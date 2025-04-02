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    Intel’in 18A üretim süreci resmen “risk üretimine” girdi

    ABD’li teknoloji devi Intel’in uzunca bir süredir beklenen 1.8 nanometre sınıfı üretim süreci 18A, resmen risk üretimine girdi. Bu, seri üretimin uzak olmadığına işaret ediyor.
    Intel’in 18A üretim süreci resmen “risk üretimine” girdi Tam Boyutta Gör
    Intel, uzun süredir merakla beklenen 18A üretim sürecinin “risk üretimine” girdiğini duyurdu. Bu Intel için oldukça iyi bir haber zira bu, seri üretim aşamasının çok da uzak olmadığının sinyallerini veriyor.

    Intel Foundry Services (IFS), son yıllarda geride kalan performansıyla eleştirilmişti. Ancak 18A üretim süreciyle birlikte şirket, çip üretim işini tekrar canlandırmayı umuyor. Intel Vision 2025 etkinliğinde yapılan duyuruya göre, 18A sürecinin risk üretimine geçtiği ve yıl sonuna kadar seri üretime başlanmasının hedeflendiği açıklandı.

    18A, bu yıl geliyor

    Intel’in 18A üretim süreci resmen “risk üretimine” girdi Tam Boyutta Gör
    Peki, “risk üretimi” tam olarak ne anlama geliyor? Risk üretimi, seri üretim öncesinde gerçekleştirilen sınırlı ölçekli bir üretim aşaması olarak biliniyor. Bu süreç, üretim hattının uygulanabilirliğini ve performansını test etmek amacıyla yapılıyor. Üretim hatlarındaki olası kusurların belirlenmesine yardımcı olurken, belirli bir sürecin verim oranlarını ve performansını anlamak için kritik bir rol oynuyor. Bu aşamanın başarılı olması, seri üretimin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için önemli.

    Bununla birlikte Intel’in risk üretimine geçtiğini açıklaması, 18A sürecinin daha önce yaşanan tüm aksaklıklardan sıyrıldığını ve ticari kullanıma hazır hale geldiğini gösteriyor. Bu yeni üretim teknolojisinin ilk olarak 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Panther Lake SoC’lerde kullanılacağı belirtiliyor. Panther Lake, Intel’in yeni nesil işlemcileri arasında yer alacak ve 18A sürecinin performansını test etmek için önemli bir mihenk taşı olacak.

    Intel’in 18A sürecini bu kadar önemli kılan detaylardan biri de BSPDN (Backside Power Delivery Network) teknolojisini kullanması. Bu teknik, güç dağıtım sürecini silikon plakanın arka yüzüne taşıyarak verimlilik ve performansı artırmayı hedefliyor. Intel ayrıca 18A sürecinin farklı versiyonlarını da sunacak.

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    S
    swordoftemple 2 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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