Intel'in 18A üretim sürecinden büyük adım

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Tam Boyutta Gör Intel, tarihinin en zorlu dönemlerinden birinden geçerken firmanın yaklaşan üretim süreçleri hiç olmadığı kadar önemli hale geliyor. Bu bağlamda büyük umutlar bağlanan 18A (1.8nm sınıfı) üretim sürecinden iyi haberler geliyor. Gelen bilgilere göre, Intel’in yeni nesil Panther Lake SoC’leri nihayet çalışır hale geldi.

Intel 18A yüzleri güldürdü

Intel’in dökümhane bölümü (IFS), son çeyreklerde beklenen performansı gösteremediği için eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu süreçte eski CEO Pat Gelsinger’ın görevden ayrılması ve müşterilerin düşük verim oranları nedeniyle siparişleri iptal etmesi, şirketi zor bir duruma sokmuştu. Ancak şimdi, bazı sızıntılara göre Intel 18A sürecinde önemli bir ilerleme kaydedildi ve Panther Lake’in bellek kontrolcüleri, I/O ve dahili bağlantıları için artık tamamen işlevsel.

Tam Boyutta Gör Test edilen örnek muhtemelen CPU'ların ilk test çalışması olduğu söylenen A0 adımında olsa da, 18A'nın çalışır durumda olması hedeflerin tutturulabileceğine işaret ediyor. Bilindiği üzere Intel, bu süreçteki seri üretime bu yıl geçmeyi hedefliyor.

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Her ne kadar Panther Lake SoC’leri artık çalışır durumda olsa da, asıl soru performansın ne düzeyde olduğu. Sızıntıya göre, işlemcide kullanılan Cougar Cove P-Core’lar "ortalama" olarak nitelendiriliyor. Bu, önceki beklentilere kıyasla performansın o kadar da iddialı olmayabileceğini işaret etse de bir yargıya varmak için henüz çok erken aşamalarda olunduğunu söylemek gerek.

Bu yıl çıkacak

Intel’in 18A sürecinin ilk temsilcisi olacak Panther Lake SoC’lerinin 2025’in sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Önceki söylentilere göre Intel’in iş ortakları şimdiden bu yeni nesil işlemcileri test etmeye başladı ve genel olarak olumlu geri bildirimler verildi.

İlk modellerin özellikle mobil segmentte, "H" serisi işlemcilerle piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Eğer 18A süreci beklenen verimi sunabilirse, bu Intel için büyük bir geri dönüş anlamına gelebilir. ABD hükümetinin yerli çip üretimini destekleme politikaları da göz önüne alındığında, Intel’in sektördeki eski gücünü geri kazanma şansı bulunuyor.

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Intel'in 18A üretim sürecinden büyük adım