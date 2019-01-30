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Intel'in 3 ekranlı katlanabilir telefonunun patenti ortaya çıktı

Samsung, Xiaomi, Huawei ve LG gibi markaların bu yıl katlanabilir telefonları ile piyasada boy göstermesi bekleniyor. Intel'in de bu yönde bir girişim içerisinde olduğu ortaya çıktı.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) kayıtlarında keşfedilen bir patent başvurusu Intel'in de bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığını ortaya koydu. 2017 yılında yayınlanan patent, tamamen açıldığında tablete dönüşen bir akıllı telefonu gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Gmail'in Android ve iOS versiyonları yeni materyal tasarıma geçiyor"
Çerçevesiz üç ekranın birleşiminden oluşan cihazdaki kamera ve sensörler ekranın altına yerleştirilmiş. Tüm ekranlar katlandığında akıllı telefon olarak kullanılabildiği gibi tamamen açılarak büyük bir tablet haline de gelebiliyor. Ayrıca görünüşe bakılırsa yanında stylus kalemi de olacak.

Yeni trend katlanabilir telefon olacak

Rapora göre cihazın yakın dönemde piyasaya sürülme ihtimali düşük. Ancak en azından Intel'in bu yönde bir planı olduğunu öğrendik. 2019'un furyası katlanabilir telefon olacak gibi görünüyor. Zira Xiaomi, Samsung, LG ve Huawei gibi önde gelen üreticilerin bu yıl katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlandıklarını biliyoruz.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/intel-opvouwbare-smartphone/ Yorum Yaz
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CWaRRioR 3 ay en beğenilen alito
- Hanım, televizyonu ser de haberlere bakalım.
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WaylandIZMIR 3 ay
Saçma sapan işler
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renega 3 ay
Bokunu çıkartmak budur
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gulesxyz 3 ay
ülkemizde çok para olacağı kesin
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Kerim5100 3 ay
Final halini çok merak ediyorum bunların bakalım kamera konumlandırması, esneme kabiliyeti nasıl olacak?
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darkaura 3 ay
ekrani ince ve katlanabilir yapacak teknolojilerin patenti alinsin sozum yok ama her orta zekalinin dusunebilcegi "ekrani katlasak guzel olur bak" gibi seylerin patentinin verilmesi cok komik geliyor. sonra en basit yazi fontundan, kose yumusatmadan patent davalari yapiliyor, patent kanunlarin amacina ters sekilde gelisim ilerleme yavasliyor. patent kanununun amaci fikri haklari koruyarak insanlarin buluslarindan para kazanmasini saglamak bu sayede insanlari buluslara yeniliklere tesvik etmek, ilerlemeyi gelismeyi hizlandirmak. boyle komik patentler bunun tam aksi sonucu doguruyor. patent trollugu denen bir meslek bile dogru. bazi avukatlik firmalari hakli olsun olmasin baska sirketlerin patentlerini kullanarak para koparir oldu
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MaSSive 3 ay
Çentikli ekran bir trend olmuş olabilir ve hali hazır da satışda kullanılıyor. Ancak katlanabilir ekranlı telefonlar ile kıyasladığında,bugün tüm markalar ,Cupertino lu dahil
katlanabilir phonetablet modellerini satışa sunsa,trend olması,tercih edilebilir olması için ,makul kullanılabilir boyut ve tasarımlı modeller le trend olmasına daha 2 senesi var.
Adam patentini almış daha, üretme den ne yani .
intel de katlanabilir telefon üretme trendine katıldı ,uydu desen neyse.
Kaldı ki millet çentiklisini bile alamadığı şu ortam da,katlanabilirli olana bütçe ayıracakta trend olacak.Dediğim gibi ,en iyi ihtimalle daha 2 senesi var.
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grafman09 3 ay
Piyasaya çıkmadan eleştiriyorsunuz iyi hoş da. Adamlar durmadan çalışıyor, piyasada kabul görecek bir ürün yaratmak için!! Fayda sağlıyorsa bir ürün tutar..
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WB 3 ay
Katlanabilir ekran suan mantikli degil, once cihazlari inceltmeliler, onun icin de yeni pil teknolojisi gerekiyor..
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alito 3 ay
İyice bokunu çıkarmadan rahat etmezler. İlla bir şeyin boku çıkacak, yoksa olmaz. 3 ekran, 5 ekran, hatta 10 ekran olsun.
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CWaRRioR 3 ay alito
- Hanım, televizyonu ser de haberlere bakalım.
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aca-n 3 ay
Katlaya Katlaya ultrabooka dönüşürse alırım :)))
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akıllı telefon, intel ve
6 etiket daha patent cep telefonu katlanabilir telefon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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