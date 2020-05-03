Intel’in 7 nm ile gelecek işlemcilerinin kod adı gün yüzüne çıktı: Lake’e devam

Intel henüz birkaç gün önce 10. nesil Core işlemci ailesini tanıttı. Buna karşın önümüzdeki nesillerin kod adları şimdiden belli oldu.
Göl adlarına devam
Yarıiletken üreticisi, 7 nm üretim tekniğine yer vereceği işlemci ailesinde ‘’Lake’’ adlandırmasına devam edecek. Meteor Lake olarak anılacak modeller geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen konferansta 7 nm’ye 2021’de geçileceği iddia edildiğine bakılacak olursa bu dönemden sonra beklenebilir.
Ayrıca Bkz. "Intel Comet Lake tanıtıldı-Soru işaretlerini de beraberinde getirdi"
Diğer taraftan Intel’in 7 nm’yi atlayıp direkt 5 nm’ye geçmesi iddiası da gündemde. Bununla birlikte Alder Lake’i takip edecek Meteor Lake’te Golden Cove mimarisini görmemiz de olası. Önümüzdeki yıllar işlemci dünyası adına hareketli geçeceğe benziyor.
https://www.techpowerup.com/266331/intels-first-7nm-client-microarchitecture-is-meteor-lake Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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daha 10nm ye geçemedin. gerçi hemen geçsede amd gevşemese :D
Zen 3 de 7 nm olarak gelecek. 2022'de gelmesi düşünülen Zen 4, 5 nm gelecek. Intel, 2022'de 10 nm'i pas geçip 7 nm'ye geçer. 11. nesilde de 14 nm olacağı kesin. 2018'den beri 7 nm çalışması var. Jim Keller'a da boşuna maaş vermiyorlardır