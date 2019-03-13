Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel yeni iç bağlantı standardı CXL’i duyurdu

İşlemci veya grafik birimi ile diğer yongalar arasında daha hızlı veri iletimi sağlayacak Compute Express Link gen 1 – CLX 1.0 teknolojisi duyuruldu. Intel işin başında.
2 ay
3,8b
2
2
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel yeni iç bağlantı standardı CXL’i duyurdu

Bugün bilgisayar sistemleri ve çevre birimlerinin hızlı iletişimi kadar bileşenlerin de birbiri ile iletişimi önem taşıyor. Bu konuda AMD ve Nvidia gibi devlerin kullandığı kendi iç bağlantı teknolojileri mevcuttu. Intel ise biraz daha açık bir çözüm geliştirdi.

CXL 1.0 standardı nedir?

İşlemcinin veya grafik biriminin diğer bileşenlerle yüksek hızlarda iletişim kurması performansı da etkiliyor. Nvidia iletişim için NVLink teknolojisini kullanırken AMD ise InfinityFabric teknolojisini kullanıyor. Genelde firmalar teknolojilerini paylaşmıyor ancak AMD geçen yıl Gen-Z adında yeni bir iç bağlantı teknolojisi geliştiren konsorsiyuma katılmıştı.

Ayrıca Bkz. "Kuralları ihlal eden yöneticilere Google’ın tolerans göstermesi davalık oldu"

Intel ise bu anlamda kendi çalışmalarını yürütüyor. Yaklaşık 4 yıldır Huawei, Cisco, Alibaba, Microsoft, Dell, Facebook gibi firmalarla oluşturduğu CXL Konsorsiyumu aynı adlı iç bağlantı teknolojisini geliştiriyor. Açık kaynak olarak geliştirilen Compute Express Link gen 1 – CLX 1.0 teknolojisi PCIe 5.0 standardını temel alıyor.

Hat başına 32Gbps veri aktarım hızına sahip olduğu tahmin edilen CXL 1.0 standardı elektrik ara yüzü ve fiziksel katman olarak önceki PCIe standartları ile uyumlu. Böylece veri merkezlerinde yükseltme maliyetleri düşmüş olacak.

CXL 1.0 standardı soketli veya slotlu olarak kullanılabilecek. Ayrıca gömülü ara birim olarak da üçüncü bir seçenek olacak. Geniş bir firma desteği olduğu için CXL standardının yaygın olarak kabul göreceği tahmin ediliyor. Hali hazırda CXL 2.0 için çalışmalar başlamış durumda. CXL 1.0 standardı ise konsorsiyumun kullanımına sunuldu.

 

https://www.techpowerup.com/253534/intel-releases-compute-express-link-cxl-1-0-new-interconnect-protocol-that-enables-pcie-gen-5-0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cokbaska 2 ay
Thunderbolt gibi bunda da açık çıkmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Hmmm :/
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Intel grafik yazılımı daha iyi bir ara yüze kavuşuyor 2 ay TEMSA: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır 2 ay Yonga üretim süreçleri geliştikçe Japonların hakimiyeti artıyor 2 ay Android uygulama yansıtma Windows Insider programına geldi 2 ay Kılıflar, kablosuz şarj özelliğine kavuşuyor: Spigen ile konuştuk 2 ay Corsair farklı ihtiyaçlara yönelik iki yeni orta boy kasasını duyurdu 2 ay Black Shark 2 modeli espor odaklı batarya teknolojileri ile gelecek 2 ay Twitter'da fotoğraf paylaşmak çok daha kolay hale geliyor 2 ay Chrome'un Android versiyonundaki veri tasarrufu modu artık HTTPS siteleri de hızlandırıyor 2 ay Alphabet'in yapay zeka destekli Chrome uzantısı, kötü amaçlı yorumları tespit edebiliyor 2 ay Tesla, Model 3 araçlarına pil üretmesi içi Çinli CATL şirketi ile görüşüyor 2 ay İstanbul’da metrolara bedava internet, girişimcilere 500 milyon TL destek 2 ay Redmi, 18 Mart etkinliğinde akıllı telefon dışında farklı bir ürün tanıtabilir 2 ay Google, GDC 2019’da “oyunun geleceğini” görmeye davet ediyor 2 ay Microsoft, Windows 7 ve Office desteğinin sonlanacağını kullanıcılara bildirimlerle duyuracak 2 ay Ulaştırma Bakanlığı, Boeing 737 MAX uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı 2 ay Google’ın sesle yazma özelliği çevrimdışı çalışabilecek 2 ay Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçmeyeceği iddia ediliyor 2 ay Mozilla, Firefox Send’i genişletilmiş özellikleriyle duyurdu 2 ay Huawei P30 Pro’nun Geekbench ve AnTuTu testi görüldü, bazı özellikleri belli oldu 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Intel yeni iç bağlantı standardı CXL’i duyurdu Sonraki Windows 10 sorun çıkaran güncellemeleri kendisi tespit edip kaldıracak 2 ay Netflix, 'Bandersnatch' benzeri yeni interaktif içerikler üzerinde çalışıyor 2 ay Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar'ın bir sonraki modeli SUV olacak 2 ay HTC, Android Pie güncelleme takvimini açıkladı 2 ay Mars'ta gün batımı nasıl görünüyor? İşte InSight'ın yakaladığı görüntü 2 ay Google'ın mesajlaşma platformu Allo bugün itibarıyla kapanıyor 2 ay Toyota, oto hırsızlarını biber gazıyla engelleyecek 2 ay ABD, Almanya'yı Huawei teknlojilerini kullanmaması konusunda tehdit etti 2 ay Huawei Nova 4e modelinin basın görselleri ortaya çıktı 2 ay AnTuTu’nun yeni sürümü akıllı telefon üreticilerinin hile yapmasını engelleyecek 2 ay Huawei P30 serisinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı 2 ay İTÜ’den elektrik arızalarına karşı yapay zekâlı önlem 2 ay Anker’in Airpods rakibi kulaklığı Türkiye’de satışa sunuldu 2 ay Kısa Devre | Güle güle Intel 2 ay İşte Toyota'nın Ay'a göndereceği dev keşif arabası 2 ay Türk Hava Yolları, 157 kişinin öldüğü kazanın ardından Boeing 737 MAX uçuşlarını durdurdu 2 ay Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma! 2 ay Yeni Fortnite güncellemesi ile çapraz platform mücadelesi sertleşiyor 2 ay Kuralları ihlal eden yöneticilere Google’ın tolerans göstermesi davalık oldu 2 ay Kırık cep telefonu ekranlarını onaran yerli girişim Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim