor:

-1 saniyeden daha kısa sürede uykudan uyanma

-Full HD sistemlerde 6 veya 9 saat gerçek hayat performansı

-Full HD sistemlerde 30 dakika şarj ile 4 saat kullanım süresi sağlama

-Bataryanın senaryolara göre sürekli tepki vermesi

Intel Tiger Lake işlemcilerin odağına hazırlanan program kapsamında yukarıda sayılan kriterleri karşılayan dizüstü modelleri Intel Evo logosunu almaya hak kazanacak. Intel’in daha çok verimlilik tarafında üreticileri zorladığı anlaşılıyor. Yıl sonuna kadar farklı üreticilerden 20 dizüstü modelinin piyasada olacağı belirtiliyor. Intel ayrıca logolarını da daha sade lacak şekilde yeniledi.

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https://www.techpowerup.com/271686/intel-launches-worlds-best-processor-for-thin-and-light-laptops-11th-gen-intel-core

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