Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Visual Studio ilk ön izleme sürümü MacOS için yayınlandı

Visual Studio ortamını kullanan ancak bir MacOS bilgisayarı olduğu için sanal makine gibi farklı yollara başvurmak zorunda kalan geliştiriciler nihayet rahat bir nefes alabilecek.
2 yıl
1,8b
1
16
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft’un uzun yıllardır Windows işletim sistemine özgü olarak kullanımda olan kodlama platformu Visual Studio nihayet Mac yolculuğuna başlıyor. İlk ön izleme sürümü MacOS kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Tüm Platformlara Yönelik

Microsoft’un en önemli geliştirici araçlarından birisi olan Visual Studio, Windows sürümünde de olan IntelliSense, Xamarin geliştirme araçları gibi önemli bileşenleri MacOS kullanıcılarına da sunacak. Böylece Mac kullanıcıları iOS, Android, Windows ve MacOS için kolay bir şekilde uygulama geliştirebilecekler.

Aslında Visual Studio’nun MacOS platformuna gelişi için hazırlıklara yılın ilk aylarında başlanmıştı. Microsoft’un satın aldığı Xamarin geliştirme platformunun patronu Nat Friedman, Mac üzerinde Visual Studio’yu temsil etme düşüncesinin olduğunu dile getirmişti. O günden bu yana Xamarin üzerinde farklı optimizasyonlar yapılarak Visual Studio için hazır hale getirildi.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, Linux Vakfı'nın platin üyesi oldu"

Satya Nadella yönetiminde büyük açılımlara imza atan Microsoft önce .Net plaformunu açık kaynak haline getirdi. Sonra ise Linux Vakfı’na katılarak büyük bir bağış da yaptı. Önceki gün de SQL Server Next önizlemesi Linux için başlamıştı.

 

https://www.visualstudio.com/vs/visual-studio-mac/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tmk20 2 yıl en beğenilen
benzer hareketleri apple dan da bekleriz, xcode windows platformunda görmek isteriz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gus Fring 2 yıl
usb type-c çeviricisinden bile 280 lira düdükleyen appledan windows için xcode yayınlamasını mı bekliyosunuz?

ha olsa seviniriz tabi ama mümkünatı yok bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 2 yıl
Darısı Apple'ın başına, IOS SDK'ini Windows'a vermiyor, insanlara zorla mac satmaya çalışıyor. Firmalar karşılıklı destek sunmalı, yoksa tek taraflı
Microsoft bunu yaparsa Microsoft zarar görür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Befega19 2 yıl
Sırf Visual Studio için MacBook'a Windows kurmuştum. O zaman macOS Sierra'ya döneyim

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Slifer45 2 yıl
İndirdim. Beklediğimden güzel olmuş. Konsol uygulamasından tut asp.net mvc framework bile var
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JSDeveloper 2 yıl Slifer45
Slifer45
İndirdim. Beklediğimden güzel olmuş. Konsol uygulamasından tut asp.net mvc framework bile var

MVC de razor yazılamıyor nedense. Dll leri ekliyor fakat örneğin @Html.ActionLink hata veriyor.

Denediniz mi ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fenestramundi 2 yıl
Peki bu sürecin sonunda bu paltformda yazılmış ve bugün Windows için olan uygulamaların yarın Mac üzerinde çalışma şansı olacak mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 2 yıl
sanırım c sharp java nın yerini almaya çalışıyor ama zor arada 5 kat fark var tiobe.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pUnduli 2 yıl
Şaka maka Visual Studio teoride cross-platform konusunda bayağı aşama katetti. Olumlu olarak Windows Applere yansır umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 2 yıl
Visual Studio 2015 Enterprise lisansım var macos'taki sürüm içinde kullanabilir miyim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tmk20 2 yıl en beğenilen
benzer hareketleri apple dan da bekleriz, xcode windows platformunda görmek isteriz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 2 yıl
Güzel. Raspberry-pi de visual studio çalışmaya başladığında çok daha güzel olacak. Böylece GTX670 i raspberyy pi ye takıp cluster computing yapabileceğiz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkant1 2 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

Güzel. Raspberry-pi de visual studio çalışmaya başladığında çok daha güzel olacak. Böylece GTX670 i raspberyy pi ye takıp cluster computing yapabileceğiz.

"Raspberry ile cluster computing yapacağım bu yüzden Visual Studio'nun Raspberry'ye gelmesini bekliyorum"
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1842 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, visual studio for mac ve
4 etiket daha visual studio Diğer Yazılım Yazılım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Xiaomi’nin işlemcisi çok yakın 2 yıl Nvidia GTX1070 Founders Edition incelemesi "1.9GHz'e varan hızıyla başarılı 2K performansı" 2 yıl Airbnb ile para kazanmak mümkün oluyor 2 yıl Nokia geri dönüyor: 2017 bir kez daha doğrulandı 2 yıl OLED ekranlı iPhone ile ilgili yeni bilgiler 2 yıl Renault Talisman 2017 Business Car seçildi 2 yıl Tesla’nın elektrik üreten çatıları, normal çatıdan daha ucuz 2 yıl 9GAG’deki Türkiye paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü 2 yıl ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 sızdırıldı 2 yıl Dolardaki artış teknolojik ürünlerin fiyatını nasıl etkileyecek? 2 yıl Xiaomi Mi Mix Mini söylentileri başladı 2 yıl Türk mühendislerden trafik yoğunluğunu bitirecek uygulama 2 yıl AMD Zen işlemciler 17 Ocak’ta geliyor 2 yıl Gök Sarayı'ndaki Çinli taykonotlar işte böyle Dünya'ya döndü (Video) 2 yıl Volkswagen’in elektrikli aracı e-Golf yenilendi 2 yıl Amazon'dan Müslüman ve Hristiyan dostluğunu anlatan sıra dışı reklam 2 yıl Nvidia’nın son driverlarında bir çok sorun baş gösterdi 2 yıl iPhone'un tüm arama geçmişini gizlice kaydettiği iddia ediliyor 2 yıl Milli Savaş Tankımız Altay ile ilgili her şey, tüm merak edilenler! 2 yıl iPhone fiyatları artabilir: iPhone'lar artık ABD'de mi üretilecek? 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Visual Studio ilk ön izleme sürümü MacOS için yayınlandı Sonraki Google’dan Star Wars temalı Cardboard 2 yıl Kong’dan yeni fragman: Canavar sayısı artıyor 2 yıl Kavisli ekranlı bir telefon da Vivo’dan 2 yıl SQL Server, Linux’a geldi 2 yıl Tüm Apple mağazalarında ücretsiz kodlama saati atölyeleri 2 yıl Apple, AppStore’da video içerikler için indirim hazırlığında 2 yıl Fruit Ninja ekibinden Dan the Man 2 yıl BMW’de hava yastığı kabusu: 33 bin 600 araç geri çağrılıyor 2 yıl Amazon’un mobil uygulaması artık paket içeriğini de gösteriyor 2 yıl Qualcomm Snapdragon 835 duyuruldu: Samsung ile büyük ortaklık 2 yıl Elon Musk'tan tüm dünyaya yüksek hızda internet bağlantısı getirecek çılgın proje 2 yıl Western Digital'in SSD sürücüleri ülkemizde 2 yıl Microsoft, Linux Vakfı'nın platin üyesi oldu 2 yıl Beyin ile kaslar arasındaki kablosuz bağlantı felçe çözüm olabilir 2 yıl Google PhotoScan ile eski fotoğraflarınızı saniyeler içerisinde dijital ortama aktarın 2 yıl Alfa Romeo Stelvio: İtalyan üretici ilk SUV modelini tanıttı 2 yıl Intel üst seviye Xeon E5-2699A V4 işlemcisini duyurdu 2 yıl Sony Xperia XZ avantajlı paketi Türk Telekom'da 2 yıl Marvel dizilerine bir yenisi daha ekleniyor: The Inhumans 2 yıl Motorlu taşıtlar için ÖTV tasarısı TBMM’de kabul edildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim