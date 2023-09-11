AMD Phoenix 2 işlemciler netleşti: İşte ilk sonuçlar

Tam Boyutta Gör AMD tarafından geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan Phoenix APU'lar, mobil platformlar için Zen4 ve RDNA3 mimarisini bir araya getirmişti. Öyle ki bu APU'ların dizüstülerden el konsollarına kadar birçok farklı üründe kullanıldığını gördük. Günümüzde ise yonga devi, uygun fiyatlı Phoenix 2 işlemciler için hazırlıklarını sürdüyor. Bugün selefine kıyasla ufak yenilikler sunacak yeni APU'ların ilk kalıp görüntüleri paylaşıldı.

AMD Phoenix 2 işlemciler netleşti

Daha önce AMD Phoenix 2 işlemcilerin belirli yongalarda Zen 4 ve Zen 4c olmak üzere hibrit bir tasarımda çıkış yapacağından sizlere bahsetmiştik. Ancak yeni görüntüler, bu tasarımın Intel P-Core ve E-Core konfigürasyonundan çok daha farklı olacağını gösteriyor. Buna göre AMD, 2+4 (Zen 4 / Zen 4C) kombinasyonu ile birlikte büyük bir L3 önbelleği ile karşımıza çıkacak.

Ayrıca görüntüler, platformun DDR5 ve LPDDR5 arayüzlerine destek sunacağını da doğruladı. Dolayısıyla yeni APU'ların hem dizüstü hjem kompakt PC'lerde karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Bir diğer görüntü ise, Phoenix 2 işlemcilerin selefi ile benzer şekilde ''GFX103'' yani RDNA 3 mimarisini temel aldığını gösteriyor. Ancak mimaride yapılan yenilikler ile fiyat performans anlamında daha iyi bir verimlilik sunulmuş olacak.

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Bu yeni tasarım, AMD'nin gelecekteki APU'ları için sadece bir test örneği ve önümüzdeki yıl çıkacak Strix "Ryzen 8000" APU ailesinde daha olgun bir uygulama göreceğiz. Halihazırda AMD, Phoenix 2 APU serisini belirli platformlarda kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı.

Tam Boyutta Gör Testlere göre varsayılan saat hızlarında çipteki Zen 4C çekirdekleri, Zen 4 klasik çekirdeklerinden biraz daha yavaş. Ancak sabit 3,2 GHz saat frekansı kullanıldığında, performansın her üç çekirdek varyantında da hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla AMD Zen 4C çekirdekleri daha düşük frekansta daha yüksek verimlilik sağlarken, Zen 4 klasik çekirdekleri daha yüksek frekanslarda en iyi verimliliği sunuyor.

AMD Phoenix 2 APU'ların gelecek hangi cihazlara güç vereceği henüz açıklanmadı. Ancak henüz piyasaya çıkmayan Ryzen Z1 platformunun aslında Phoenix2 işlemcilerden biri olduğu doğrulandı. Bu nedenle bekleyiş uzun sürmeyecek diyebiliriz.

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