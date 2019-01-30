Gmail'in Android ve iOS versiyonları yeni materyal tasarıma geçiyor

Teknoloji Editörü
Lider e-posta hizmetlerinden biri olan Gmail de, Google'ın uzun yıllardır benimsediği materyal tasarıma geçiş yapıyor. Şirketin uzun bir süredir üzerinde çalışmalar yaptığı yeni arayüz tamamlandı ve mobil platformlarda dağıtılmaya başlandı.
Güncelleme dağıtılmaya başladı
Gmail'in Android ve iOS versiyonlarına gelen bu yeni güncelleme ile ilgili olarak Google'ın yaptığı açıklama şu şekilde: "Bugün, cep telefonunda Gmail’e yeni bir bakışla yıl başlıyoruz. Yeni tasarımın bir parçası olarak, e-postaları açmadan veya kaydırmadan fotoğraf ve ekleri kolayca görüntüleyebilirsiniz. Kişisel hesaplar ve iş hesapları araında geçiş yapmak daha kolaydır ve böylece tüm e-postalarınıza pratik bir şekilde erişebilirsiniz. Web versiyonunda olduğu gibi zararlı e-postalarda kırmızı bir uyarı alacaksınız."Bildiğiniz gibi Google tüm hizmetlerinde parlak beyaz ağırlıklı materyal tasarım kullanıyor. Bu durumun cihazların pil ömrüne ne denli tesiri olacağını ise zamanla göreceğiz. Yapılan bu tasarım güncellemesinin Android platformuna dağıtılmaya başlandığı, iOS'da ise önümüzdeki günlerde aktif olacağı belirtelim.
https://blog.google/products/gmail/making-gmail-on-mobile-better-for-you/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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