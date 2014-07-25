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Intel, güvenliği ön planda tuttuğu yeni SSD Pro 2500 ailesini tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel, güvenliği ön planda tuttuğu yeni SSD Pro 2500 ailesini tanıttı

SSD çözümleri konusunda önemli ürünlere imza atan yongadevi Intel, güvenlik teknolojilerini ön planda tuttuğu yeni SSD Pro 2500 sürücü ailesini lanse etti. 

SSD Pro 2500 ailesinde hem 2.5 inçlik hem de M.2 formatında farklı kapasitelerde SSD modelleri yer alıyor. Güvenlik yönetimi ile aile daha çok kurumlara hitap ediyor. 

Güvenliği donanım bazında başlatan ailede 256-bit AES donanım şifrelemesi kullanılmış. Ayrıca kurumlara yönelik izinsiz erişimlere engel olan OPAL 2.0 standardı ve BitLocker tarafından sağlanan hızlı şifreleme yöntemi Microsoft eDrive teknolojisi de ailede yerini alıyor. Yeni sürücüler uzakten erişim yoluyla da yönetilebiliyor. 

Performans tarafında ise aile 540MB/s okuma hızı ve 490MB/s yazma hızı sunarken, 4K okuma hızı 48000 IOPS, 4K yazma hızı da 80 000 IOPS olarak gerçekleşiyor. Modeller problemsiz çalışma dilimlerinde - MTBF 1.2 milyon saate imza atıyor ve 5 yıl garanti ile geliyor. Fiyatlandırma ise 120GB için 95$, 180GB için 130$, 240GB için 160$ ve 480GB için 305$ şeklinde sıralanıyor.  

http://www.zdnet.com/intel-launches-ssd-pro-2500-family-of-hardware-based-self-encrypting-drives-7000031887/ Yorum Yaz
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X-FI 5 yıl
intel ve samsung piyasadaki diğer markalardan çok daha hızlı ve reliable, stabil ssdler üretiyor..
240-256 gb modellerde baya ucuzlamış 1-2 sene önceye nazaran :)
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abdulmusavvir 5 yıl
1 yıldır, 1 TB SSD'ler 399 dolar, 1 dolar indirim bile yapmıyorlar, bu ortamda ssd güvenliğini dert eden henüz ben görmedim, her gelen neden bu meretin fiyatı düşmüyor diyor.
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Batuist 5 yıl
Başlıktan normalde intelin ürettiği ssd'lerde güvenliği önemsemediğini çıkarabilir miyiz?
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Turkforce 5 yıl
@Virinom;
Microsoft bir kaç yıl önce belirli devletlerle anlaşma yaparak bitlocker için çözüm araçlarını verdi.Bitlocker çözümsüz bir şifreleme değil.
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Virinom 5 yıl
Bir zamanlar BitLocker'da da backdoor olduğu söyleniyordu. Tavsiyem TrueCtypt'den şaşmayın.
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BARIŞ55 5 yıl
Intel ve güvenlik. Yersen.

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1BilimAdamı 5 yıl
''NSA intel işbirliği ile hazırlanmıştır.''
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