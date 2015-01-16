Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel geçen yılı rekorlarla kapattı

4 yıl
1,2b
1
54
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel geçen yılı rekorlarla kapattı

Durgun giden bilgisayar pazarına rağmen satışlarını artırmayı başaran Intel, geçen yılı rekor gelir ile kapatmayı bildi. Pek çok bölümünde artış yaşayan firma bununla birlikte mobil pazarda kan kaybetmeye devam ediyor. 

Mali tablolara göre 2014 yılında Intel bir rekora imza atarak 55.9 milyar dolar gelir elde etti. Net kar ise yüzde 22 artarak 11.7 milyar dolara yükseldi. Geçen yılın son çeyreğinde de yıl bazında yüzde 6 artış sağlandı.

Gelire en büyük katkı 34.7 milyar dolar ile PC İstemci grubundan geldi. En büyük artışı ise Nesnelerin Interneti grubu yüzde 19 ile yaşadı. Intel'in Quark işlemci ve Edison geliştirici kartı gibi teknolojilerle giyilebilir cihaz pazarına yönelik hamlesi geçen yıl karşılık bulmuş gibi görünüyor. 

Bununla birlikte Mobil ve İletişim bölümünde tam bir yıkım yaşanıyor. Yıllık yüzde 85 gerileyen gelirler 202 milyon olurken, bölümün şimdiye kadar ki kaybının 4 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Firma geçen yıl mobil pazara önemli yatırımlar yapmış ve hatta 64-bitlik Android 4.4 işletim sistemini kendi yongasetleri için ilk geliştiren firma olmuştu. Ancak halen mobil pazara ağırlığını koyamadı.

Intel bu yıl Broadwell tabanlı masaüstü işlemcileri ile birlikte Cherry Trail adıyla mobil sektöre yönelecek. Muhtemelen bu yıl Intel'in mobil pazardaki başarısı mobil bölümün de kaderini belirleyecek. 

http://www.androidauthority.com/intel-revenue-2014-580873/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
panter20 4 yıl
Apple i-coplerde intel kullandigi an isler iyi kizisacak.

Edit: yeni fark ettim;

İ-phone, İ-ntel;

Guzel oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ResVR 4 yıl
en büyük gelir kysmynyn 34.9 milyar dolarynyn pc kysmyndan gelmesi ?a?yrtmady. Kar?ysynda rakip kalmady maalesef. AMD bu sene de i?lemci çykarmayacak masaüstü için. Anla?ylan amd kullanan kim varsa i?lemci de?i?tirdi?inde Intel alacak fiyatlary el yakmasa bari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ezio Auditoré 4 yıl
PC grubunda tekel olmaya yakınsın fakat mobil grubunda yokları oynuyorsun. Bu nasıl bir iştir anlamadım. Koca INTEL, ARM mimarisi ile başa çıkamıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Intel bu sene mobil platformda yükselecek bak görürsünüz


Zaten pc işlemcilerine laf yok, onlar gereğinden bile daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karayulun 4 yıl
piyasayı ele geçirmişler. şeytani bir şirket. kullanıcılardan bilen bilir ki en çok yongaseti sorunu çıkaran inteldir.
örnek verelim: masaüstünde sağ tıklayınca bekleme oluyor ve yenile kutusu geç açılıyor. 1-2 ve 3'üncü nesil işlemcili bazı çeşitlerinde bu sorunlar var idi. bir çok bilgisayarda karşılaştık. dördüncü nesilde henüz karşılaşmadık.
her neden ise, tekelciliği bir kenara, intel'in hataları görülmemekte ve dile getirilmemekte. intel tam bir sahtekar kazıkçı-tekelci bir şirket. ve böyle şirketlerin de sonu olumlu olmayacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre350z 4 yıl
sırf şu marka fanboyları yüzünden foruma giresim yok sadece haberlere bakıp çıkıyorum. gerçekten işe yaramaz bilgi kirliliği yapanlarla doldu bu forum. iyileri yokmu var tabikide.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 4 yıl
Yalan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sanat Günesi 4 yıl
Özellikle oyun için önümüzdeki yıllarda işlemci yüküne duyulan ihtiyaç ciddi derecede azalacak. Yani dx12 ile 4 çekirdekli orta seviye işlemciler rahatlıkla yetebilir. Bu durumda oyun için 1000-1500 liralık cpu alanların rengi değişebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HumWE 4 yıl
Ayni mala sentetik yalani ile 2 kati para alican kisa zamanda köşe+×÷=intel
İnsanlar bezer seylere 2 kat para öderse intel ulke bile kurar hadi hayirli isler :))))))))


youtu.be/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senju hashirama 4 yıl HumWE
HumWE

Ayni mala sentetik yalani ile 2 kati para alican kisa zamanda köşe+×÷=intel
İnsanlar bezer seylere 2 kat para öderse intel ulke bile kurar hadi hayirli isler :))))))))


youtu.be/...

aynı kullanıcıda bu videolarda var.keşke amdyi övücem diye komik duruma düşmeseydin

youtube.com/...

youtube.com/...
4 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
Darphane resmen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 4 yıl
aslında gerçek hayat kullanımında bana kalırsa intel snapdragondan daha iyi enerji tüketimi hariç nm küçüldükçe arm ve x86 arasında fazla bir ucurum kalmadı yakında arm tasarım çöp olur belki x86 karşışında suan onları tutan tek şey enerji tüketimi amd ye gelirsek apular güzel ama tek çekirdek performansı cok zayıf orta sınıf için apu diyolar bi hesaplıyosun a10 7850 k ile i3 4130 r7 250 aynı paraya gelmiş sebep ne peki amd anakartlar pahalılar(işe yarıçak olanlar) ayrıca performans için apuya en az 1866 mhz ram koymalısın oda demek oluyo 60 70 tl exra masraf ayrıca amd nin ag performansıda düşük örnegin diskless sistemi kurçan intel 35 saniyede açarken amd 45 saniyeyi buluyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 4 yıl
ben de intel aldım benim de katkım var orakama :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1227 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, intel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Zamansız" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Bu uygulama ile Home tuşunu hiç bir zaman kullanmayacaksınız. "Swipe Home Button İnceleme” 4 yıl Corsair Vengeance LPX DDR4 2800MHz 16GB Bellek Video İnceleme 4 yıl UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları artık Tivibu'da; TRT ve Tivibu 4K yayınlara başlıyor [Özel Değerlendirme] 4 yıl Microsoft ve Markafoni teknoloji ortaklığı 4 yıl Nova Launcher hakkında her şey "Nova Launcher inceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim