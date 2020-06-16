Intel Ice Lake işlemcilerdeki hata işletim sistemini çökertiyor

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AMD’nin rekabetçi stratejisi sayesinde yıllar sonra çekirdek sayılarını güncelleyen Intel son yıllarda işlemcilerindeki açık haberleriyle gündemden düşmüyor. Son haber daha da can sıkacak türden.

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Ice Lake yongalarda sistem çökerten hata

JetBrains’in geliştirdiği Intellij IDE’sini test eden raporlarına göre Ice Lake işlemciden güç alan MacBook Air 2020 ve Microsoft Surface Pro çözümleri ciddi bir sorunla karşı karşıya. Intellij programlama aracının çalıştırıldığı dizüstülerde işletim sisteminin çöktüğü gözlemlenmiş.

Kullanılan yazılım sürümü ve sanal makinenin sorunun kaynağı olmadığı sonucuna ise farklı bileşenleri kullanan yazılımcıların geri dönüşü nihayetinde ulaşılmış. Henüz bulut sunucularda kullanılmaya başlanmayan Ice Lake X/W/SP aileleri benzer mimari nedeniyle aynı sorunu barındırıyor olabilir.

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen XT işlemciler Amazon’da listelendi: Çıkış tarihi paylaşıldı"

Üstelik işlemcilerdeki hatanın kötü niyetli kişiler tarafından bir açık olarak kullanılmasından da endişe ediliyor. Son yayınlanan yamaların sorunu çözmediği aktarılanlar arasında. Son olarak Ice Lake işlemcilerdeki hata karşısında Intel’in izleyeceği yol merak konusu.

https://www.techpowerup.com/268479/intel-ice-lake-cpus-have-a-system-crashing-bug#g268479

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