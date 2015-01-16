Intel geçen yılı rekorlarla kapattı





Durgun giden bilgisayar pazarına rağmen satışlarını artırmayı başaran Intel, geçen yılı rekor gelir ile kapatmayı bildi. Pek çok bölümünde artış yaşayan firma bununla birlikte mobil pazarda kan kaybetmeye devam ediyor.





Mali tablolara göre 2014 yılında Intel bir rekora imza atarak 55.9 milyar dolar gelir elde etti. Net kar ise yüzde 22 artarak 11.7 milyar dolara yükseldi. Geçen yılın son çeyreğinde de yıl bazında yüzde 6 artış sağlandı.





Gelire en büyük katkı 34.7 milyar dolar ile PC İstemci grubundan geldi. En büyük artışı ise Nesnelerin Interneti grubu yüzde 19 ile yaşadı. Intel'in Quark işlemci ve Edison geliştirici kartı gibi teknolojilerle giyilebilir cihaz pazarına yönelik hamlesi geçen yıl karşılık bulmuş gibi görünüyor.





Bununla birlikte Mobil ve İletişim bölümünde tam bir yıkım yaşanıyor. Yıllık yüzde 85 gerileyen gelirler 202 milyon olurken, bölümün şimdiye kadar ki kaybının 4 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Firma geçen yıl mobil pazara önemli yatırımlar yapmış ve hatta 64-bitlik Android 4.4 işletim sistemini kendi yongasetleri için ilk geliştiren firma olmuştu. Ancak halen mobil pazara ağırlığını koyamadı.





Intel bu yıl Broadwell tabanlı masaüstü işlemcileri ile birlikte Cherry Trail adıyla mobil sektöre yönelecek. Muhtemelen bu yıl Intel'in mobil pazardaki başarısı mobil bölümün de kaderini belirleyecek.

http://www.androidauthority.com/intel-revenue-2014-580873/