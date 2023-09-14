Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi merakla beklenen Intel Raptor Lake Refresh işlemciler için geri sayım başladı. Öyle ki yeni masaüstü platformunun önümüzdeki Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, ailenin amiral gemisi modeli Intel Core i9-14900KS'den ilk sonuçlar internete sızdı.

Intel Core i9-14900KF Geekbench'te test edildi

Mevcut raporlara göre Intel Core i9-14900KF, 8 performans ve 16 verimlilik olmak üzere 24 çekirdek, Thermal Velocity Boost teknolojisi ile 6 GHz saat hızı ve 36 MB akıllı önbelleğe sahip olacak. Yeni sızıntıda ise, amiral gemisi işlemcinin 32GB DDR5-7000 RAM ve AsRock Z790 Taichi anakart üzerinde test edildiğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan sonuçlara göre Intel i9-14900KS, tek çekirdekte 3.322 ila 3.347, çoklu çekirdek ise 22.895 ila 23.051'lik bir skora ulaşıyor. İşlemcinin Geekbench 5'te aldığı skorlar ise sırasıyla 2.412 ve 26.972. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bu sonuçların mevcut amiral gemisi i9-13900K'dan çoklu çekirdekte yaklaşık yüzde 5 ila 6, tek çekirdekte ise yüzde 12 oranında daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

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Bilmeyenler için Raptor Lake Refresh işlemcilerdeki en önemli yükseltme, daha yüksek çekirdek sayısı, daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek (potansiyel olarak 6400 MT/sn) desteği olacak. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.

14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin 17 Ekim tarihli Intel Innovation 2023 etkinliğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle kıyaslama platformları dahil olmak üzere önümüzdeki günlerde daha fazla sızıntının paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Intel'in en güçlüsü: Core i9-14900KF test edildi