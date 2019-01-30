Gmail'in Android ve iOS versiyonları yeni materyal tasarıma geçiyor

Lider e-posta hizmetlerinden biri olan Gmail de, Google'ın uzun yıllardır benimsediği materyal tasarıma geçiş yapıyor. Şirketin uzun bir süredir üzerinde çalışmalar yaptığı yeni arayüz tamamlandı ve mobil platformlarda dağıtılmaya başlandı.

Güncelleme dağıtılmaya başladı

Gmail'in Android ve iOS versiyonlarına gelen bu yeni güncelleme ile ilgili olarak Google'ın yaptığı açıklama şu şekilde: "Bugün, cep telefonunda Gmail’e yeni bir bakışla yıl başlıyoruz. Yeni tasarımın bir parçası olarak, e-postaları açmadan veya kaydırmadan fotoğraf ve ekleri kolayca görüntüleyebilirsiniz. Kişisel hesaplar ve iş hesapları araında geçiş yapmak daha kolaydır ve böylece tüm e-postalarınıza pratik bir şekilde erişebilirsiniz. Web versiyonunda olduğu gibi zararlı e-postalarda kırmızı bir uyarı alacaksınız."

https://blog.google/products/gmail/making-gmail-on-mobile-better-for-you/

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Bildiğiniz gibitüm hizmetlerindeağırlıklı materyal tasarım kullanıyor. Bu durumun cihazlarınne denli tesiri olacağını isegöreceğiz. Yapılan bu tasarım güncellemesininplatformuna dağıtılmaya başlandığı,'da ise önümüzdeki günlerdeolacağı belirtelim.