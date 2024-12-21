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    Intel eski CEO’suna manipülasyon suçlaması, 200 milyon dolar tazminat isteniyor

    Intel’in hissedarları, özellikle döküm iştirakinin performansı ve potansiyel müşterileri konusunda eski CEO Pat Gelsinger’in yanlış yönlendirme yaptığı gerekçesiyle dava açtı. 
    Intel Tam Boyutta Gör
    Tarihinin belki de en zor dönemlerinden geçen Intel’de geçtiğimiz haftalarda CEO Pat Gelsinger’in ayrılığı gerçekleşmişti. Yatırımcılar eski CEO’nun yanlış bilgilendirme ile manipülasyon yapıldığını iddia ediyor. 

    Intel’de sular durulmuyor

    Gelen bilgilere göre şirketin hissedarlarından birisi olan LR Trust firması, döküm iştiraki Intel Foundry ile ilgili eski CEO Pat Gelsinger ve finans müdürü David Zinsner hakkında suç duyurusunda bulundu. Firma döküm iştirakinin mevcut olmadığı halde yeni müşteri kazanıyormuş gibi gösterilerek yatırımcıların zarara uğratıldığını iddia ediyor. 

    Intel yöneticileri strateji gereği döküm iştirakinin yıllardır en iyi şekilde pazarlamasını yapmaya çalışıyor ancak suç duyurusundaki kadar ciddi bir manipülasyon var mı buna mahkeme karar verecek. Suç duyurusunda döküm iştirakinin 7 milyar dolar zarar etmesine rağmen bunun telafi edileceği vaadinin verildiği söyleniyor ve iki yöneticinin 2021-2023 arasındaki maaşları olan 207 milyon dolar tazminat isteniyor. 
     

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