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Gmail'in Android ve iOS versiyonları yeni materyal tasarıma geçiyor

Teknoloji devi Google'ın uzun bir süredir Gmail'in tasarımını yenileme çalışmaları yaptığı biliniyordu. Şirket uygulamanın yeni materyal tasarımını kullanıcılara sunmaya başladı.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Lider e-posta hizmetlerinden biri olan Gmail de, Google'ın uzun yıllardır benimsediği materyal tasarıma geçiş yapıyor. Şirketin uzun bir süredir üzerinde çalışmalar yaptığı yeni arayüz tamamlandı ve mobil platformlarda dağıtılmaya başlandı.

Güncelleme dağıtılmaya başladı

Gmail'in Android ve iOS versiyonlarına gelen bu yeni güncelleme ile ilgili olarak Google'ın yaptığı açıklama şu şekilde: "Bugün, cep telefonunda Gmail’e yeni bir bakışla yıl başlıyoruz. Yeni tasarımın bir parçası olarak, e-postaları açmadan veya kaydırmadan fotoğraf ve ekleri kolayca görüntüleyebilirsiniz. Kişisel hesaplar ve iş hesapları araında geçiş yapmak daha kolaydır ve böylece tüm e-postalarınıza pratik bir şekilde erişebilirsiniz. Web versiyonunda olduğu gibi zararlı e-postalarda kırmızı bir uyarı alacaksınız."
Bildiğiniz gibi Google tüm hizmetlerinde parlak beyaz ağırlıklı materyal tasarım kullanıyor. Bu durumun cihazların pil ömrüne ne denli tesiri olacağını ise zamanla göreceğiz. Yapılan bu tasarım güncellemesinin Android platformuna dağıtılmaya başlandığı, iOS'da ise önümüzdeki günlerde aktif olacağı belirtelim.

https://blog.google/products/gmail/making-gmail-on-mobile-better-for-you/ Yorum Yaz
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volcy123 3 ay
Bıktım artık su materyal dizayndan yeter kac senedir.
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Kayrabey 3 ay
Gmail falan hikaye... Wps Mail kurun mail programı nasıl olur görün...
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adroid 3 ay
Google materyal tasarıma geçiyor ama benim telefondaki hafıza yetmiyor sorun orda boşta 1gb var ama azcık bir şey dolduğu zaman telefon hemen uyarı vermeye başlıyor hafıza dolu diye
Uygulamalar istendiği zaman kaldırılabilmeli Samsung'da bütün gereksiz uygulamaları yüklüyor ki kullanıcı sürekli yeni telefon alsın diye
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