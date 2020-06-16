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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Ice Lake işlemcilerdeki hata işletim sistemini çökertiyor

    Intel düzenli açık haberlerinden sonra bu sefer de hatayla gündemde.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Ice Lake işlemcilerdeki hata işletim sistemini çökertiyor
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    AMD’nin rekabetçi stratejisi sayesinde yıllar sonra çekirdek sayılarını güncelleyen Intel son yıllarda işlemcilerindeki açık haberleriyle gündemden düşmüyor. Son haber daha da can sıkacak türden.

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    Ice Lake yongalarda sistem çökerten hata

    JetBrains’in geliştirdiği Intellij IDE’sini test eden raporlarına göre Ice Lake işlemciden güç alan MacBook Air 2020 ve Microsoft Surface Pro çözümleri ciddi bir sorunla karşı karşıya. Intellij programlama aracının çalıştırıldığı dizüstülerde işletim sisteminin çöktüğü gözlemlenmiş.

    Kullanılan yazılım sürümü ve sanal makinenin sorunun kaynağı olmadığı sonucuna ise farklı bileşenleri kullanan yazılımcıların geri dönüşü nihayetinde ulaşılmış. Henüz bulut sunucularda kullanılmaya başlanmayan Ice Lake X/W/SP aileleri benzer mimari nedeniyle aynı sorunu barındırıyor olabilir.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen XT işlemciler Amazon’da listelendi: Çıkış tarihi paylaşıldı"

    Üstelik işlemcilerdeki hatanın kötü niyetli kişiler tarafından bir açık olarak kullanılmasından da endişe ediliyor. Son yayınlanan yamaların sorunu çözmediği aktarılanlar arasında. Son olarak Ice Lake işlemcilerdeki hata karşısında Intel’in izleyeceği yol merak konusu.



    https://www.techpowerup.com/268479/intel-ice-lake-cpus-have-a-system-crashing-bug#g268479 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    rakanishu 29 dk.
    Bozdu bozdu, daha fazla bozmak dedik daha da bozdu...
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