Intel’in F/P canavarı Arc B580 piyasada yok satıyor

Arc B580 yüzleri güldürdü
Intel Sözcüsü Mark Anthony Ramirez, yaptığı açıklamada, "Arc B580 ekran kartlarına olan talep yüksek ve birçok perakendeci ilk stoklarının sattı. Intel Arc B580 Limited Edition ekran kartının haftalık olarak stoklarının yenilenmesini bekliyoruz ve piyasadaki seçeneklerin istikrarlı bir şekilde bulunmasını sağlamak için iş ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." dedi.
Intel Arc B580’in elbette bu kadar talep görmesinin en büyük nedeni oldukça başarılı bir fiyat ile piyasaya girmesi. Uzunca bir süredir ekran kartı pazarında tam anlamıyla bir fiyat-performans ürününün bulunmaması da tüketicilerin daha fazla ilgi göstermesiyle sonuçlandı diyebiliriz.
Arc B580, 1080p çözünürlükte bazı oyunlarda rakiplerinin gerisinde kalıyor gibi görünse de, genel performans ortalaması ve 12 GB video belleği sayesinde kullanıcılar için cazip bir seçenek haline geliyor. Özellikle olgunlaşmış sürücüler ve Intel’in önceki eksikliklerini gidermesi, kartın kullanıcılar tarafından daha kolay tavsiye edilmesini de sağlıyor.
Öte yandan, AMD ve Nvidia’nın yeni nesil GPU’ları da yakında piyasaya sürülecek. Nvidia, genellikle ilk olarak üst seviye ekran kartlarını piyasaya sürüyor. AMD’nin ise yeni seride daha ana akım odaklı olması bekleniyor. Dolayısıyla asıl rekabet AMD ve Intel arasında olabilir. Intel’in rekabetçi fiyatı iyi bir ürünle buluşturmuş olması rakiplerinin ürün fiyatlandırmasını da etkileyebilir. Bu arada Arc B570 modeli ise önümüzdeki ay piyasaya girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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