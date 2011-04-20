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Intel hız kesmiyor; İlk çeyrekte tüm ürün gruplarında çift haneli büyüme gerçekleştirdi

8 yıl
8,9b
1
10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcileri için hazırladığı 6 serisi yonga setlerindeki tasarım hatasından ötürü tüm üretimi durduran ve revizyon güncellenmesine gitmek zorunda kalan Intel, 700 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında maliyete neden olduğu belirtilen bu hataya rağmen finansal performansından ödün vermedi ve bir kez daha güçlü sonuçlara imza attı. Açıklanan sonuçlara göre Intel'in gelirleri, geçtiğimiz yılın son çeyreği ile kıyaslandığında %12, geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %25 oranında artış gösterdi.

Intel'in aynı dönemdeki net kârı ise bir önceki çeyreğe göre ciddi bir değişiklik göstermezken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 artış ile 3.2 milyar dolara yükseldi. Intel tepe yöneticisi Paul Otellini konuyla ilgili açıklamasında, ilk çeyrek gelirinin tüm zamanların rekoru olduğunu, Intel'in tüm büyük ürün gruplarında ve tüm coğrafyalarda çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmayı başardığını söyledi. Intel içerisinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte ise 12.8 milyar dolar (+/- 500 milyon dolar) gelir elde edeceğini öngörüyor.


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dreamblue35 8 yıl
amd intel' e rakip olması için kaiteli üretim yapması gerekli reklam ile göz boyamamalı kesin ve net olmalı zamanında ben de amd kullanıyordum amd şöyle amd böyle ama performans ! benim gözümde amd bitti neden 3 tane amd sistem değiştirdim 1 tane intel? sizce neden
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napolyon94 8 yıl
ya ben via ya acıyorum:D
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emre_x 8 yıl
Intel şu anda AMD'den daha kötü ürünler çıkartsa bile sadece ismi bile satmasına yetiyor.
@AnarcHiest arkadaşın dediği gibi hem baskıcı politikası hemde sert reklam anlayışı Intel'in her zaman bir adım önde olmasını sağlıyor. Tabii ki burada Yahudi ticaret anlayışını da atlamamak lazım. Kim bilir şirketlerin yönetim kademelerinde ne oyunlar dönüyor.
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yenerbalcı 8 yıl
emre_x

Intel şu anda AMD'den daha kötü ürünler çıkartsa bile sadece ismi bile satmasına yetiyor.
@AnarcHiest arkadaşın dediği gibi hem baskıcı politikası hemde sert reklam anlayışı Intel'in her zaman bir adım önde olmasını sağlıyor. Tabii ki burada Yahudi ticaret anlayışını da atlamamak lazım. Kim bilir şirketlerin yönetim kademelerinde ne oyunlar dönüyor.



1 - Fiyat bakımından intel daha iyi
AMD Phenom II X6 1100T 3.3 GHz 6 çekirdek 45nm ( 245 usd )
teknofiyat.com/...
INTEL i5 2500K 3.30 GHz 32nm 4 çekirdek ( 221 usd )
teknofiyat.com/...
2 - Performans olarak intel çok daha iyi
cpubenchmark.net/...
3 - OC Bakımından intel çok çok üstün ( hava soğutmayla ) 7/24
4 - Güç tüketimi bakımından intel daha iyi

Nereden üflüyorlar biraz dürüst olun bilmediğimiz bir şeyler varsa bizde amd alalım bu şartlar altında kesinlikle intel
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mugurgok 8 yıl
Millet Bulldozerden de umudu keserse, Intel tekel olur yavaş yavaş
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JrMaster 8 yıl
intel baskıcı politikaları sayesinde her yerde kendi ürünlerini sattırmakta diretiyor ...

cogu laptop üretisinin nerdeyse amd cpu sahip laptopunu göremedim var ama nerde
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sadtneverdie 8 yıl
Devlet gibi :S
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Tony Tony 8 yıl

sadtneverdie

Devlet gibi :S



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