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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’in 7 nm ile gelecek işlemcilerinin kod adı gün yüzüne çıktı: Lake’e devam

    Mavi ekibin ilerleyen yıllardaki işlemcileri için kullanacağı isimlendirme ortaya çıktı.
    1 hf.
    2,3b
    1
    8
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel’in 7 nm ile gelecek işlemcilerinin kod adı gün yüzüne çıktı: Lake’e devam
    Tam Boyutta Gör

    Intel henüz birkaç gün önce 10. nesil Core işlemci ailesini tanıttı. Buna karşın önümüzdeki nesillerin kod adları şimdiden belli oldu.

    Göl adlarına devam

    Yarıiletken üreticisi, 7 nm üretim tekniğine yer vereceği işlemci ailesinde ‘’Lake’’ adlandırmasına devam edecek. Meteor Lake olarak anılacak modeller geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen konferansta  7 nm’ye 2021’de geçileceği iddia edildiğine bakılacak olursa bu dönemden sonra beklenebilir.

    Ayrıca Bkz. "Intel Comet Lake tanıtıldı-Soru işaretlerini de beraberinde getirdi"

    Diğer taraftan Intel’in 7 nm’yi atlayıp direkt 5 nm’ye geçmesi iddiası da gündemde. Bununla birlikte Alder Lake’i takip edecek Meteor Lake’te Golden Cove mimarisini görmemiz de olası. Önümüzdeki yıllar işlemci dünyası adına hareketli geçeceğe benziyor.



    https://www.techpowerup.com/266331/intels-first-7nm-client-microarchitecture-is-meteor-lake Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Musty3535123 1 hf. en beğenilen
    atma ziyaaaa

    daha 10nm ye geçemedin. gerçi hemen geçsede amd gevşemese :D
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    runge kutta 1 hf. yeni yorumcu Musty3535123
    Öyle bir kural mı var hocam? Önce 10 nm diye

    Zen 3 de 7 nm olarak gelecek. 2022'de gelmesi düşünülen Zen 4, 5 nm gelecek. Intel, 2022'de 10 nm'i pas geçip 7 nm'ye geçer. 11. nesilde de 14 nm olacağı kesin. 2018'den beri 7 nm çalışması var. Jim Keller'a da boşuna maaş vermiyorlardır
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    kronin (Emre HAS) 1 hf.
    :) editörün İngilizcesi yetersizmis yanlış çevirmiş. 1 hafta önce haber linkleri verip şurada yazilanin aynısını söylediğimde bir arkadaş vardı. Ahahaha yazıp İngilizcesi zayıf ama ingilizce link veriyor diyen. Aaa o da buradaymis:)
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    Musty3535123 1 hf. en beğenilen
    atma ziyaaaa

    daha 10nm ye geçemedin. gerçi hemen geçsede amd gevşemese :D
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    runge kutta 1 hf. yeni yorumcu Musty3535123
    Öyle bir kural mı var hocam? Önce 10 nm diye

    Zen 3 de 7 nm olarak gelecek. 2022'de gelmesi düşünülen Zen 4, 5 nm gelecek. Intel, 2022'de 10 nm'i pas geçip 7 nm'ye geçer. 11. nesilde de 14 nm olacağı kesin. 2018'den beri 7 nm çalışması var. Jim Keller'a da boşuna maaş vermiyorlardır
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 hf.
    geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen konferansta 7 nm’ye 2021’de geçileceği iddia edildiğine bakılacak olursa




    aralığı bilmem ama bu sene yakın bir zamanda 7nm çalışmalarına 2021 sonunda başlayacağız dendi ikisi çok farklı şeyler.
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    koyunsayar 1 hf.
    Her gün kabak intel haberleri
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