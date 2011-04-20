Intel hız kesmiyor; İlk çeyrekte tüm ürün gruplarında çift haneli büyüme gerçekleştirdi

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcileri için hazırladığı 6 serisi yonga setlerindeki tasarım hatasından ötürü tüm üretimi durduran ve revizyon güncellenmesine gitmek zorunda kalan Intel, 700 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında maliyete neden olduğu belirtilen bu hataya rağmen finansal performansından ödün vermedi ve bir kez daha güçlü sonuçlara imza attı. Açıklanan sonuçlara göre Intel'in gelirleri, geçtiğimiz yılın son çeyreği ile kıyaslandığında %12, geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %25 oranında artış gösterdi.

Intel'in aynı dönemdeki net kârı ise bir önceki çeyreğe göre ciddi bir değişiklik göstermezken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 artış ile 3.2 milyar dolara yükseldi. Intel tepe yöneticisi Paul Otellini konuyla ilgili açıklamasında, ilk çeyrek gelirinin tüm zamanların rekoru olduğunu, Intel'in tüm büyük ürün gruplarında ve tüm coğrafyalarda çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmayı başardığını söyledi. Intel içerisinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte ise 12.8 milyar dolar (+/- 500 milyon dolar) gelir elde edeceğini öngörüyor.