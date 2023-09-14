Intel'in en güçlüsü: Core i9-14900KF test edildi

Intel Core i9-14900KF Geekbench'te test edildi
Mevcut raporlara göre Intel Core i9-14900KF, 8 performans ve 16 verimlilik olmak üzere 24 çekirdek, Thermal Velocity Boost teknolojisi ile 6 GHz saat hızı ve 36 MB akıllı önbelleğe sahip olacak. Yeni sızıntıda ise, amiral gemisi işlemcinin 32GB DDR5-7000 RAM ve AsRock Z790 Taichi anakart üzerinde test edildiğini görüyoruz.
Bilmeyenler için Raptor Lake Refresh işlemcilerdeki en önemli yükseltme, daha yüksek çekirdek sayısı, daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek (potansiyel olarak 6400 MT/sn) desteği olacak. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.
14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin 17 Ekim tarihli Intel Innovation 2023 etkinliğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle kıyaslama platformları dahil olmak üzere önümüzdeki günlerde daha fazla sızıntının paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.