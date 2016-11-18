Visual Studio ilk ön izleme sürümü MacOS için yayınlandı

Microsoft’un uzun yıllardır Windows işletim sistemine özgü olarak kullanımda olan kodlama platformu Visual Studio nihayet Mac yolculuğuna başlıyor. İlk ön izleme sürümü MacOS kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

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Microsoft’un en önemli geliştirici araçlarından birisi olan Visual Studio, Windows sürümünde de olan IntelliSense, Xamarin geliştirme araçları gibi önemli bileşenleri MacOS kullanıcılarına da sunacak. Böylece Mac kullanıcıları iOS, Android, Windows ve MacOS için kolay bir şekilde uygulama geliştirebilecekler.

Aslında Visual Studio’nun MacOS platformuna gelişi için hazırlıklara yılın ilk aylarında başlanmıştı. Microsoft’un satın aldığı Xamarin geliştirme platformunun patronu Nat Friedman, Mac üzerinde Visual Studio’yu temsil etme düşüncesinin olduğunu dile getirmişti. O günden bu yana Xamarin üzerinde farklı optimizasyonlar yapılarak Visual Studio için hazır hale getirildi.

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"Microsoft, Linux Vakfı'nın platin üyesi oldu"

Satya Nadella yönetiminde büyük açılımlara imza atan Microsoft önce .Net plaformunu açık kaynak haline getirdi. Sonra ise Linux Vakfı’na katılarak büyük bir bağış da yaptı. Önceki gün de SQL Server Next önizlemesi Linux için başlamıştı.