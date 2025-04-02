Intel Foundry Services (IFS), son yıllarda geride kalan performansıyla eleştirilmişti. Ancak 18A üretim süreciyle birlikte şirket, çip üretim işini tekrar canlandırmayı umuyor. Intel Vision 2025 etkinliğinde yapılan duyuruya göre, 18A sürecinin risk üretimine geçtiği ve yıl sonuna kadar seri üretime başlanmasının hedeflendiği açıklandı.
18A, bu yıl geliyor
Bununla birlikte Intel’in risk üretimine geçtiğini açıklaması, 18A sürecinin daha önce yaşanan tüm aksaklıklardan sıyrıldığını ve ticari kullanıma hazır hale geldiğini gösteriyor. Bu yeni üretim teknolojisinin ilk olarak 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Panther Lake SoC’lerde kullanılacağı belirtiliyor. Panther Lake, Intel’in yeni nesil işlemcileri arasında yer alacak ve 18A sürecinin performansını test etmek için önemli bir mihenk taşı olacak.
Intel’in 18A sürecini bu kadar önemli kılan detaylardan biri de BSPDN (Backside Power Delivery Network) teknolojisini kullanması. Bu teknik, güç dağıtım sürecini silikon plakanın arka yüzüne taşıyarak verimlilik ve performansı artırmayı hedefliyor. Intel ayrıca 18A sürecinin farklı versiyonlarını da sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo