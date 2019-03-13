Intel yeni iç bağlantı standardı CXL’i duyurdu

Bugün bilgisayar sistemleri ve çevre birimlerinin hızlı iletişimi kadar bileşenlerin de birbiri ile iletişimi önem taşıyor. Bu konuda AMD ve Nvidia gibi devlerin kullandığı kendi iç bağlantı teknolojileri mevcuttu. Intel ise biraz daha açık bir çözüm geliştirdi.

CXL 1.0 standardı nedir?

İşlemcinin veya grafik biriminin diğer bileşenlerle yüksek hızlarda iletişim kurması performansı da etkiliyor. Nvidia iletişim için NVLink teknolojisini kullanırken AMD ise InfinityFabric teknolojisini kullanıyor. Genelde firmalar teknolojilerini paylaşmıyor ancak AMD geçen yıl Gen-Z adında yeni bir iç bağlantı teknolojisi geliştiren konsorsiyuma katılmıştı.

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Intel ise bu anlamda kendi çalışmalarını yürütüyor. Yaklaşık 4 yıldır Huawei, Cisco, Alibaba, Microsoft, Dell, Facebook gibi firmalarla oluşturduğu CXL Konsorsiyumu aynı adlı iç bağlantı teknolojisini geliştiriyor. Açık kaynak olarak geliştirilen Compute Express Link gen 1 – CLX 1.0 teknolojisi PCIe 5.0 standardını temel alıyor.

Hat başına 32Gbps veri aktarım hızına sahip olduğu tahmin edilen CXL 1.0 standardı elektrik ara yüzü ve fiziksel katman olarak önceki PCIe standartları ile uyumlu. Böylece veri merkezlerinde yükseltme maliyetleri düşmüş olacak.

CXL 1.0 standardı soketli veya slotlu olarak kullanılabilecek. Ayrıca gömülü ara birim olarak da üçüncü bir seçenek olacak. Geniş bir firma desteği olduğu için CXL standardının yaygın olarak kabul göreceği tahmin ediliyor. Hali hazırda CXL 2.0 için çalışmalar başlamış durumda. CXL 1.0 standardı ise konsorsiyumun kullanımına sunuldu.