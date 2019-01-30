Intel'in 3 ekranlı katlanabilir telefonunun patenti ortaya çıktı

Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) kayıtlarında keşfedilen bir patent başvurusu Intel'in de bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığını ortaya koydu. 2017 yılında yayınlanan patent, tamamen açıldığında tablete dönüşen bir akıllı telefonu gösteriyor.

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Çerçevesiz üç ekranın birleşiminden oluşan cihazdaki kamera ve sensörler ekranın altına yerleştirilmiş. Tüm ekranlar katlandığında akıllı telefon olarak kullanılabildiği gibi tamamen açılarak büyük bir tablet haline de gelebiliyor. Ayrıca görünüşe bakılırsa yanında stylus kalemi de olacak.

Yeni trend katlanabilir telefon olacak

Rapora göre cihazın yakın dönemde piyasaya sürülme ihtimali düşük. Ancak en azından Intel'in bu yönde bir planı olduğunu öğrendik. 2019'un furyası katlanabilir telefon olacak gibi görünüyor. Zira Xiaomi, Samsung, LG ve Huawei gibi önde gelen üreticilerin bu yıl katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlandıklarını biliyoruz.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/intel-opvouwbare-smartphone/