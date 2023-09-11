AMD Phoenix 2 işlemciler netleşti: İşte ilk sonuçlar

AMD Phoenix 2 işlemciler netleşti
Daha önce AMD Phoenix 2 işlemcilerin belirli yongalarda Zen 4 ve Zen 4c olmak üzere hibrit bir tasarımda çıkış yapacağından sizlere bahsetmiştik. Ancak yeni görüntüler, bu tasarımın Intel P-Core ve E-Core konfigürasyonundan çok daha farklı olacağını gösteriyor. Buna göre AMD, 2+4 (Zen 4 / Zen 4C) kombinasyonu ile birlikte büyük bir L3 önbelleği ile karşımıza çıkacak.
Ayrıca görüntüler, platformun DDR5 ve LPDDR5 arayüzlerine destek sunacağını da doğruladı. Dolayısıyla yeni APU'ların hem dizüstü hjem kompakt PC'lerde karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Bir diğer görüntü ise, Phoenix 2 işlemcilerin selefi ile benzer şekilde ''GFX103'' yani RDNA 3 mimarisini temel aldığını gösteriyor. Ancak mimaride yapılan yenilikler ile fiyat performans anlamında daha iyi bir verimlilik sunulmuş olacak.
Bu yeni tasarım, AMD'nin gelecekteki APU'ları için sadece bir test örneği ve önümüzdeki yıl çıkacak Strix "Ryzen 8000" APU ailesinde daha olgun bir uygulama göreceğiz. Halihazırda AMD, Phoenix 2 APU serisini belirli platformlarda kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı.
AMD Phoenix 2 APU'ların gelecek hangi cihazlara güç vereceği henüz açıklanmadı. Ancak henüz piyasaya çıkmayan Ryzen Z1 platformunun aslında Phoenix2 işlemcilerden biri olduğu doğrulandı. Bu nedenle bekleyiş uzun sürmeyecek diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.