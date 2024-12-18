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    Intel’in F/P canavarı Arc B580 piyasada yok satıyor

    Intel, 2024 yılının neredeyse tamamında son derece kötü haberlerle boğuştu. Buna rağmen firma, yıl bitmeden önemli bir GPU zaferi elde etti: Arc B580 yok satıyor.
    Intel’in F/P canavarı Arc B580 piyasada yok satıyor Tam Boyutta Gör
    Intel, zorlu bir yılın ardından nihayet önemli bir başarıya imza attı. Şirketin uzun zamandır üzerinde çalıştığı ayrık ekran kartı girişimi, sonunda kullanıcılar ve eleştirmenler tarafından büyük bir beğeniyle karşılanan bir ürünle taçlandı. 250 dolarlık Arc B580 “Battlemage” ekran kartı piyasaya sürülmesiyle birlikte adeta kapış kapış satıldı. Intel, talebi karşılamak için stokları haftalık olarak yenileyeceğini duyurdu.

    Arc B580 yüzleri güldürdü

    Intel Sözcüsü Mark Anthony Ramirez, yaptığı açıklamada, "Arc B580 ekran kartlarına olan talep yüksek ve birçok perakendeci ilk stoklarının sattı. Intel Arc B580 Limited Edition ekran kartının haftalık olarak stoklarının yenilenmesini bekliyoruz ve piyasadaki seçeneklerin istikrarlı bir şekilde bulunmasını sağlamak için iş ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." dedi.

    Intel Arc B580’in elbette bu kadar talep görmesinin en büyük nedeni oldukça başarılı bir fiyat ile piyasaya girmesi. Uzunca bir süredir ekran kartı pazarında tam anlamıyla bir fiyat-performans ürününün bulunmaması da tüketicilerin daha fazla ilgi göstermesiyle sonuçlandı diyebiliriz.

    Arc B580, 1080p çözünürlükte bazı oyunlarda rakiplerinin gerisinde kalıyor gibi görünse de, genel performans ortalaması ve 12 GB video belleği sayesinde kullanıcılar için cazip bir seçenek haline geliyor. Özellikle olgunlaşmış sürücüler ve Intel’in önceki eksikliklerini gidermesi, kartın kullanıcılar tarafından daha kolay tavsiye edilmesini de sağlıyor.

    Öte yandan, AMD ve Nvidia’nın yeni nesil GPU’ları da yakında piyasaya sürülecek. Nvidia, genellikle ilk olarak üst seviye ekran kartlarını piyasaya sürüyor. AMD’nin ise yeni seride daha ana akım odaklı olması bekleniyor. Dolayısıyla asıl rekabet AMD ve Intel arasında olabilir. Intel’in rekabetçi fiyatı iyi bir ürünle buluşturmuş olması rakiplerinin ürün fiyatlandırmasını da etkileyebilir. Bu arada Arc B570 modeli ise önümüzdeki ay piyasaya girecek.

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    Kayrabey 3 saat önce

    Güzel olmuş...

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    1592 kez okundu.
    19 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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    Intel Arc B570, Intel Arc A580 ve
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